Месси и Роналду снова могут стать конкурентами

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13 января 2023, 13:02 Источник: sports.ru

Фото: globallookpress.com

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хилаль» хочет подписать Лионеля Месси и готов предложить ему 300 млн долларов в год. В настоящее время аргентинец выступает за французский «ПСЖ».



Клуб «Аль-Хилаль» в чемпионате Саудовской Аравии является главным конкурентом «Аль-Насра», в который уже перешёл Криштиану Роналдо. По сообщению Mundo Deportivo, существенная часть предполагаемой зарплаты Месси, в случае подписания контракта, будет выделяться из государственной казны.



Нынешний контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона. Сообщается, что стороны ведут переговоры о возможности его продления.