Сборная России впервые победила в общем зачете зимних юношеских Олимпийских игр

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22 января 2020, 23:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.ru

Фото: соцсети

В финальном матче юношеских Олимпийских игр сборная России одержала уверенную победу над командой США.

В ходе финального поединка шайбы забросили Матвей Мичков (2-я и 15-я минуты), Руслан Газизов (22-я минута) и Вячеслав Малов (36-я минута). Встреча завершилась с триумфальным счетом 4:0. Серебро юношеской Олимпиады забрали канадцы, одолевшие финнов со счетом 4:2.

В 2012 году российская юношеская сборная по хоккею становилась серебряным призером Олимпиады, а в 2016 – бронзовым. Нынешнее золото стало первым в истории.

Сборная России на прошедших в Лозанне юношеских Олимпийских играх стала лидером в общем медальном зачете. На счету российских спортсменов 10 золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых наград.

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III Зимние юношеские ОИ. Хоккей. Финал. Россия - США. 4:0!ЗОЛОТО????????! БРАВО, ПАРНИ! БРАВО, РОССИЯ! УРА!

СПАСИБО, МАЛЬЧИШКИ! ✊???????? pic.twitter.com/xQKv5N7Kqj — Татьяна Якупова (@tatyanayakupova) January 22, 2020