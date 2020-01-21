Панарин и Овечкин: две стороны одной медали

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21 января 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели», Валерия КОРОЛЁВА ]

Фото: соцсети

О том, что российский хоккей и политика тесно связаны, ни для кого не секрет. Как иначе, если именно этим видом спорта увлекается первое лицо государства. Вспомним далекий 2011-й год, когда Владимир Путин пообещал студенческой сборной страны научиться кататься на коньках и сдержал свое слово. Традиционно, раз в год, он появляется с клюшкой в руках на гала-матче Ночной хоккейной лиги.

Однако, этим летом, российский хоккей и политика государства пересеклись по-новому. Российские звезды хоккея стали открыто выражать собственное мнение о политической ситуации в стране. Кто-то поддерживает власть, а кто-то напротив, высказывает негативное отношение.

Летом Артем Панарин подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на $76 млн, определяя свое будущее на следующие семь лет. Будучи в отпуске в России, хоккеист высказал чуть ли не «главные хоккейно - политические слова лета», которые вызвали бурную реакцию как у российских граждан, так и других топовых хоккеистов. О политике в этом интервью Панарин говорил много, одна из самых ярких цитат звучала так:

«Думаю, Путин уже не понимает, где — хорошо, где — плохо. Мне кажется, ему уже психологически не так просто трезво оценивать ситуацию, потому что есть много людей, которые подводят его к решениям. Если тебе все будут говорить 20 лет, какой ты молодец и все правильно делаешь, ты что, думаешь, станешь видеть свои ошибки?»

В России к такому поведению статусных спортсменов, мягко говоря, не привыкли. Президент вручает национальной сборной награды за победу на чемпионате мира, а один из главных русских хоккеистов последнего десятилетия высказывает подобное мнение.

Именно от Александра Овечкина многие и ждали реакции на слова Панарина, и Ови пришлось ответить. На пресс-конференции, посвященной открытию Кубка имени Александра Овечкина, журналисты задали капитану «Вашингтона» вопрос на эту тему и получили довольно жесткий ответ:

«Согласен ли я с Панариным? Не знаю. Видимо, там, где он живет, ничего не изменилось с 90-х. У меня вот изменилась жизнь, в спорте многое изменилось! Панарин так высказывается из-за того, что его агент работает в ЦРУ? Не знаю, я же не работаю в ЦРУ!»

Прочитав оба интервью может показаться, что ситуация исчерпана — Панарин и Овечкин остались при своих мнениях. Но теперь очевидно, что Александру Овечкину придется еще не раз отвечать своему политическому оппоненту — этого хотят американские журналисты.

Возвращаясь к Артему Панарину, в одном из интервью журналист задал хоккеисту вопрос:

«Понимаете, что совершили переворот среди российских спортсменов? Сейчас и хоккеисты, и футболисты, и волейболисты все чаще дают комментарии на политические темы»

На что Артем спокойно ответил:

«А что начали? Высказывают недовольство? Я просто сейчас отключился от интернета. Не читаю новости, поэтому не в курсе. Но очень рад этому. Надеюсь, что все будут высказываться»

Относиться к тому, что действующие спортсмены открыто высказываются о политике, можно по-разному. Особенно, если эти спортсмены большую часть своей жизни проводят по другую сторону океана. Овечкин и Панарин — звезды разных поколений, но они не раз выступали вместе в сборной, оба играют на левом фланге атаки. Однако, два наших игрока, пожалуй, самых ярких на сегодняшний день, по политическим убеждениям явные антиподы.

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