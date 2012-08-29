Овечкин не нужен «Динамо»

Уже на следующей неделе стартует чемпионат КХЛ. Об этом и не только рассказал популярный хоккейный эксперт, заслуженный тренер страны и телекомментатор «России 2» Сергей ГИМАЕВ.

Саша хочет три миллиона

– Сергей Наильевич, что вы думаете о первенстве КХЛ? Кто станет чемпионом?

– Сейчас это трудно предсказать. Надо смотреть, как клубы поведут себя во время локаута. Если звёзды НХЛ и вправду поедут в Россию, то та же «Магнитка» усилится сразу Евгением Малкиным, Николаем Кулёминым и Сергеем Гончаром. Представляете, какая это сила?! А ещё мне интересно, как в Магнитогорске поработает элитный тренер Пол Морис, который в 2002 году дошёл до финала Кубка Стэнли?

Понятно, что на Востоке кроме «Магнитки» сильны «Ак Барс», «Салават Юлаев», а также серебряный и бронзовый призёры прошлого сезона – «Авангард» и «Трактор». На Западе серьёзно укрепился ЦСКА. Но пока команда формируется, и едва ли может бросить вызов СКА. Фавориты кроме Питера – московское «Динамо», «Торпедо» (Нижний Новгород). И пристально наблюдаем за становлением «Локомотива». Ярославль собрал новую команду после страшной авиакатастрофы 7 сентября 2011 года. Этот день мы будем помнить всегда.

– Вы сказали, что команды усилятся во время локаута. Но вот «Динамо» не хочет подписывать контракт со знаменитым воспитанником Александром Овечкиным. Как же так?

– Потому что Саша просит, как я слышал, три миллиона долларов за сезон. А локаут в НХЛ может кончиться через неделю, и Овечкин будет вынужден вернуться в «Вашингтон». Новый президент «Динамо» Аркадий Ротерберг считает, что так финансы вкладывать неразумно. И он прав, когда говорит, что лучше помочь детской спортшколе «Динамо».

Понимаю, что Саше очень обидно. Всё-таки его родной клуб. Да и деньги он просит адекватные для своего уровня. Но у «Динамо» другая позиция, и благодаря ей команда в прошлом сезоне стала чемпионом. Так что Овечкину лучше, наверное, перейти в другой клуб КХЛ. На такого форварда будет спрос. А динамовским фанатам не стоит освистывать Сашу. Если он и сменит команду, то не по своей воле. Он ведь не должен бесплатно за «Динамо» играть, это тоже неправильно.

Что БиЗам делать в Польше?

– Интересную новость мы узнали – знаменитые тренеры Вячеслав Быков и Игорь Захаркин, с которыми Россия выиграла два чемпионата мира (2008, 2009), могут возглавить сборную Польши.

– Когда я услышал об этом, то раскрыл рот от удивления! Это стало полной неожиданностью. Я-то до последнего момента верил, что Быков и Захаркин подпишут контракт с одним из сильных клубов КХЛ. Тем более знаю, что Вячеславу Аркадьевичу поступали предложения из России. Но только ему, а Быков не хочет работать без верного помощника.

Польша… Видимо, они соскучились по работе со сборной. В любом случае тут есть вызов для тренера. А решение, как я знаю, БиЗы примут только к началу сентября, после двух товарищеских матчей с французами.

– Болельщики до сих пор обсуждают Олимпиаду, которая получилась очень красочной. Что понравилось лично вам?

– Я очень рад, что игроки НБА принимают участие в летних Играх. Каким же красивым получился финал Олимпиады по баскетболу, в котором американская Dream Team победила Испанию! И никогда не пойму главу НХЛ Гари Бэттмана, который ломается, отпускать ли ему энхаэловцев в Сочи. Да, обязательно! О чём тут думать? Олимпиада нужна для раскрутки спорта и североамериканских лиг. А они там считают, что НХЛ – пуп земли.

Ещё понравилось, что в России появляется всё больше профессионалов-тренеров. Да, многие из них – иностранцы. Эцио Гамба, сотворивший чудо в дзюдо (3 золота) – итальянец. Владимир Алекно, с которым волейболисты стали чемпионами, – наш, но из Белоруссии. Дэвид Блатт, – американец с израильским паспортом, но привёл баскетболистов сборной России к первой с 1988 года медали Олимпиады.

Тщательно выстроенная работа, в которой нет мелочей. Уважение к игрокам, которые той же монетой платят тренеру. Стремление узнавать что-то новое и учиться. Будущее – за такими специалистами. А не за теми, кто работает по советским брошюрам, выпущенным ещё в 80-х. Эти тренеры ничего уже в спорте не добьются – ни на Олимпиаде, ни в КХЛ.