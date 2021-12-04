«Спартак» вырвал победу у «Ахмата» 2:1

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4 декабря 2021, 19:25 Борис Омельченко,

Фото: Александр Ступников / «Спартак»

Сегодня, 4 декабря 2021 г. на стадионе Открытие Банк Арена (Москва, Россия) состоялась встреча 17-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом». Арбитр матча Виталий Мешков (Россия).

«Спартак» не выиграл в 6 последних матчах в РПЛ (4 ничьи, 2 поражения). Более продолжительная серия без побед в чемпионате была у «Спартака» только в 2004 году (7 матчей). Зато на своем стадионе «красно-белые» в РПЛ не уступили в 5 предыдущих поединках (2 победы, 3 ничьи). При этом каждая из 3 последних домашних игр «Спартака» в Премьер-лиге завершились вничью. «Ахмат» выиграл в 3 последних матчах в РПЛ впервые за год. Более продолжительная победная серия у «Ахмата» в рамках одного сезона Премьер-лиги была в последний раз в 2017 году (4 матча). Команда набрала хорошую форму и вплотную приблизилась к еврокубковой зоне. Отметим, что «Ахмат» остался единственным клубом в этом розыгрыше Премьер-лиги, который еще ни разу не сыграл вничью (8 побед, 8 поражений). На выезде команда проиграла в 5 из 7 предыдущих встреч в РПЛ. Да и у «Спартака» грозненцы не выиграли в 6 последних личных встречах в чемпионате (1 ничья, 5 поражений).



Итак, друзья, встреча в Москве стартовала. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший. Поехали. Разворачиваясь к сопернику, Архипов нанес удар по ногам Джикии. Досталось сильно защитнику "Спартака" и сборной России. Медики уже на футбольном поле. Встал с поля сейчас Джикия. Помогли ему врачи прийти в себя. Довольно болезненный удар он получил, но сейчас чувствует себя совершенно нормально. Угловой удар заработал "Спартак" у ворот соперника. Хендрикс нанес удар по рамке противника, но защитники приняли на себя выстрел. Повторный удар пришелся выше цели.



На 13 мин. спартаковцы открыли счет - 1:0: Мозес! 1:0 Соболев с левого фланга нашел в центре Мозеса, который уверенно пробил по воротам соперника левой ногой. Голкипер "Ахмата" к рикошету был не готов. Да, с левой ноги действительно пробил Мозес. Не понятно, чем в этой ситуации занимались опорники "Ахмата". Как бы там ни было, гостям нужно отыгрываться теперь. «Спартак» сейчас владеет инициативой, проводят больше время в штрафной «Ахмата». Уткин уложил справа финтами соперников, после чего пробил в правый угол, но угодил в одного из защитников "Спартака". Мяч довести до вратаря не удалось. В онлайн-таблице на 9-й строчке идет "Спартак". Нужно срочно набирать очки "красно-белым" в РПЛ, поскольку уже даже зона вылета вблизи от москвичей. Снег довольно активно падает на газон московского стадиона. Настоящая зима пришла в Москву, хотя погода никак не может устаканиться. За морозными и снежными днями следуют оттепели. Вот так! Принимает решение рефери удалить Соболева. Нервно выбрасывает на поле перчатки Александр. Уходит он с поля, что-то крича в след. Собственно говоря, я больше склоняюсь к тому, что карточка красного цвета имела место быть и арбитры приняли верное решение, удалив игрока. Все-таки фол был опасным. Игнатов и Промес остались впереди у "Спартака", а это значит, что функция "длинной передачи" у "красно-белых" отключилась. Стараются больше короткими передами играть хозяева и низом. Чуть ли не пол поля пробежал к воротам соперника Промес. Сместился он с левого края в центр, после чего не стал делиться с партнерами, а пробил сам. Сфера рядом с правой стойкой просвистела. Чуть ли не пол поля пробежал к воротам соперника Промес. Сместился он с левого края в центр, после чего не стал делиться с партнерами, а пробил сам. Да, включились в игру все же те, кто остался на трибунах. Гонят спартаковцев вперед фанаты, и это не может не радовать самих футболистов.



На 48 дополнительной мин. «Ахмат» сравнивает счет - 1:1: Уткин! 1:1 Сравнивает счет "Ахмат". Архипов сумел скинуть мяч в центр на Уткина, который, как мне кажется, в центре избежал офсайда, после чего покатил сферу в цель. Заводятся трибуны сейчас. Кричит снова что-то Витория. Неужели есть какие-то подозрения по поводу чистоты взятия ворот. Второй тайм стартовал в нашем матче. Удачи командам, поехали. Перекатывает мяч в районе центрального круга "Ахмат". Не рискуют игроки гостевого коллектива идти вперед пока что. Думаю, что вскоре они все равно выберутся на чужую половину поля. Футболисты "Ахмата", конечно же, будут пытаться выиграть эту встречу, поскольку на 1 игрока больше имеют гости, что дает им преимущество. Снова игрок "Спартака" на газоне, и болельщики явно недовольны тем, что происходит на футбольном поле. Игра крайне эмоциональная. Мозес на траве.



На 87 мин. москвичи увеличивают счет - 2:1: Промес! Вот это развязка у нас намечается. С левого фланга Зобнин выполняет передачу на дальнюю штангу. Пробивает Промес как-то не сильно, и мяч мимо вратаря "Ахмата" влетает в сетку. Матч завершен, «Спартаку» чудом удалось вырвать победу и набрать 23 очка.

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