Самым дорогим футбольным клубом Европы остается мадридский «Реал»

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28 мая 2022, 11:44 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Консалтинговая компания KPMG оценила стоимость футбольных клубов Европы. Согласно новому исследованию, статус самого дорогого из них сохранил мадридский «Реал».



Испанский клуб занял первое место в списке KPMG четвертый год подряд. Он оценен в €3,18 млрд и стал единственным, преодолевшим отметку в €3 млрд по итогам сезона-2020/21. Два других представителя топ-3 — «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» — отметились показателями в €2,88 млрд и €2,81 млрд. На четвертом месте «Бавария» — €2,75 млрд.



В отчете KPMG рассматривается несколько критериев. Первый — присутствие клуба в топ-50 по уровню доходов, второй — присутствие в топ-50 клубного рейтинга Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Если по одному из вышеозначенных критериев клуб не проходит, то во внимание может быть принят еще один параметр: присутствие клуба в топ-30 в Европе по количеству подписчиков в социальных сетях.



Суммарная оценка стоимости клубов, попавших в рейтинг, составила €37 млрд. В 2016 году 32 топ-клуба Европы были оценены в €26,3 млрд. В 2020-м был достигнут наивысший показатель — €39,7 млрд. В период пандемии коронавируса произошло снижение до отметки в €33,6 млрд. Как видно из новых оценок, европейский клубный футбол идет на поправку.



Интересно, что из 32-х самых дорогих клубов Европы десять, или 42% от всех, представляют Англию. На втором месте по этому показателю находится Италия — семь клубов, на третьем Испания — шесть.



