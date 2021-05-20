Латвия готова к ЧМ по хоккею

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20 мая 2021, 18:12 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Завтра, 21 мая, в Латвии стартует 84-й чемпионат мира по хоккею. Латвийцы окрестили его, как «самый необычный»: матчи пройдут, видимо, без зрителей, а все участники ЧМ находятся на «удаленке» или в «пузыре».

Напомним самые интересные моменты. Латвия проводит ЧМ второй раз в истории. Первый прошел в Риге с 5 по 21 мая 2006 года.

Нынешний ЧМ лишил Беларусь турнира: в сентябре 2020 года премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что Латвия не станет принимать турнир вместе с Беларусью: страна, которая нарушает права человека, увы, не достойна такой чести. 2 февраля Риге было предоставлено единоличное право провести турнир.

«Латвия способна провести турнир самостоятельно», - заявил генеральный секретарь федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс.

Латвия подготовилась: общая сумма расходов на организацию ЧМ превысила 12 млн евро. Об этом заявил президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис:

«Самые большие затраты были связана с тем, что надо было расположить всех участников по одному в номере гостиницы. Это большая затратная позиция, потому что ЧМ полностью финансируется латвийским правительством, Международной федерацией хоккея и Федерацией хоккея Латвии. У нас две гостиницы, там живут все команды, все судьи и все остальные. Они полностью отрезаны от внешнего мира: не будут выходить в город, на арены будут ездить на автобусах. Все строго».

Где пройдет ЧМ?

В Олимпийском спортивном центре, в «Арене Рига»: в футбольном манеже ОЦ обустроили хоккейную коробку и установили трибуны. Это обошлось в 3, 7 млн евро. Не остался без внимания и ледовый холл «Даугава», который был, наконец, сдан в эксплуатацию 14 мая!

А что же латвийцы? Как они восприняли ЧМ на «удаленке»?

Многие латвийские СМИ проводили по данному поводу опросы у жителей Латвии: согласно данным, 37% респондентов ответили, что будут смотреть матчи по ТВ, 23% будут получать информацию из СМИ. Интересно, что тех, кто обязательно будет смотреть матчи ЧМ, каждый второй – мужчина.

Один важный момент: ранее, министр юстиции Латвии Янис Бондарс сообщил журналистам, что на заседании Кабинета министров будет рассматриваться вопрос о посещении зрителями матчей… Увы, премьер-министр решил иначе: он даже не включил этот вопрос в повестку дня парламента.

ЧМ по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Первый матч латвийцы проведут 21 мая – против канадцев.

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