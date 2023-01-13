Месси и Роналду снова могут стать конкурентами

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хилаль» хочет подписать Лионеля Месси и готов предложить ему 300 млн долларов в год. В настоящее время аргентинец выступает за французский «ПСЖ».
Клуб «Аль-Хилаль» в чемпионате Саудовской Аравии является главным конкурентом «Аль-Насра», в который уже перешёл Криштиану Роналдо. По сообщению Mundo Deportivo, существенная часть предполагаемой зарплаты Месси, в случае подписания контракта, будет выделяться из государственной казны.
Нынешний контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона. Сообщается, что стороны ведут переговоры о возможности его продления.
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