«Легия» уступила «Спартаку» 0:1

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9 декабря 2021, 23:22 Борис Омельченко,

Фото: ФК "Спартак"

Сегодня, 9 декабря 2021 г. на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша) состоялась встреча 6-го тура группового этапа Лиги Европы между «Легией» (Польша) и «Спартаком» (Россия) в квартете С. Арбитр матча Матей Юг (Словения).

Поляки начали групповой этап ЛЕ с 2 побед, но после этого проиграли в 3 матчах подряд и опустились на последнюю строчку в группе. В прошлом туре «Легия» уступила «Лестеру» со счетом 1:3. В чемпионате у команды тоже дела идут не лучшим образом: в 9 последних матчах 8 поражений и лишь 1 победа. В турнирной таблице чемпионата Польши «Легия» сейчас находится в зоне вылета. При этом дома в ЛЕ поляки не проиграли в 7 из 9 предыдущих встреч (5 побед, 2 ничьи). Да и у «Спартака» «Легия» выиграла в 2 последних очных поединках в Лиге Европы. Московский клуб не уступил в 3 из 4 предыдущих матчей в ЛЕ (2 победы, 1 ничья). В прошлом туре «Спартак» обыграл «Наполи» со счетом 2:1. В чемпионате России команда не проиграла в 4 из 5 последних встреч (1 победа, 3 ничьи). Да и на выезде в Лиге Европы «Спартак» не уступил в 3 из 4 предыдущих матчей (2 победы, 1 ничья). С представителями Польши во всех официальных турнирах москвичи встречались 7 раз. В этих поединках «Спартак» добыл 4 победы при 1 ничьей, но 2 поражения в оставшихся играх пришлись как раз на матчи с «Легией».



Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали варшавяне. Поехали. "Легия" с первых минут забрала мяч себе, но пока что особой агрессии в атаке не проявляет, спокойно прощупывая оборону соперника на предмет слабых мест. Отличная атмосфера на стадионе "Войска Польского". Практически аншлаг здесь. Если присмотреться, можно заметить одиночные пустые места, но, возможно, ещё не все доехали. Впервые проникли хозяева в нашу штрафную площадку - Кастрати ворвался по правому краю, после чего простреливал от лицевой линии в район 11-метровой отметки на Лиму, но того успели накрыть спартаковские защитники. На правом фланге штрафной удар в глубине поля заработали поляки. Со стандарта последовала острая подача на набегающих футболистов, и кто-то из игроков "Легии" пробил по воротам, но Селихов среагировал и кулаками мяч отбил в поле. Слишком робко "Спартак" действует на первых минутах, прижимаясь к своим владениям. Это, разумеется, придаёт уверенности польской команде, которая всё активней напирает. Есть сегодня на трибунах "Пепси Арены" и спартаковские болельщики, но их всего 500. Очень проблематично им перекричать несколько десятков тысяч голосистых польских фанов.



На 17 мин. спартаковцы открыли счет — 0:1: Зелимхан Бакаев! Спасибо, Навроцкий попытался отдать пас назад на вратаря, но сделал это ужасно, чем сполна воспользовался Бакаев, который подобрал мяч, и с линии штрафной площади с левой ноги уложил мяч в левый нижний угол. "Легия" выглядит очень уязвимой. Если бы "Спартак" играл посмелее в этой встрече, такого соперника можно было бы просто смять. Аут с левого фланга вбросили спартаковцы в штрафную площадку, где снова неуверенно сыграли защитники "Легии", и мяч выкатился на левую ногу Игнатова, который без помех бил с восьми метров, но Боруц среагировал и парировал мяч в сторону. В параллельном матче "Лестер" сравнял счёт с "Наполи", и там теперь счёт 2:2. Не нужна "Спартаку" победа англичан, чтобы претендовать на первое место в этой группе. Первый тайм окончен! "Спартак" обыгрывает "Легию" в гостях со счётом 1:0. Отдыхаем...



Второй тайм начался. В перерыве никто из тренеров замен делать не стал. У "Спартака", что правда, не так уж много вариантов для усиления игры. Снова в начале второго тайма "Спартак" отдал мяч соперникам, позволяя тем спокойно катать снаряд поперёк поля. Руй Витория пока что выглядит спокойным у кромки поля. Нам хотелось бы увидеть второй мяч в сетке ворот хозяев, чтобы тоже успокоиться. Позиционные атаки "Легии" не выглядят опасными, но их очень много. Случиться может всякое. Мы все помним матч в Москве. Хватаются за головы болельщики "Легии". Надеялись они сегодня на успех в еврокубке, который скрасил бы провальный сезон в Экстраклассе, но пока что всё складывается не по сценарию их команды. Ретивые польские мальчишки выбросили сразу 3 мяча Селихову. Наш вратарь только рад, ведь появилась уважительная причина для того, чтобы потянуть время. Всей командой "Спартак" на своей половине поля, хотя встречают своих соперников москвичи достаточно высоко. Жаль, что контратаки проводятся редко. С дальней дистанции теперь пробивал Навроцкий - Селихов сперва отбил мяч перед собой, но после этого успел забрать игровой снаряд практически в ногах Ветески, который мчался на добивание. В дополнительное время арбитр назначил пенальти в ворота «Спартака». После просмотра видеоповтора Жиго сфолил против Пекхарта! Спорный эпизод, но Матеуш Юг указывает на точку. Селихов! Супер. Он угадал направление удара Пекхарта и оставил "Спартак" в Лиге Европы! Браво.

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