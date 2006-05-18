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Хоккейный волк в овечьей шкуре

Самый ценный игрок НХЛ дал эксклюзивное интервью «Аргументам i времени»

№ 2(2) от 18.05.2006 [«Аргументы Недели », Евгений МЯСНИКОВ ]

Хоккейный волк в овечьей шкуре

 На днях из США поступила обнадеживающая информация. 20-летний нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин по итогам регулярного чемпионата НХЛ выдвинут на соискание сразу двух престижных призов: лучшему новичку лиги и самому ценному игроку по версии хоккеистов.

 Призы будут вручаться на традиционной июньской церемонии в Торонто. А сейчас Овечкин – единственный из наших энхаэловцев – в составе сборной России выступает на Чемпионате мира в Риге.

 – ПО ОБЩЕМУ мнению вы провели феноменальный дебютный сезон в НХЛ: 52 заброшенных шайбы. Столько же голевых передач – фантастика! Сами-то ожидали от себя чего-либо подобного?

 – Если честно, то нет. Просто решил про себя, что нужно очень постараться. Индивидуальные показатели, конечно, радуют. Но без командных достижений разве можно расценивать сезон как полностью удавшийся? К примеру, на Олимпиаде российская сборная была только четвертой, а «Вашингтон» не попал в плей-офф…

 – Американская столица все-таки не считается хоккейным городом, как, например, Москва или Казань. Говорят, что на фасаде клубного стадиона размещен ваш огромный портрет. Люди на улицах вас узнают в лицо?

 – Всех хоккеистов команды узнают, особенно в окрестностях арены. Что до меня, то болельщики создали персональный фан-клуб Александра Овечкина. Во время матчей щеголяют в свитерах с 8-м номером, под которым я играю в «Вашингтоне».

 – Ваша мама, Татьяна Николаевна, побывав у вас в гостях за океаном, рассказывала, как быстро вы разобрались с тамошней столичной географией…

 – Разобрался – это слишком громко сказано. Просто в моей машине установлен бортовой компьютер. Поскольку в названиях местных улиц я не очень хорошо ориентируюсь, то в зависимости от места, куда надо добраться, заранее задаю ему программу. Например, «стадион», «тренировочная база», «дом». Смотришь краем глаза на дисплей и вовремя улавливаешь, когда и куда удобнее всего поворачивать.

 – А языковый барьер удалось преодолеть? С игроками, тренером, вообще с окружающими людьми нормально общаетесь?

 – Сейчас уже да. С самого начала я стремился побыстрее овладеть разговорным английским: это совершенно необходимо для того, чтобы стать в команде своим. На собственной шкуре убедился, что живое общение – самый лучший способ выучить язык. Скажем, в «Вашингтоне» играет литовец Дарюс Зубрус, который прекрасно говорит по-русски. Но на всех выездных матчах я просил размещать меня в гостиничном номере не с ним, а с кем-нибудь из англоязычных игроков.

 – А что представляло главную проблему? Ностальгия?

 – Наверное, так и было. Я же впервые в жизни так надолго из дома уехал – еще в августе прошлого года. Случались периоды, когда накатывала такая тоска, что хоть на стенку собственного дома лезь! Безумно скучал и по родителям. И по друзьям, и по Москве. Хорошо, что все это время со мной жил старший брат Михаил. Он учится в Вашингтонском университете, и почти все свободное время мы проводили вместе, выбираясь в кино или в ресторан.

 – В составе сборной России на Чемпионате мира из НХЛ – вы единственный. Кого из игроков заокеанской лиги, по-вашему, российской команде будет особенно не хватать?

 – Наверное, всех тех, кто был в нашей сборной на Олимпиаде в Турине. Тот коллектив сложился еще на предыдущем Чемпионате мира в Вене, ребята прекрасно друг друга знали…

 – Между прочим, скла­дывал­­ся он под руководством главного тренера Владимира Крикунова. После туринской Олим­­­­­пиады Владимир Васильевич перессорился со многими нашими звездами НХЛ. По адресу вашего приятеля Ильи Ковальчука, например, он заявил буквально следующее: зачем приглашать на мировое первенство одного из лучших снайперов НХЛ, если он приедет в Ригу и напьется, как это произошло год назад в Вене?

 – Крикунов известен своими резкими высказываниями. Но я ведь тоже выступал за сборную в Вене, и все мы, игроки, были в постоянном контакте друг с другом. Могу утверждать, что ничего лишнего в этом плане Ковальчук себе не позволял. Ну, а их личные разборки мне не хотелось бы комментировать, думаю, что это не корректно.

 – С вами Крикунов всегда корректен? Не опасаетесь, что в случае очередного провала сборной на Чемпионате мира он заявит: «А что Овечкин? Это он в НХЛ блистает, в Ригу же приехал, чтобы потусоваться с девочками на улочках Старого города, откушать в барах знаменитого бальзама»…

 – Я приехал, чтобы играть за сборную России. И о том, что обязательно приеду, сказал Крикунову сразу после Олимпийских игр. Как тренера знаю его очень давно и, возможно, лучше многих других хоккеистов. Ведь я же у него в «Динамо» играл, становился с этой командой чемпионом России. Крикуновская манера резать правду-матку, не слишком заботясь о выражениях, мне известна. Среди динамовских игроков и болельщиков в ходу прилепившееся к нему прозвище – Мужик. В общем, когда Крикунов наезжает по делу, лично я предпочитаю сидеть и слушать. А когда совсем уж достанет, стараюсь обратить все в шутку. Впрочем, могу и поспорить, но лучше не под горячую руку.

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