Московский «Спартак» выигрывает в 500-й раз, «Зенит» в списке победителей - четвёртый

Аргументы Недели → Спорт → Футбол 13+

15 августа 2022, 19:16 Николай Хохлов, Журналист

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В минувшее воскресенье московский «Спартак» установил новый рекорд. Он стал первым клубом, победившим 500 раз за всю историю чемпионатов России. Интересно, что лидер российского футбола последних лет «Зенит» из Санкт-Петербурга по этому показателю занимает лишь четвертую позицию.



Остаётся неоспоримым тот факт, что московский «Спартак» обладает самой большой армией болельщиков в России. Такого количества фанатов нет ни у армейцев из ЦСКА, ни у героя последних лет – «Зенита». Понятно, что любовь болельщиков приходит с победами и красивой игрой.



Тем временем крупная и эффектная победа «Спартака» над ФК «Сочи» (3:0) стала исторической. Красно-белые в рамках проведения чемпионатов страны отпраздновали свой успех в 500-й раз! Для этого «Спартаку» потребовалось принять участие в 928 матчах. На втором месте по количеству побед расположился ЦСКА – 484 победы (928 матчей), третью позицию занимает «Локомотив» - 455 (928), четвёртый – «Зенит», у которого 431 победа в 837 играх.



Первый чемпионат России по футболу прошёл после крушения СССР в 1992 году. С 1989 по 2003 годы главным тренером «Спартака» был Олег Романцев (с учётом перерыва в 1996 году). За это время клуб стал чемпионом девять раз, а его наставник до сих пор остаётся самым титулованным тренером страны.





Олег Романцев (справа). Фото из личного архива автора



После ухода Олега Романцева из «Спартака», клуб охватил кризис, который вполне можно назвать системным. Долгие годы «красно-белые» не могли завершить розыгрыш чемпионата России на первой строчке в таблице. С 2003 по 2022 годы в «Спартаке» происходит тренерская чехарда. За это время через клуб прошло около 20 главных тренеров (!!!). Но были и положительные моменты - в 2014 году у «Спартака» появился собственный стадион.





Стадион «Спартака» «Открытие Банк Арена». Фото: spartak.com



Повторить успех Олега Романцева, правда всего один раз, сумел итальянский специалист Массимо Каррера. Он привел команду к победе в чемпионате России в 2017 году.



Летом 2022 года «Спартак» возглавил испанский тренер Гильермо Абаскаль. Под его руководством в рамках чемпионата России команда провела пять матчей, в четырёх из которых одержала блестящие победы, и один завершила вничью. Тем временем испанец уже успел войти в историю клуба: возглавляемая им команда установила новый рекорд.



