«Спартак» в трудной борьбе уступил «Краснодару» 1:2

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13 марта 2022, 22:03 Борис Омельченко,

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня, 13 марта на стадионе Открытие Банк Арена (Москва, Россия) состоялась встреча 21-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром». Арбитр матча Евгений Кукуляк (Россия).

«Спартак» в прошлом туре обыграл «Динамо» со счетом 2:0 и прервал свою серию из двух поражений в РПЛ. «Спартак» располагается на 9-й строчке в турнирной таблице и отстает от предстоящего соперника на 6 очков, и это при том, что у «Краснодара» на одну игру меньше. Стоит отметить, что москвичи не выиграли в 8 из 10 последних матчей в Премьер-лиге, в которых по 4 раза сыграли вничью и проиграли. На своем же поле «Спартак» регулярно набирает очки: команда не проиграла в 6 из 7 последних домашних встреч в РПЛ (3 победы, 3 ничьи). «Краснодар» в предыдущем туре переиграл «Урал» со счетом 2:1. «Краснодар» занимает 5-е место в турнирной таблице и отстает от тройки сильнейших на 7 очков, но, как мы сказали выше, у южан есть игра в запасе.



Игра началась с позиционных подходов и пока все больше в центре поля. Опасный стандарт исполняет «Краснодар» и на 5 мин. южане открывают счет 0:1: Эдуард Сперцян со штрафного низом пробил под стенкой в левый угол. «Спартак» расположился на чужой половине поля, но мяч к воротам доставить не может. На 11 мин. спартаковец Бакаев забивает, но VAR отменил гол посчитав, что Николсон был в офсайде. «Краснодар» комбинирует в центре поля. У москвичей активный прессинг не получается. Промес разыграл угловой удар с Бакаевым и навесил к воротам. На подборе сыграл Мартинс, под чей удар голову подставил Сорокин. Хозяева разыграли и следующий угловой удар. В штрафной площади «Краснодара» напряжённо, но пробить по воротам никому не удалось. Сперцян не позволил Мозесу справа прорваться в штрафную площадь. Черников получил жёлтую карточку за удар Бакаева по ногам. В суматохе борьбы у ворот «Краснодара» арбитр назначает пенальти. Пробивал Промес и счет на 38 мин. стал 1:1: Промес низом точно пробил в левый угол. Сафонов угадал направление удара, но мяч достать не смог. Николсон выскочил один на один с голкипером, но не смог переиграть Сафонова. «Спартак» в центре поля контролирует мяч. Перерыв. «Спартак» - «Краснодар» - 1:1.



Во 2-ом тайме характер игры не изменился, спартаковцы продолжают доминировать, больше владеют мячом. Гости пытаются переломить ход встречи, но на своей половине поля попали под прессинг и отходят к штрафной площади. На 56 мин. Николсон забивает гол, но VAR отменяет взятие ворот из-за попадания в руку Николсона. «Краснодар» комбинирует на чужой половине поля. Кривцов справа с двадцати трёх метров пробил по центру ворот. Селихов мяч поймал. Джикия со штрафного пробил в стенку. Идет сплошная жесткая борьба и сумбур - мысли нет, последовательная цепь разочарований. Арбитр назначает пенальти в ворота «Спартака», за снос Сперцяна. Пенальти пробивал пострадавший Сперцян и на 87 мин. счет становиться - 1:2: Сперцян с одиннадцатиметровой отметки низом пробил немного правее центра, а Селихов завалился в другую сторону. «Краснодар» побеждает «Спартак» 1:2, набирает 35 очков и остается на пятой строчке в таблице РПЛ.