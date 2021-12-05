«Сочи» терпит поражение от «Краснодара» 1:2

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5 декабря 2021, 21:43 Борис Омельченко,

Фото: globallookpress.com

Сегодня, 5 декабря 2021 г. на стадионе Фишт (Сочи, Россия) состоялась встреча 17-го тура Тинькофф РПЛ между «Сочи» и «Краснодаром». Арбитр матча Сергей Карасев (Россия).

Сочинцы не проиграли в 3 из 4 предыдущих матчей в РПЛ (2 победы, 1 ничья). В прошлом туре «Сочи» разделил очки с «Уралом» (1:1). Зато дома команда победила в 7 из 9 предыдущих матчей в РПЛ. Отметим, что «Сочи» в последнее время ненадежно играет в обороне и пропускал в каждом из 12 последних поединков в чемпионате. При этом в 4 из 5 предыдущих личных встреч с «Краснодаром» в РПЛ и Кубке России сочинцы не уступили (3 победы, 2 ничьи). «Краснодар» не выиграл в 3 из 4 предыдущих матчей в чемпионате (1 ничья, 2 поражения). В прошлом туре «Краснодар» разделил очки с «Химками» (3:3). Зато на выезде команда не уступила в 5 из 6 последних игр в РПЛ (2 победы, 3 ничьи). Отметим, что «Краснодар» забивал в 78% гостевых матчей в этом сезоне Премьер-лиги. Предыдущий очный поединок в РПЛ с «Сочи» завершился уверенной победой кубанцев со счетом 3:0.



Прозвучал стартовый свисток. Владимир Ильин выбегает на свидание с Денисом Адамов и пробивает в левый угол, но не попадает в створ. Без центра поля начинают команды, с первых минут показывая, что настроены исключительно на победу, а вместе с ней и на атаку. Ещё один опасный момент с участием Владимира Ильина, но на сей раз он попадает в штангу, пробивая из пределов штрафной. Тимофей Маргасов ворвался в штрафную площадку, откликнулся на передачу с левого фланга и пробил в касание с правого угла вратарской, отправив мяч выше цели. Сперцян простреливает с левого края штрафной площадки во вратарскую, откуда в касание пробивает Ильин и снова не попадает - выше перекладины пролетает мяч. Ибрагим Цаллагов выстрелил с дальней дистанции, удивив и своих, и чужих, но в створ не попал, отправив мяч рядом с левой штангой.



На 19 мин. сочинцы открыли счет - 1:0: Касьерра ворвался в штрафную площадку после передачи из глубины поля, а потом перебросил Сафонова, отправив мяч в ворота рикошетом от левой штанги. Арбитр назначает пенальти в ворота «Сочи». Цаллагов не попал по мячу в своей штрафной, но более интересно, зацепил ли ногу Сперцяна - именно это и хотят определить арбитры, смотря повтор. Да, Цаллагов задел ногу Сперцяна в своей штрафной, в результате чего назначается пенальти в ворота "Сочи". На 23 мин. Классон! В левый угол пробивает Классон, а Адамов отправляется в правый и счет становиться - 1:1. Очень быстро команды обмениваются забитыми голами, что и следовало ожидать, если обратить внимание на количество опасных моментов. Адамов ошибся, выполнив передачу на Ионова, Алексей сыграл на Ильина, Владимир продлил на Сперцяна, который пробил в касание и попал в Ильина. Ой-ой-ой! Прохин бьёт с правого угла штрафной - Сафонов отбивает, добивает Заика и снова Матвей реагирует, а потом из вратарской стреляет Бурмистров, отправляя мяч в сетку с внешней стороны. Время первого тайма подошло к концу, пока 1:1.



На стадионе "Фишт" возобновляется футбол. На старте второго тайма "Сочи" действует без мяча, а "Краснодар" продолжает искать варианты для обострения.



На 53 мин. «Краснодар» увеличивает свое преимущество 1:2: Классон! Ионов увидел открытого Классона в центре штрафной площадки и выполнил передачу, откуда ударом в касание мяч в левый угол отправил Виктор. "Быки" берут мяч под контроль и устраивают перепасовку, чтобы погасить атакующий порыв соперника, который давит всё сильнее и сильнее. Жоаозиньо готов выйти на поле, но пока нет такой возможности, так как матч идёт без остановок. Задержались гости на чужой половине и смогли нанести ещё один удар - Чернов стрелял, но попасть в створ не получилось. Классон стреляет по воротам с левого края штрафной - Адамов реагирует, а потом издали стреляет Сперцян и попадает в соперника. И первым же касанием забивает Ивелин Попов, откликаясь на подачу с правого фланга, но судья отменяет взятие ворот из-за офсайда. Гжегож Крыховяк исполняет подкат под Жоаозиньо в центре поля, после чего получает прямую красную карточку. Матч завершен, волевая победа «Краснодара», они набирают 28 очков и занимают 3 место в турнирной таблице.

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