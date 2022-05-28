Самым дорогим футбольным клубом Европы остается мадридский «Реал»

Консалтинговая компания KPMG оценила стоимость футбольных клубов Европы. Согласно новому исследованию, статус самого дорогого из них сохранил мадридский «Реал».
Испанский клуб занял первое место в списке KPMG четвертый год подряд. Он оценен в €3,18 млрд и стал единственным, преодолевшим отметку в €3 млрд по итогам сезона-2020/21. Два других представителя топ-3 — «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» — отметились показателями в €2,88 млрд и €2,81 млрд. На четвертом месте «Бавария» — €2,75 млрд.
В отчете KPMG рассматривается несколько критериев. Первый — присутствие клуба в топ-50 по уровню доходов, второй — присутствие в топ-50 клубного рейтинга Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Если по одному из вышеозначенных критериев клуб не проходит, то во внимание может быть принят еще один параметр: присутствие клуба в топ-30 в Европе по количеству подписчиков в социальных сетях.
Суммарная оценка стоимости клубов, попавших в рейтинг, составила €37 млрд. В 2016 году 32 топ-клуба Европы были оценены в €26,3 млрд. В 2020-м был достигнут наивысший показатель — €39,7 млрд. В период пандемии коронавируса произошло снижение до отметки в €33,6 млрд. Как видно из новых оценок, европейский клубный футбол идет на поправку.
Интересно, что из 32-х самых дорогих клубов Европы десять, или 42% от всех, представляют Англию. На втором месте по этому показателю находится Италия — семь клубов, на третьем Испания — шесть.
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