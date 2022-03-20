«Динамо» не выдерживает погоню за лидером, сыграв вничью с «Ростовом» 1:1

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20 марта 2022, 22:23 Борис Омельченко,

Сегодня, 20 марта на стадионе ВЭБ Арена (Москва, Россия) состоялась встреча 22-го тура Тинькофф РПЛ между командами «Динамо» и «Ростов». Арбитр поединка Павел Кукуян (Россия).



Матч в Москве начался. Активно начинает «Ростов», взяв мяч под контроль. Кстати, на матче присутствует Юрий Павлович Сёмин. Да, молодой состав «Ростова» имеет шансы отобрать очки у не менее молодого «Динамо». Выжидательную позицию заняло «Динамо», не особо желая бежать в атаку на первых минутах. Странно, что «Динамо» пока вообще ничего не предлагает гостям. Отлично вышли "динамовцы" из-под прессинга и в пару передач вывели Тюкавина на пространство, но тот не справился с центральным защитником. Очень жёсткая игра сегодня, но даёт судья играть. Опасно! С района одиннадцатиметровой отметки нанёс удар низом Фомин, но мяч прошёл совсем рядом со штангой! Отвечает сразу же «Ростов» забегом Тугарева, который прервал Шунин. Уверенно смотрятся ростовчане, учитывая средний возраст команды. Череда ошибок на половине поля «Динамо» приводит к опасной контратаке хозяев, но прерывает её Тугарев. Очень размеренно свою атаку готовит команда Валерия Карпина. Подача Захаряна была опасной, поэтому Песьяков переправил мяч за лицевую. Подача с углового завершилась дальним ударом Моро, который был заблокирован. Возможно, пенальти. Кажется, что опасно сыграл Комличенко в штрафной. Пошёл Кукуян самостоятельно смотреть повтор. Пенальти не будет! Так решил Павел Кукуян. Грулёв неплохо прострелил в штрафную, но Осипенко так просто не пройдёшь. Ростовчане грамотно, компактно защищаются. Опасно теперь у ворот «Ростова»! Прострелил Тюкавин в штрафную, а после рикошета свой удар нанёс Фомин. Мимо улетел мяч. Мелёхин выиграл борьбу в штрафной, но мяч полетел чуть выше перекладины. Вот это сэйв Шунина! Голкипер отбил удар Полоза с края штрафной, но нападающий находился в офсайде. Ростовчане очень правильно высоко выстроили защиту, взломать динамовцы не могут. У хозяев за 47 мин. игры в первом тайме одно попадание в створ ворот. Для лидера маловато, не было событийного футбола. Ничего примечательного зрители не увидели. Перерыв.



Во 2-ом тайме Паршивлюк покидает поле, а выходит Варела. Темп игры на первых минутах второго тайма не очень радует, все медленно и жестко, для болельщиков тоскливо. Сейчас остро ростовчане атакуют. Не идёт сегодня игра у Фомина. Сначала 2 раза не сумел забить, а сейчас отдал ужасную передачу на ровном месте. Очень долго мучились с мячом ростовчане после подачи с углового, после чего мяч ушёл-таки за лицевую линию. Активно разминается Фёдор Смолов, готовясь выйти на замену. Идет 57 мин. игры и всего два удара в створ ворот на две команды. На 59 мин. ростовчане открывают счет - 0:1: Дмитрий Полоз! Реализовав выход 1 на 1, который создал для него Сильянов! 0:1! Тут же замены проводит Шварц, выпустив Макарова вместо Фомина и Скопинцева вместо Тюкавина. Теперь игра должна обостриться, ведь «Динамо» борется за чемпионство. Издевательское предположение если учесть, что динамовцы проигрывают аутсайдеру чемпионата. Какой-то околофутбольный дурман окутал игроков «Динамо». Очень хорошо играет молодёжь «Ростова». Так хорошо, что доводит до крика главного тренера «Динамо» Шварца. Тотальное доминирование динамовцы не могут конвертировать во взятие ворот. Арбитр назначает пенальти в ворота «Ростова» пробивает Федор Смолов и счет становиться 1:1: Фёдор пробил в левый от себя угол! Матч завершен, отметим отличную игру «Ростова», а «Динамо» набирает только 43 очка, и увеличивает отрыв «Зенит» на 5 очков.