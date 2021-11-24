«Спартак» вырвал победу у «Наполи» 2:1

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24 ноября 2021, 21:17 Борис Омельченко,

Фото: twitter.com

Сегодня, 24 ноября 2021 г. на стадионе Открытие Банк Арена (Москва, Россия) состоялась встреча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» (Россия) и «Наполи» (Италия) в квартете С. Арбитр поединка Клеман Тюрпен (Франция).



«Спартак» не выиграл в 5 из 6 последних матчей в Лиге Европы (1 ничья, 4 поражения). На своем стадионе «Спартак» в этом турнире уступил в 4 из 5 предыдущих встреч. Кроме того, команда неудачно играет и против итальянских клубов. В 12 из 16 официальных матчей с представителями Серии А «Спартаку» не удалось победить (4 ничьи, 8 поражений). Зато предыдущий очный поединок с «Наполи» в ЛЕ завершился победой «красно-белых» со счетом 3:2.



«Наполи» не проиграл в 4 из 5 предыдущих встреч в Лиге Европы (3 победы, 1 ничья). «Наполи» остается самым результативным клубом в группе С, имея в своем активе 11 забитых мячей. Интересно, что неаполитанцы только второй раз в истории своих выступлений в еврокубках забили как минимум 2 гола в 5 матчах подряд. На выезде «Наполи» не проиграл в 5 из 6 предыдущих поединков в Лиге Европы (3 победы, 2 ничьи). При этом стоит сказать, что с российскими клубами во всех официальных турнирах команда встречалась 7 раз и одержала всего 1 победу (3 ничьи, 3 поражения)



Матч начался. Первыми с центра поля мяч разыграли футболисты "Наполи". Пенальти в ворота «Наполи». Вот это начало. Лоботка сбил Промеса, когда голландец с правого фланга врывался в штрафную площадь гостей. Александр Соболев! Блестящее начало для "красно-белых"! Соболев очень уверенно развёл с точки мяч и вратаря по разным углам и счет становится - 1:0. Напомним, что в Неаполе итальянцы открыли счёт уже на первой минуте матча, но в итоге проиграли - 2:3. Будем надеяться, что в этом поединке обойдётся без волевой победы. Будем ждать победы всухую на "Открытие Банк Арене". "Спартак" всем составом тут же опустился на свою половину поля. Немного обескураженные гости из Италии пока что пытаются приходить в себя поперечными передачами. Надо спартаковцам пытаться продолжать играть смело. Видно, что неаполитанцы потрясены, и в таких ситуациях успешные бойцы обычно добивают соперников. В глубине поля на правом фланге заработали штрафной удар гости. Решили разыграть мяч накоротке неаполитанцы, после чего прошёл пас на правый край штрафной площади на Кулибали, который простреливал в центр, но защитники хозяев вынесли мяч. Неаполитанцы пытаются апеллировать, что была игра рукой.



На 28 мин. Соболев делает дубль, увеличивает счет - 2:0: Александр Соболев. Контратака у "Спартака" не получилась, но позиционная атака получилась великолепной! Закончилась она подачей с правого фланга от Мозеса, и Соболев ударом головой не оставил практически никаких шансов Мерету на спасение ворот. Хорош "Спартак" сегодня! Но сыграна только треть матча. Расслабляться никак нельзя - надо продолжать играть в прежнем ключе, ведь игра же удаётся. Очень азартным выглядит у кромки поля Руй Витория, постоянно что-то стараясь подсказывать своим подопечным. Лучано Спаллетти же темнее тучи. Спокойно "красно-белые" пасуются на своей половине поля. "Наполи", по-прежнему, не пытается прессинговать соперников высоко. Первый тайм окончен. "Спартак" ведёт в домашнем матче с "Наполи" со счётом 2:0. Отдыхаем...



Второй тайм начался. Игнатов зацепился за мяч на правом краю штрафной площади соперника, но немного замешкался после этого, из-за чего не сумел выйти на ударную позицию. Пытаются завестись итальянцы, которые большими силами сейчас достаточно агрессивно работают в атаке. Тяжеловато приходится в защите "красно-белым".



На 66 мин. итальянцы отыграли один мяч - 2:1: Эльиф Элмас. Долго так всё-таки не могло продолжаться. С правого фланга подача прошла на дальнюю штангу, где без опеки остался Элмас, который головой спокойно направил мяч под штангу. Тут же "Спартак" спохватился, поняв, что не вариант играть только на отбой. Угловой был заработан на правом фланге. После подачи мяч на противоположном фланге подобрал Джикия, который вырезал подачу в центр, и Соболев головой пробивал в борьбе с двумя защитниками, но слабовато получилось. Умяров на правом краю атаки получил мяч, сместился в центр, после чего с 20 метров пробивал на исполнение левой ногой, но мяч прошёл в сантиметрах от дальней штанги. Матч завершен, с большим трудом и на нервах спартаковцы удержали победный счет 2:1.

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