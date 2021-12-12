«Динамо» – «Зенит» ничья 1:1

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12 декабря 2021, 16:42 Борис Омельченко,

Фото: Российская премьер-лига

Сегодня, 12 декабря 2021 г. на стадионе ВТБ-Арена (Москва, Россия) состоялась встреча 18-го тура Тинькофф РПЛ между «Динамо» и «Зенитом». Арбитр поединка Сергей Карасев (Россия).

«Динамо» выиграл в 4 предыдущих матчах в РПЛ. В прошлом туре «Динамо» победило «Уфу» со счетом 2:0. Московский клуб остается на 2-м месте турнирной таблицы с отставанием от «Зенита» в 2 очка. На своем поле «Динамо» также победило в 4 предыдущих встречах в Премьер-лиге. Отметим, что дома команда пропустила в этом розыгрыше РПЛ всего 7 голов, лучше результат только у ЦСКА (5) и «Краснодара» (6), такой же у «Крыльев Советов». Кроме того, на домашнем стадионе «Динамо» не уступило «Зениту» в 3 из 4 предыдущих очных поединков в РПЛ (2 победы, 1 ничья), не пропустив в них ни одного мяча. Питерцы в прошлом туре разделили очки с «Ростовом» (2:2). «Зенит» остается лидером турнирной таблицы, но отрыв от идущего следом «Динамо» сократился до 2 очков. Команда не проиграла в 6 последних матчах в РПЛ (4 победы, 2 ничьи). В гостях «Зенит» играет немного хуже, чем дома. На выезд питерцы не выиграли в 4 из 6 предыдущих встреч в РПЛ (3 ничьи, 1 поражение). При этом в гостях команда пропустила меньше всех в Премьер-лиге – всего 8 мячей. В 5 из 6 предыдущих личных встреч в чемпионате «Зенит» одержал победу. Кроме того, в выигранных поединках преимущество у питерцев было как минимум в 2 мяча.

Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Динамо". Игра пошла в быстром темпе, мяч хорошо ходит, движение игроков осторожное. Мягко забросил Малком в штрафную на ход Клаудиньо, но Ордец надежно сыграл в обороне и вынес сферу в центр поля. Перехватил мяч Вендел в центре поля и забросил на ход Клаудиньо, но тот не смог зацепиться за сферу в борьбе с защитником. Пауза в матче. Судья принял решение пересмотреть прошлый эпизод с падением Мостового в штрафной соперника на повторе. Вот это да, после просмотра видеоповтора Карасёв поменял свое решение и назначил пенальти в ворота "Динамо". Нет гола! Клаудиньо развел голкипера и мяч по разным углам, но не попал в створ ворот. Счет в матче остался неизменным. Дальний заброс исполнял Клаудиньо со своей половины поля на ход Мостовому, но тому добраться до мяча не позволил в силовой борьбе Ордец. Разыграли угловой Дуглас и Клаудиньо, после чего пробил второй по воротам, но мяч угодил точно в стенку. Налетел на Тюкавина в грубом подкате Чистяков в центре поля. Можно было показать карточку, но судья ограничился устным предупреждением. На скорости ворвался Мостовой в штрафную соперника, обыграл защитника, но отпустил от себя далеко мяч, который выкатился за лицевую линию. От лицевой линии навестил Клаудиньо на дальнюю штангу, но здесь не смог дотянуться до мяча Малком. Отличным пасом Мостовой запустил в штрафную Караваева, который тут же прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог замкнуть.



На 34 мин. зенитовцы открывают счет — 0:1: Клаудиньо! Зацепился за мяч в чужой штрафной Мостовой, выдержал паузу, дождался подключения Караваева и отдал пас на ход партнеру, который прострелил низом вдоль ворот. На ближней штанге хорошо сыграл на опережение Клаудиньо и протолкнул сферу в сетку. Забросил в штрафную Барриос на ход Мостовому, который пробил с острого угла, но мяч стал легкой добычей для голкипера. Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей. Первый тайм остался за «Зенитом» по счету, весь тайм доминировали зенитовцы, москвичам не удался этот тайм. К сожалению дернул ногу Вендел и получил травму Малком, в Москве -9 и главная причина холод. И это при том, что травмированы Азмун и Дзюба и пропускает игру из-за перебора карточек Ракицкий. Первый тайм завершен и мы видели только одну команду — «Зенит».



Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток. Двойная вынужденная замена в составе "Зенита" произошла. Вместо Малкома и Вендела на второй тайм вышли Оздоев и Ерохин. С углового навесил Захарян во вратарскую, но здесь выиграл верх Ловрен и головой вернул мяч обратно на фланг. Теперь уже Караваев прострелил в штрафную с фланга на Ерохина, но тот не смог обработать мяч и подарил его голкиперу. С углового навесил Клаудиньо на ближнюю штангу, куда ворвался Оздоев и головой пробил в дальний угол, но справился Шунин.



На 72 мин. динамовцы отыграли мяч и счет — 1:1:! Дмитрий Скопинцев! В очередной раз подключился к атаке своей команды Варела, догнал мяч на фланге и тут же подал на дальнюю штангу, где был совсем один Скопинцев, который без труда с лету отправил сферу в сетку. Слишком активно оспаривал решения арбитра Шварц, за что тут же получил от Карасёва желтую карточку. Матч завершен с ничейным результатом 1:1, «Зенит» остается на зимнюю паузу на 1 месте, набрав 38 очков, оставив «Динамо» на втором месте с 36 очками.

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