Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Спорт  → Футбол 13+

Московский «Спартак» выигрывает в 500-й раз, «Зенит» в списке победителей - четвёртый

, 19:16 , Журналист

Московский «Спартак» выигрывает в 500-й раз, «Зенит» в списке победителей - четвёртый
Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В минувшее воскресенье московский «Спартак» установил новый рекорд. Он стал первым клубом, победившим 500 раз за всю историю чемпионатов России. Интересно, что лидер российского футбола последних лет «Зенит» из Санкт-Петербурга по этому показателю занимает лишь четвертую позицию.

Остаётся неоспоримым тот факт, что московский «Спартак» обладает самой большой армией болельщиков в России. Такого количества фанатов нет ни у армейцев из ЦСКА, ни у героя последних лет – «Зенита». Понятно, что любовь болельщиков приходит с победами и красивой игрой.

Тем временем крупная и эффектная победа «Спартака» над ФК «Сочи» (3:0) стала исторической. Красно-белые в рамках проведения чемпионатов страны отпраздновали свой успех в 500-й раз! Для этого «Спартаку» потребовалось принять участие в 928 матчах. На втором месте по количеству побед расположился ЦСКА – 484 победы (928 матчей), третью позицию занимает «Локомотив» - 455 (928), четвёртый – «Зенит», у которого 431 победа в 837 играх.

Первый чемпионат России по футболу прошёл после крушения СССР в 1992 году. С 1989 по 2003 годы главным тренером «Спартака» был Олег Романцев (с учётом перерыва в 1996 году). За это время клуб стал чемпионом девять раз, а его наставник до сих пор остаётся самым титулованным тренером страны.

Московский «Спартак» выигрывает в 500-й раз, «Зенит» в списке победителей - четвёртый

Олег Романцев (справа). Фото из личного архива автора

После ухода Олега Романцева из «Спартака», клуб охватил кризис, который вполне можно назвать системным. Долгие годы «красно-белые» не могли завершить розыгрыш чемпионата России на первой строчке в таблице. С 2003 по 2022 годы в «Спартаке» происходит тренерская чехарда. За это время через клуб прошло около 20 главных тренеров (!!!). Но были и положительные моменты - в 2014 году у «Спартака» появился собственный стадион.

Московский «Спартак» выигрывает в 500-й раз, «Зенит» в списке победителей - четвёртый

Стадион «Спартака» «Открытие Банк Арена». Фото: spartak.com

Повторить успех Олега Романцева, правда всего один раз, сумел итальянский специалист Массимо Каррера. Он привел команду к победе в чемпионате России в 2017 году.

Летом 2022 года «Спартак» возглавил испанский тренер Гильермо Абаскаль. Под его руководством в рамках чемпионата России команда провела пять матчей, в четырёх из которых одержала блестящие победы, и один завершила вничью. Тем временем испанец уже успел войти в историю клуба: возглавляемая им команда установила новый рекорд.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Происшествия

В мире

Администрация Энергодара сообщила об обстрелах города и прогремевших взрывах в районе Запорожской АЭС

Администрация Энергодара в понедельник, 15 августа, сообщила об обстрелах города и прогремевших взрывах в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По информации администрации города, в котором находится крупнейшая в Европе АЭС, украинские войска ведут массированный обстрел Энергодара и района Запорожской АЭС с правого берега Днепра.