«Ювентус» подозревают в финансовых махинациях

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли и ещё полтора десятка лиц, имеющих отношение к руководству клубом, могут стать фигурантами уголовного дела. Их подозревают в подтасовке финансовой отчетности. Обвинения пока не выдвинуты, но прокурор Турина Анна Мария Лоретто уже сообщила о завершении расследования.
Напомним, что ещё в начале этого года Федерация футбола Италии обвинила представителей сразу 11 клубов в финансовых нарушениях. Среди них значился и Ювентус. Дело тогда развалилось на первом же судебном заседании.
В этот раз претензии к руководству «Ювентуса» появились после изучения властями отчетности клуба с 2018-го по 2020 год. Прокурорская проверка выявила внушительный разрыв между реальными доходами клуба и теми, что были зафиксированы в документах. Так, предполагается, что «Ювентус» намеренно завышал отчетную трансферную стоимость игроков, что могло нанести ущерб акционерам клуба. Известно, что акции «Ювентуса» торгуются на Миланской фондовой бирже. Кроме того, клуб обвиняется в том, что он ввел в заблуждение акционеров, заявив о достижении с игроками соглашения о снижении зарплаты в начале острой фазы пандемии весной 2020 года. Прокуратура получила доступ к соглашениям с футболистами, согласно которым им задержали только одну месячную выплату. При этом были подписаны соглашения о том, что игроки в любом случае, даже если сменят клуб, получат причитающиеся им по первоначальному контракту деньги. В общей сложности объем приписок, как считает следствие, составил €155 млн.
Интересно, что несмотря на предполагаемые приписки, финансовое положение «Ювентуса» в настоящий момент оставляет желать лучшего: в 2021/2022 финансовом году убытки туринцев составили €254,3 млн. Годом ранее потери клуба были на €44,4 млн меньше.
В национальном первенстве дела у команды тоже плохи. После 11 туров «Ювентус» занимает лишь восьмое место, отставая от лидирующего «Наполи» уже на 10 очков.
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