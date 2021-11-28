ЦСКА уступил «Зениту» 0:2

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28 ноября 2021, 22:36 Борис Омельченко,

Фото: ФК «Зенит»

Сегодня, 28 ноября на стадионе ВЭБ Арена (Москва, Россия) состоялась встреча 16-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Зенитом». Арбитр матча Сергей Карасев (Россия).

ЦСКА завершила первую половину сезона в РПЛ на 6-й строчке в турнирной таблице. Отметим, что это самый худший результат ЦСКА после 15 туров с сезона-2007/2008. В 2 предыдущих розыгрышах Премьер-лиги «армейцы» не оказывались в первой четверке по итогу чемпионата. Команда не выиграла в 3 предыдущих матчах в чемпионате (1 ничья, 2 поражения). Зато на своем поле ЦСКА в РПЛ не уступил в 5 предыдущих поединках (3 победы, 2 ничьи). В домашних играх «армейцы» в этом сезоне Премьер-лиги пропустили всего 3 мяча – это лучший результат в чемпионате. «Зениту» в РПЛ ЦСКА не проиграл в 4 из 6 предыдущих очных поединков на своем стадионе (1 победа, 3 ничьи), но в 2 предыдущих личных встречах москвичи потерпели поражение. Зенитовцы лидирует в турнирной таблице РПЛ после первого круга. «Зенит» занимал 1-е место после 15 туров в шести сезонах в Премьер-лиге и в 5 из них питерцы становились в итоге чемпионами. «Зенит» не проиграл в 4 предыдущих матчах в РПЛ (3 победы, 1 ничья). У команды 39 забитых мячей в 15 турах Премьер-лиги, на этом отрезке только «Спартак» в 1993 году забивал больше (40). В гостях «Зенит» в последнее время играет неудачно и не выиграл в 4 из 5 предыдущих выездных встреч в чемпионате (3 ничьи, 1 поражение). При этом ЦСКА в РПЛ питерцы не проиграли в 6 последних очных поединках (5 побед, 1 ничья).

Главный арбитр встречи Сергей Карасёв даёт свисток и матч начинается. На старте матча ЦСКА больше работает с мячом, успев уже несколько раз выбраться на чужую половину поля. "Зенит" пока вынужден отбирать. Заболотный вошёл в штрафную площадь левым краем, ушёл от двоих соперников и пробил в левый угол - Кержаков перевёл мяч в штангу, от которой круглый вылетел в поле. Ловрен, Чистяков и Ракицкий решили катать мяч, устроив затяжную перепасовку перед своей штрафной площадкой. Азмун совершил рывок в зону углового флага. Мяч подобрал, сыграл в стенку с Караваевым и выполнил пас в штрафную, но соперники заблокировали. Набабкин выполнил передачу внутрь штрафной - гости отбились, а подбор остался за Клаудиньо, который не сумел убежать от всё того же Набабкина, но заработал аут, попав мячом в Кирилла. "Зенит" перешёл с мячом на чужую половину поля, но вариантов для обострения не нашёл, поэтому предпочёл отойти назад, где возобновляется движение игрового снаряда между защитниками.



На 34 мин. зенитовцы открыли счет — 0:1: Клаудиньо! Клаудиньо выполнил передачу на правый фланг на Малкома, который загнал себя в угол и, казалось, что эпизод потерял остроту, но Филипе выполнил ответный пас на линию штрафной, откуда Клаудиньо пробил в касание и отправил мяч в сетку рикошетом от Дивеева. Играя в неторопливом темпе "Зенит" забивает, проводя одну быструю атаку и пользуясь провалом ЦСКА в опорной зоне. Теперь ждём реакцию "армейцев", которые после стартовой активности стали действовать медленнее. Звучит свисток Сергея Карасёва, завершая первый тайм, в котором со счётом 1-0 выигрывает "Зенит".



Второй тайм ЦСКА и "Зенит" продолжают выяснять отношения. Неудачно "армейцы" исполнили корнер - футболисты "Зенита" справились, а вот организовать контратаку не смогли, а потом ещё и Малком оказался на газоне после подката Зайнутдинова, у которого уже есть жёлтая. Иван Обляков завершает атаку подачей с левого фланга, с которой без малейших трудностей справляется Михаил Кержаков, фиксируя мяч. Контратаку 3 в 2 провели гости. Дошли до штрафной и последовала передача на Азмуна, который уже заносил ногу для удара, но в последний момент успел вставить ногу Бийол, после чего мяч накрыл Акинфеев. "Зенит" обороняется, причём спокойно. Очень сильно "армейцы" упрощают игру, завершая атаки преимущественно навесами, которые снимают соперники.



На 95 добавленной мин. зенитовцы доводят счет до 0:2:! Мостовой! Дзюба получил мяч на чужой половине поля, оказавшись перед Набабкиным. Дождался подключение Мостового и отдал, который сблизился с Акинфеевым и поразил левый угол. Игра закончилась, «Зенит» уверенно, четко провел игру и увеличил отрыв в турнирной таблице до 36 очков, забил за 16 туров 41 мяч, а пропустил только 17.

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