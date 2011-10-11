Внук легендарного тренера Виктора Тихонова будет играть в команде в КХЛ

Хоккеист Виктор Тихонов - внук легендарного тренера Виктора Тихонова - подписал контракт с СКА - Санкт-Петербург. Тихонов-младший будет выступать за эту команду до конца сезона-2011/12.

Генеральный менеджер СКА Алексей Касатонов сообщил, что Тихонов вряд ли дебютирует в новой команде уже 12 октября в матче с московским ЦСКА. По словам Касатонова, игроку, вероятно, потребуется время на адаптацию и акклиматизацию. Генеральный менеджер питерского клуба отметил, что после окончания чемпионата КХЛ Тихонов сможет вернуться в клуб НХЛ «Финикс Койотс», пишет «Спорт-Экпресс». Тихонов в интервью газете «Спорт день за днем» рассказал, что он хотел играть в НХЛ, но поняв, что тренер не доверяет ему, решил вернуться в Россию.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2008/09 центрфорвард Виктор Тихонов провел за « Финикс Койотс» 61 матч и набрал 16 очков (восемь голов и восемь передач). После этого ему уже не удавалось пробиться в основной состав команды. Он играл за фарм-клуб «Финикса». В прошлом сезоне внук легендарного тренера по хоккею Виктора Тихонова провел 25 игр за «Северсталь» и набрал в них 15 очков (14 голов и одна передача).