Знаменитому вратарю «Спартака» и сборной СССР Ринату Дасаеву исполнилось 65 лет

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13 июня 2022, 17:39 Источник: sport-express.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Ринат Дасаев - обладатель приза лучшему вратарю мира. Заслужил он это звание в 1988 году.



В том же году в октябре он провел один из своих самых ярких матчей в карьере. В Москве «Спартак» принимал своего принципиальнейшего соперника «Динамо» (Киев). Ринат Дасаев показал в той встрече фантастическую игру, а единственный гол в матче забил Валерий Шмаров.



Но даже у великих вратарей бывают провалы.



«Это я сейчас заставляю себя досмотреть до конца ужас, случившийся в Бремене, — вы помните те 2:6? Дасаев, как принято писать, «не выручил». Что за игра, что за счет? Не могу себе объяснить и годы спустя! Это после московских-то 4:1 — вылетать из Кубка УЕФА?!» - вспоминает обозреватель Юрий Голышак перипетии «Спартака» с немецким «Вердером».



В ноябре 1988 Ринат Дасаев за два миллиона долларов перешёл в испанскую «Севилью». С этим этапом жизни прославленного вратаря связано тоже немало воспоминаний.



Перед началом игры Дасаев оставлял в воротах запасные перчатки и… Коран.



«Коран мне часто дарили. Но как-то в мечети мулла преподнес освященную книгу и сказал: «Всегда держи при себе». С тех пор и повелось — не расставался даже на поле. Знаю, что Коран нельзя класть на землю, но что мне оставалось? Не привязывать же к перекладине?» - рассказал знаменитый вратарь.



Однажды Коран у него украли.



«В Кадисе. «Севилья» победила — 5:0. После финального свистка побежал поздравлять партнеров к центру поля. На минуту упустил из виду. Потом иду к воротам за сумочкой — а там пустота. Умыкнули...», - вспоминал футболист.



Однажды, заметив Рината Дасаева в мечети на проспекте Мира, сотрудники органов пригласили его на Лубянку.



«Комитетчик был довольно милый, вдумчивый. Забавная получилась беседа: «Ринат, я все понимаю, но вам нельзя появляться в мечети. Вы слишком известный человек. Западные корреспонденты увидят, напишут». — «А вам бывать в церкви — можно?» — «Можно, меня никто не знает. Я даже детей своих крестил...», - рассказал Дасаев.



Известна история с неожиданным крупным проигрышем «Спартака» ростовскому СКА - 1:6. Ходили слухи, что после поражения главный тренер москвичей Константин Бесков устроил на базе в Тарасовке собрание, пригласив людей из ЦК КПСС.



«Было такое, — подтвердил Дасаев. — После того поражения кто-то Бескову доложил, что за два дня до матча мы славно посидели в ресторане «Саяны». Константин Иванович решил, что команда хочет его «сплавить». Хоть близко такого не было. Ни в мыслях, ни в разговорах. Бескова последние годы в «Спартаке» отличала подозрительность. Наверное, возраст сказывался. Когда в 87-м выдали серию неудачных матчей, снова начались разговоры: мол, пытаемся Бескова скинуть. С его подачи игроков и в ЦК вызывали — для воспитательной беседы.



Когда Бескова все-таки уволили, я уже играл в «Севилье». В конце 88-го прилетел в Москву на вручение вазы лучшему вратарю страны от «Огонька». Встретил Старостина. Николай Петрович отвел меня в сторонку: «Бескова освободили. Есть три кандидатуры — Нетто, Ловчев и Романцев. Tы за кого?» — «Конечно, за Романцева». «Я тоже так думаю», — ответил Старостин. И вскоре Романцева утвердили главным».



После этого, спустя годы, Олег Иванович Романцев стал самым титулованным тренером в истории московского «Спартака» и российского футбола.



