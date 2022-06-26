Российские хоккеисты - украшение финальной серии Кубка Стенли

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26 июня 2022, 22:25 Никита Зайцев

Финал Кубка Стэнли — это кульминация хоккейного сезона в США. Фанаты ждут огненной игры от участников решающей серии, и в этом сезоне именно наши хоккеисты устраивают настоящее хоккейное безумие.

Неизменным героем «Лайтнинг» является Андрей Василевский, который за время игры в НХЛ успел побить несколько вратарских рекордов клуба и лиги. В прошлых сезонах он был одним из творцов успеха «Тампы», а в этом может стать её спасителем. Для этого нужно обыграть «Колорадо» дома и сравнять счет в серии, а учитывая неважную игру команды в обороне, именно от Василевского будет зависеть число пропущенных нынешними чемпионами шайб. Русский вратарь оказывает огромное влияние на игру «Лайтнинг», и капитан «Колорадо» Ландеског тоже это понимает: «Мы знали, что нас ждёт непростая игра. Василевский провёл очередной крутой матч».

А пока Василевский защищает ворота «Тампы», Кучеров и Сергачёв забивают «Эвеланш». В прошлом матче серии наши хоккеисты спасли команду, поучаствовав во всех трех заброшенных шайбах. При этом за весь плей-офф Кучеров уже набил 27 очков, а Сергачёв заработал 10. И эти ребята вполне могут вырвать еще одну победу, сделав финальную серию самой интересной за последние годы. Седьмой матч стал бы кульминацией сезона, показателем потрясающего характера этой «Тампы» и ее лидеров. Если команда возьмет третий Кубок Стэнли кряду, уйдя от 1-3 в серии, то этот состав будет записан в легенды «Лайтнинг». Побед в финале плей-офф при форе соперника в две игры, к слову, не случалось уже 80 лет.

В этом финале для российского зрителя вдвойне приятно то, что в составе «Колорадо» тоже есть наш соотечественник, который творит историю с командой. Валерий Ничушкин уже повторил рекорд клуба по голам в финалах, а теперь близок к завоеванию первого Кубка Стэнли в карьере, который также может стать первым кубком «Эвеланш» за 21 год. На данный момент россиянин имеет в активе 14 очков в плей-офф, а за сезон оформил аж 52 голевых действия. У Ничушкина этот год пока лучший в карьере за океаном, и победа в финале Кубка Стэнли стала бы красивым окончанием сильного сезона в исполнении россиянина.

Третий триумф подряд и возвращение на вершину спустя почти четверть века. И у «Тампы», и у «Колорадо» есть огромная мотивация победить, но из двух красивых историй осуществится лишь одна. И радует то, что в каждую из этих историй вписаны имена наших игроков, несмотря на все попытки «стереть» Россию из мирового спорта.