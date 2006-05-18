Хоккейный волк в овечьей шкуре
Самый ценный игрок НХЛ дал эксклюзивное интервью «Аргументам i времени»
№ 2(2) от 18.05.2006 [«Аргументы Недели », Евгений МЯСНИКОВ ]
На днях из США поступила обнадеживающая информация. 20-летний нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин по итогам регулярного чемпионата НХЛ выдвинут на соискание сразу двух престижных призов: лучшему новичку лиги и самому ценному игроку по версии хоккеистов.
Призы будут вручаться на традиционной июньской церемонии в Торонто. А сейчас Овечкин – единственный из наших энхаэловцев – в составе сборной России выступает на Чемпионате мира в Риге.
– ПО ОБЩЕМУ мнению вы провели феноменальный дебютный сезон в НХЛ: 52 заброшенных шайбы. Столько же голевых передач – фантастика! Сами-то ожидали от себя чего-либо подобного?
– Если честно, то нет. Просто решил про себя, что нужно очень постараться. Индивидуальные показатели, конечно, радуют. Но без командных достижений разве можно расценивать сезон как полностью удавшийся? К примеру, на Олимпиаде российская сборная была только четвертой, а «Вашингтон» не попал в плей-офф…
– Американская столица все-таки не считается хоккейным городом, как, например, Москва или Казань. Говорят, что на фасаде клубного стадиона размещен ваш огромный портрет. Люди на улицах вас узнают в лицо?
– Всех хоккеистов команды узнают, особенно в окрестностях арены. Что до меня, то болельщики создали персональный фан-клуб Александра Овечкина. Во время матчей щеголяют в свитерах с 8-м номером, под которым я играю в «Вашингтоне».
– Ваша мама, Татьяна Николаевна, побывав у вас в гостях за океаном, рассказывала, как быстро вы разобрались с тамошней столичной географией…
– Разобрался – это слишком громко сказано. Просто в моей машине установлен бортовой компьютер. Поскольку в названиях местных улиц я не очень хорошо ориентируюсь, то в зависимости от места, куда надо добраться, заранее задаю ему программу. Например, «стадион», «тренировочная база», «дом». Смотришь краем глаза на дисплей и вовремя улавливаешь, когда и куда удобнее всего поворачивать.
– А языковый барьер удалось преодолеть? С игроками, тренером, вообще с окружающими людьми нормально общаетесь?
– Сейчас уже да. С самого начала я стремился побыстрее овладеть разговорным английским: это совершенно необходимо для того, чтобы стать в команде своим. На собственной шкуре убедился, что живое общение – самый лучший способ выучить язык. Скажем, в «Вашингтоне» играет литовец Дарюс Зубрус, который прекрасно говорит по-русски. Но на всех выездных матчах я просил размещать меня в гостиничном номере не с ним, а с кем-нибудь из англоязычных игроков.
– А что представляло главную проблему? Ностальгия?
– Наверное, так и было. Я же впервые в жизни так надолго из дома уехал – еще в августе прошлого года. Случались периоды, когда накатывала такая тоска, что хоть на стенку собственного дома лезь! Безумно скучал и по родителям. И по друзьям, и по Москве. Хорошо, что все это время со мной жил старший брат Михаил. Он учится в Вашингтонском университете, и почти все свободное время мы проводили вместе, выбираясь в кино или в ресторан.
– В составе сборной России на Чемпионате мира из НХЛ – вы единственный. Кого из игроков заокеанской лиги, по-вашему, российской команде будет особенно не хватать?
– Наверное, всех тех, кто был в нашей сборной на Олимпиаде в Турине. Тот коллектив сложился еще на предыдущем Чемпионате мира в Вене, ребята прекрасно друг друга знали…
– Между прочим, складывался он под руководством главного тренера Владимира Крикунова. После туринской Олимпиады Владимир Васильевич перессорился со многими нашими звездами НХЛ. По адресу вашего приятеля Ильи Ковальчука, например, он заявил буквально следующее: зачем приглашать на мировое первенство одного из лучших снайперов НХЛ, если он приедет в Ригу и напьется, как это произошло год назад в Вене?
– Крикунов известен своими резкими высказываниями. Но я ведь тоже выступал за сборную в Вене, и все мы, игроки, были в постоянном контакте друг с другом. Могу утверждать, что ничего лишнего в этом плане Ковальчук себе не позволял. Ну, а их личные разборки мне не хотелось бы комментировать, думаю, что это не корректно.
– С вами Крикунов всегда корректен? Не опасаетесь, что в случае очередного провала сборной на Чемпионате мира он заявит: «А что Овечкин? Это он в НХЛ блистает, в Ригу же приехал, чтобы потусоваться с девочками на улочках Старого города, откушать в барах знаменитого бальзама»…
– Я приехал, чтобы играть за сборную России. И о том, что обязательно приеду, сказал Крикунову сразу после Олимпийских игр. Как тренера знаю его очень давно и, возможно, лучше многих других хоккеистов. Ведь я же у него в «Динамо» играл, становился с этой командой чемпионом России. Крикуновская манера резать правду-матку, не слишком заботясь о выражениях, мне известна. Среди динамовских игроков и болельщиков в ходу прилепившееся к нему прозвище – Мужик. В общем, когда Крикунов наезжает по делу, лично я предпочитаю сидеть и слушать. А когда совсем уж достанет, стараюсь обратить все в шутку. Впрочем, могу и поспорить, но лучше не под горячую руку.
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