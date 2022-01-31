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Бразилец стал новой «девяткой» «Зенита»

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Бразилец стал новой «девяткой» «Зенита»
Фото: ф/к «Интернасионал»

Новичок питерского «Зенита» Юри Алберто определился с игровым номером. Этот номер в «Зените» принадлежал Александру Кокорину, покинувшему клуб летом 2020 года.

Генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев прокомментировал сделку по приобретении 20-летнего форварда: «В СМИ назывались самые разные суммы, часто — фантастические. Мы, как принято, конкретные цифры не раскрываем, но хочу сказать, что чаще всего фигурировавшие 17 миллионов евро за трансфер — это очень близко к истине. При достижении игроком и клубом определенных спортивных результатов предусмотрен ряд бонусов для «Интернасионала», как и за досрочный переход Юри Алберто в зимнее трансферное окно. Как я и говорил ранее, средства, полученные за трансфер Азмуна в «Байер», будут компенсировать расходы «Зенита» на приобретение Алберто уже этой зимой, зарплата Юри ниже чем у Сердара и у нас есть рассрочка по платежам, поэтому сделка получилась для нас выгодной»,- цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

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