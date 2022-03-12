«Локомотив» в трудной борьбе уступил ЦСКА 1:2

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12 марта 2022, 21:55 Борис Омельченко,

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня, 12 марта на стадионе «РЖД Арене» состоялось московское дерби 21-го тура Тинькофф РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА. Арбитр матча Сергей Иванов (Россия).

“Железнодорожники” идут на шестом месте, имея в своем активе 31 очко, у “армейцев” 36 очков и четвертая позиция. Победа в очной встрече может стать прекрасной возможностью для “Локо” сократить отставание до прямого конкурента. ЦСКА к этому матчу подходит в хорошем настроении, три матча к ряду на победной серии. Локомотив сейчас по всей видимости разобран, уход тренера и легионеров сказался прежде всего на моральном состоянии.

Игра в Москве началась. Сегодня нас ждёт очень интересное дерби между "Локомотивом" и ЦСКА. Команда Алексея Березуцкого в этом матче считается фаворитом, но "железнодорожники" наверняка на своём поле дадут хороший бой и смогут как минимум побороться за ничью. Пока противостояние проходит в центре поля, командам не удается разогнать атаку, идет борьба за инициативу. Карраскаль получил мяч на левом углу штрафной площади, но Хорхе не смог раскачать Живоглядова и пробить по воротам. Мне кажется к этому туру "Локомотив" подошел более готовым и собранным. Конечно, сейчас ЦСКА выглядит лучше, новички на данный момент очень хорошо себя проявляют. ЦСКА много создает моментов, но у них есть проблема с реализацией, не хватает чистого нападающего, который может дать результат. Можно даже крайний матч вспомнить, где ЦСКА в первом тайме очень мало попадал в створ, во втором начал больше бить, но там было удаление у Нижнего и это немного облегчило ЦСКА. Вообще матч с Нижним как раз и показал как тяжело армейцам вскрывать массированную оборону и как тяжело без форварда. Язиджи со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, совсем немного не хватило Бийолу, чтобы в падении пробить в ближний угол ворот. Керк с правого фланга вошёл в штрафную площадь и затем Джирано внешней стороной стопы отправил мяч к левому углу вратарской, теперь уже немного не хватило Изидору для удара по воротам. Постепенно армейцы начинают доминировать в штрафной "железнодорожников". Керк с правого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем Джирано от лицевой линии выполнил прострел в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. Пока игра равная, но тяжелая, много борьбы во время приема мяча. Мухин с правого фланга выполнил проникающую передачу на правый угол штрафной площади на Язиджи, защитники "Локомотива" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. Игра смотрится, много движения, позиционной составляющей, но без обострения. Не видим ударов по воротам. Игроки "Локомотива" подавали угловой и Кухта головой пробил прямо в руки Акинфееву. Медина разогнал атаку по правому флангу, затем Хесус выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Язиджи, Юсуф в свою очередь отправил мяч на левый угол штрафной площади, Карраскаль пробил в правый угол ворот на исполнение, Худяков в прыжке намертво поймал мяч. Едвай в своей штрафной площади потерял мяч под давлением Карраскаля, затем Хорхе выполнил передачу чуть назад на Зайнутдинова, Бактиёр пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Худякову. Очень близко к своим воротам сместилась защита "Локомотива". Очень высоко армейцы встречают соперника. Карраскаль ворвался в штрафную площадь с правого фланга и затем Хорхе пробил в левый угол ворот, Худяков в прыжке перевёл непростой мяч на угловой. Жемалетдинов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бийол в борьбе с Кухтой головой выбил мяч в радиус штрафной площади, Живоглядов оказался первым на подборе, Дмитрий сам пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. На 39 мин. армейцы открывают счет 0:1: Язиджи! Карраскаль выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Язиджи быстро пробросил мяч на Зайнутдинова, Бактиёр с левого угла штрафной площади пробил по воротам, Худяков выручил свою команду, но отбил мяч точно перед собой, а затем уже Язиджи сыграл на добивании и отправил мяч в левый угол ворот. На 44 мин. быстрый ответ "Локомотива" 1:1: Вилсон Изидор! Живоглядов прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Дивеев не смог перехватить мяч, в итоге его подработал Изидор, а затем Вильсон сильно и удачно пробил под опорную ногу Акинфееву, Игорь не смог спасти свою команду. Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма в дерби между "Локомотивом" и ЦСКА счёт равный - 1:1. Обе команды показывают яркий и интересный футбол, небольшое преимущество по игре всё же за ЦСКА, но далеко не все свои моменты "армейцы" смогли реализовать, что и привело пока к такому счёту.



Второй тайм начался. Посмотрим, что сейчас придумают команды, чтобы выйти вперёд в матче. Особенно важно второй гол будет забить "Локомотиву", если "железнодорожники" во второй раз окажутся в роли догоняющей стороны, они могут уже и не вытянуть игру. У нас идут "качели", движение не совпадает с комбинацией. Голевой момент упустили "железнодорожники", Кухта разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу в центр штрафной площади на Жемалетдинова, Рифат обыграл Акинфеева, который сократил дистанцию, но затем ему не удалось попасть в правый угол ворот уже под острым углом. Во втором тайме инициатива у "Локомотива", они интереснее и опаснее атакуют. На дополнительной 92 мин. армейцы забивают гол 1:2: Марио Фернандес! Язиджи с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Фукс головой сбросил мяч по линии вратарской уже к правой штанге, Бийол сыграл немного неуклюже, но выполнил скидку на Фернандеса, а Марио в свою очередь отправил мяч в сетку. Матч завершен, ЦСКА набирает 39 очков и поднимается пока на 3-е место в турнирной таблице.