По пенальти побеждает «Динамо», питерские выбывают из Кубка России

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Борис Омельченко,

Сегодня, 15 марта, на стадионе "Газпром-Арена"в Санкт-Петербурге состоялся Матч 1/4 финала 2-го этапа Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» Арбитр ​ Евгений Кукуляк. У «Зенита» три победы и одна ничья в основное время в 4 последних матчах в этом турнире. «Динамо» слабо выглядит в гостях: в основное время команда не может выиграть уже на протяжении пяти встреч в Кубке России (2 ничьи, 3 поражения). Ориентировочные составы: «Зенит»​ (4-3-3): Александр Васютин – Дуглас Сантос,​ Нуралы Алип,​ Вячеслав Караваев,​ Дмитрий Чистяков​ – Далер Кузяев, Вендел,Зелимхан Бакаев​ – Матео Кассьерра, Густаво​ Мантуан,​ Клаудиньо «Динамо»​ (4-5-1):​ Игорь Лещук​ – Элиэзер Даса, Саба Сазонов, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев – Даниил Фомин, Александр Кутицкий, Муми Нгамалё, Денис Макаров,​ Арсен Захарян​ –​ Константин Тюкавин.

Игра в Петербурге стартовала, первая же атака "Динамо" привела к удару Нгамалё из-за пределов штрафной, до снаряда едва добрался Васютин, мяч попал в правую штангу, вылетел в поле, но угодил в голову голкиперу "Зенита", после чего оказался в рамке, счет становится 0:1. Вот такое начало матча! Сергей Семак явно пребывает в шоке от увиденного, а его команда пытается сделать все, чтобы тут же отыграться. Держится сейчас мяч в ногах у игроков "Зенита", которые делают все, чтобы забить ответный гол в ворота соперника.

Завели свою "шарманку" болельщики "Зенита". Сегодня на питерской футбольной арене кого только нет. Присутствует и барабанно-духовой оркестр, который добавит нашему матчу особого антуража.​ Едва не забивает "Зенит". Ошибается Лещук после выхода из ворот, играя кулаками на Мантуана, тот добавлял мяч в рамку, однако угодил в перекладину. У нас матч на вылет: проигравшая команда выбывает. Авантюрно пока что играет Ренан. На своей половине поля юный футболист питерцев принялся выполнять финты и легкие навесы. Все это со стороны смотрится эффектно, но совсем не надежно.​ Снова Мантуан на левом фланге заигрался с мячом. Пробросил он сферу между ног защитнику "Динамо", но упустил снаряд за пределы поля.​ Движения не хватает зенитовцам, а гости ушли в глухую защиту и пытаются играть на контратаках. По счету играет сейчас "Динамо", и мы можем констатировать тот факт, что кроме случайного момента, созданного после ошибки Лещука Мантуаном, нечего и вспомнить у ворот московской команды.​ Штрафной удар "Зенит" заработал на левом фланге. Клаудиньо подал мяч в штрафной, следует вынос от "Динамо". С дальней дистанции пробивает Дуглас Сантос, направляя мяч рядом с правой стойкой. На 36 мин. зенитовцы сравнивают счет 1:1: с левого края пошла подача в район вратарской, откуда Бакаев нанес выстрел по воротам "Динамо" и сделал счет на табло - 1:1. Классная атака питерцев, и, что самое главное, результативная. Жались к своей штрафной игроки "Динамо", и это сказалось на счете, что сейчас горит на табло. Уже до перерыва "Зенит" хочет выйти вперед. Клаудиньо обыграл на левом фланге Норманна, как стоячего, после чего выполнил навес в центр штрафной. Снова Клаудиньо выполнил передачу с левого края, и Бакаев успевает до снаряда добраться, однако прямо в руки голкиперу мяч в этой ситуации прилетает.​ Ничего себе! После розыгрыша углового сейчас вышел из ворот голкипер "Зенита" Васютин. В итоге не добрался он до снаряда, а Сазонов головой просто не попал в створ! Едва второй гол не привез в свои ворота вратарь питерцев.​ Первый тайм завершен, перерыв.

Во 2-ом тайме замена в составе "Динамо", вместо Захаряна вышел Гагнидзе, у "Зенита" без замен. Гости ушли в защиту, прижимаются к воротам, но прострелы Клаудиньо не может замкнуть Кассьерра. Клаудиньо пробивал в ближний угол по воротам Лещука, но голкипер контролировал ситуацию и снова смог свою команду спасти... А у нас сейчас берет паузу рефери. Есть у судей "ВАР" все-таки сомнения относительно того, сыграл ли Клаудиньо в своей штрафной чисто, выбивая мяч у Тюкавина. Я видел это касание, но заслуживает ли оно пенальти? Вот вопрос! Отправился Кукуляк к монитору и решает, что нет пенальти. Макаров в составе "Динамо" на поле появился. Гладышев отправился отдыхать в стане "бело-голубых" Кассьерра провел очередной неудачный матч, меняет его Мостовой. 29 000 болельщиков, вроде как, пришли на стадион в Санкт-Петербурге сегодня. Если так, то это весьма солидная посещаемость.​ Мантуан чуть ли не в полном одиночестве пошел вперед, но плотно его держали в прессинге игроки "Динамо". Стиснув зубы, упал в борьбе на газон игрок "Зенита", но судья не поверил, что против него было хоть какое-то нарушение.​ Замены в составе "Зенита". Бакаев ушел с поля, а вместо него на газоне появился Сутормин. Мантуана заменил в стане питерцев Ерохин. "Динамо" едва не забило. Снова подача в штрафную "Зенита" и игрок московского клуба в борьбе с Чистяковым наносит выстрел в ближний угол, снаряд попадает в штангу и вылетает в поле. Дуглас Сантос уступил место Круговому. Вместо Караваева Адамов у питерской команды появился.​ Матч завершился со счетом 1:1, теперь по регламенту серия пенальти на вылет. Дальше в Кубке России идут игроки "Динамо", с чем мы их и поздравляем.