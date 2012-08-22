Питерский «Зенит», несмотря на огромные кадровые потери, идёт в чемпионате страны без поражений и при этом открыто заявляет о серьёзном интересе к ряду европейских суперзвёзд: Нани, Халку, Афеллаю.

Питерский отряд не заметил потери бойцов

Кержаков, Широков, Семак, Анюков, Ломбертс… Любая другая команда, понеси она такие потери, непременно расклеилась бы. А «Зениту» хоть бы что. Питерский клуб в пятом туре первенства страны заработал очко во время тяжелейшего выезда в Махачкалу, причём хозяева сравняли счёт (1:1) в суматохе на последних минутах. Игра трёхкратных чемпионов страны производит большое впечатление, даже несмотря на отсутствие целой группы травмированных лидеров. И, судя по всему, независимо от их скорого возвращения в строй Питер ждёт, как минимум, одна громкая покупка.

Главный тренер команды Лучано Спаллетти подтвердил, что сине-бело-голубые, как и пишут мировые издания, ведут переговоры с потенциальными звёздными новичками: форвардом «Порту» и сборной Бразилии Халком, хавбеком «МЮ» и Португалии Нани, полузащитником «Барселоны» голландцем Ибрахимом Афеллаем.

– Это правдивые новости, но всё будет зависеть от того, сколько футболисты будут стоить, – подчеркнул Спаллетти. – Разумеется, мы не можем платить чрезмерно большие деньги. Нам нравятся и Халк, и Нани, и Афеллай. Но нам по душе и Месси, – добавил итальянец и хитро улыбнулся.

Зачем «Зениту» Месси, если он и так всех побеждает на национальной арене? Ответ прост. Питерцы хотят замахнуться на большее. На победу в Лиге чемпионов! Очень кстати одним из титульных спонсоров евротурнира стал «Газпром», который, как известно, спонсирует клуб с берегов Невы. Многие болельщики считают, что административный ресурс способен сыграть свою роль даже на международном уровне. Но «Зенит» полагается на собственные силы – и по этой причине готов раскошелиться. По некоторым данным, трансфер Халка может обойтись в 5 (!) млн. евро, да и «второй Криштиану Роналду» Нани вряд ли стоит намного дешевле… А вот на Месси замахиваться пока рановато.

«Спартак» преследует, Ромуло не танцует

Тем временем главным преследователем питерцев остаётся «Спартак», который в преддверии важнейшей игры отбора в Лигу чемпионов против «Фенербахче» одержал волевую победу над «Рубином» (2:1). Игра получилась непростой и из-за погодных условий (в середине встречи полил дождь, но искусственное поле «Лужников», к счастью, выдержало и не стало болотом), и из-за силы соперника. Однако во втором тайме уступавший в счёте «Спартак» переломил ход встречи благодаря в том числе и дебютанту – опорному полузащитнику сборной Бразилии Ромуло, который только неделю назад играл в финале Олимпиады, фактически попал с корабля на бал – и забил!

Обычно в Бразилии отмечают голевые успехи зажигательными танцами. Но Ромуло оказался нетипичным бразильцем.

– Почему не станцевал? Да застеснялся, наверное, – сказал Ромуло автору этих строк. – Едва Олимпиада кончилась, сразу переключился на мысли о клубе, где меня ждали. Спартаковская торсида – не хуже, чем в Бразилии. При таких болельщиках невозможно не выкладываться по максимуму.

Судя по всему, недавний разгром 0:5, который «Зенит» учинил «Спартаку», всё-таки не более чем случайность. И в чемпионате у Петербурга будет серьёзный конкурент.

«Динамо» не бежит

А пока питерский и московский гранды играют мускулами, ещё одна столичная команда – «Динамо» – выдала худший старт в истории российских чемпионатов. Бело-голубые уступили в пятом матче кряду – против «Терека» (1:2) и сейчас имеют баланс забитых и пропущенных мячей 1:11. Неудивительно, что и в тренерском штабе, и в руководстве происходят перемены. Исполняющий обязанности главного тренера Дмитрий Хохлов доработал в этом качестве последний день.

– Не знаю, что происходит с командой, – честно признался молодой специалист. – Огромные проблемы – психологические, эмоциональные. Хочу извиниться перед людьми, которые пришли на стадион.

Со следующего тура бразды правления коллективом примет Дан Петреску,предварительно уволившийся по собственному желанию из «Кубани». В воскресенье он с VIP-трибуны глядел на игру своей новой команды. Именно выбор в пользу Петреску повлиял на решение главы Счётной палаты РФ и ярого болельщика «Динамо» Сергея Степашина покинуть должность председателя наблюдательного совета клуба. По собственному признанию, он лоббировал кандидатуру Валерия Газзаева. Судя по всему, из-за «творческих» разногласий сменился и президент «Динамо»: на место Юрия Исаева заступил генерал-лейтенант ФСБ Геннадий Соловьёв.

А вот футболисты восприняли нового тренера на ура.

– Петреску хорошо разбирается в футболе, играл в великих командах и известен своей работой как на российском, так и на международном уровне, – подчеркнул в разговоре с корреспондентом «АН» форвард Кевин Кураньи. – Один раз мы уже пообщались. Мне показалось, что у Петреску менталитет победителя.

Кураньи, видимо, надеется, что румын поможет выйти из кризиса и ему лично. Знаменитый немец, который ни разу в жизни не забивал за сезон менее 10 мячей, вот уже семь игр (с учётом двух в Лиге Европы) не может поразить чужие ворота! Кураньи не забивает, «Динамо» не бежит…