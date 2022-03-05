ЦСКА - «Нижний Новгород»: при бездарной игре - 1:0

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5 марта 2022, 21:30 Борис Омельченко,

Сегодня, 5 марта, на стадионе ВЭБ Арена (Москва, Россия) состоялась встреча 20-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Нижним Новгородом». Арбитр поединка - Павел Кукуян (Россия). Армейцы в прошлом туре переиграли «Спартак» со счетом 2:0. Это уже третья победа кряду в РПЛ для подопечных Алексея Березуцкого. ЦСКА занимает 4-ю строчку в турнирной таблице. Отметим, что на своем поле ЦСКА не проиграл в 7 из 9 матчей нынешнего сезона РПЛ, в которых одержал 5 побед и 2 раза сыграл вничью. Добавим, что ЦСКА в текущем чемпионате лучше всех играет в защите: команда пропустила всего 16 мячей. В прошлом туре «Нижний Новгород» переиграл «Урал» со счетом 1:0. Команда занимает 10-е место в чемпионате и отрывается от зоны стыковых матчей на 3 очка. Нижегородцы не проиграли в 4 последних встречах в РПЛ, в которых 2 раза победили и 2 раза сыграли вничью.

В Москве игра началась. С центра поля стартовали футболисты «Нижнего Новгорода», но армейцы быстро перехватили мяч и остро атакуют, пока без последствий для нижегородцев.

Футболисты «Нижнего Новгорода» стараются прессинговать при потере мяча, не выпуская, по сути, армейцев в атаку. Хорошая атака ЦСКА, неплохое забегание по левому флангу от Облякова, который навесил от лицевой линии на Язиджи, но смог на перехвате головой сыграть Александров. Фернандес справа прострелил в центр штрафной площади, где попытался Язиджи выйти на ударную позицию, но выбили у него мяч гости. Карраскаль потащил мяч в атаку по левому флангу, пытался к штрафной площади продраться, но отобрали у него мяч игроки «Нижнего Новгорода». На отбой играют защитники нижегородцев, все подборы за армейцами. Неплохо ходит мяч у футболистов ЦСКА: Фернандес справа его получил, искал момент для прострела, но тут в него влетел Юлдошев. Это штрафной, он же, скорее, угловой. Не самой опасной получилась подача со штрафного, удалось отбиться гостям. Братья Березуцкие воспользовались паузой - делят жевательную резинку, сидя рядышком на скамейке. Армейцы доминируют у ворот «Нижнего Новгорода».

Да, обложили футболисты ЦСКА штрафную площадь соперника, раз за разом отправляя туда мяч, но пока до ударов дело довести не получается. Середина первого тайма у нас идёт, ЦСКА продолжает владеть мячом, но откровенно опасных моментов у нас нет. Да, футболисты ЦСКА никак не могут забить, но кроме момента Язиджи вспомнить и нечего. Да и то там помог Александров, выдав идеальную передачу форварду хозяев для выхода один на один. ВАР! Кукуян побежал смотреть кино. Дали нам титр, что возможная красная карточка. Кечкеш был последним защитником, кстати говоря, а если бы не было фола, могли 2 в 0 убежать армейцы. Отменена жёлтая карточка! Красную карточку показывает арбитр Акошу Кечкешу. Зачем так футбол ломать? У нас в РПЛ, что ни тур, то красная карточка. Звучит свисток, первый тайм окончен! Большое преимущество ЦСКА мы увидели, но при этом опасные моменты можно пересчитать на пальцах одной руки. Всего один удар армейцев в створ ворот, и вот это новый ЦСКА? В концовке тайма при вмешательстве ВАР в составе «Нижнего Новгорода» состоялось удаление защитника, так что после перерыва подопечным Кержакова будет очень несладко.

Во втором тайме характер игры не изменился, армейцы доминируют без обострения, рисунок игры знаком, нижегородцы самоотверженно сражаются - буквально ложатся под удары. Явно не может нравиться братьям Березуцким игра после перерыва. Опасных моментов по-прежнему нет, а вот замены готовятся в составе армейского коллектива. Итак, двойная замена в составе ЦСКА. Бруно Фукс и Хесус Медина отправились отдыхать, вместо них будут играть Чидера Эджуке и Владислав Яковлев. Армейцы торопятся, много ошибаются, им в этом «помогают» нижегородцы. Уже идет 30 минута второго тайма, но попасть по воротам нижегородцев у ЦСКА не получается. По содержанию игры, армейцы - цепь разочарований. Штрафной заработали футболисты «Нижнего Новгорода», в итоге только что вышедший на поле Берковский его исполнил - дальний удар у него получился мощным, точно в створ. Справился Акинфеев. Идет 82 минута матча, и пока у нас ничего не меняется. Арбитр добавляет 6 минут и «нарисованный» им же штрафной у ворот гостей. Армейцы бездарно разыграли штрафной и такой же угловой. На 97 минуте Языджи забивает гол, и армейцы при такой бледной игре побеждают 1:0.