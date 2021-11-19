«Зенит» разгромил «Нижний Новгород» 5:1

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19 ноября 2021, 21:31 Борис Омельченко,

Фото: ФК «Зенит»

Сегодня, 19 ноября 2021 г. на стадионе Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия) состоялась встреча 15-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Нижним Новгородом». Арбитр поединка Павел Кукуян (Россия).



«Зенит» в прошлом туре не смог обыграть «Урал» (0:0), который занимает последнее место в таблице. Тем не менее «Зенит» сохранил лидерство в РПЛ. Отметим, что питерцы в последнее время играют нестабильно и в 3 из 5 предыдущих поединков в чемпионате не смогли победить (1 ничья, 2 поражения). Дома же «Зенит» выиграл в 10 из 11 последних матчей в РПЛ. Забивает на своем поле команда в этом розыгрыше Премьер-лиги очень много (21 мяч в 7 играх), но и пропускает тоже довольно часто. В 86% домашних встреч в этом сезоне РПЛ «Зениту» забивали как минимум 1 гол. Нижегородцы проиграли в 4 предыдущих матчах в РПЛ. В прошлом туре «Нижний Новгород» уступил «Ахмату» со счетом 1:3. Команда долго не проигрывала на выезде в чемпионате (5 матчей подряд), но в 2 предыдущих встречах в гостях потерпела поражение. Отметим, что в выездных играх в этом розыгрыше Премьер-лиги «Нижний Новгород» заработал 79% своих очков. А забивала команда в 86% встреч на выезде в этом сезоне РПЛ.



Матч начался. Нижегородцы на первых секундах посеяли некоторый сумбур на поле, работая в высоком прессинге, но достаточно быстро этот прессинг стих, и гости всем составом расположились на своей половине. Мостовой смело пошёл в дриблинг на левый край штрафной площади, но два защитника сумели его оттеснить от мяча. В следующей атаке "Зенита" слишком сильный навес последовал в штрафную площадку - Дзюба до мяча не добрался. Отметим, что "Зенит" сегодня играет в два центральных защитника. На левом фланге действует Ракицкий, а Дуглас Сантос работает в опорной зоне. Прострел с левого фланга прошёл на линию штрафной площади, откуда Вендел пробивал из-под защитника в ближний угол - штанга спасла ворота "Нижнего Новгорода". Сергей Семак выглядит спокойным у кромки поля. Явно тренер "сине-бело-голубых" не делал ставку на мощное начало и быстрый гол, поэтому переживать пока рано. Не очень надёжно обороняется "Нижний Новгород", находясь под давлением чемпиона России. Гол в ворота гостей назревает. Мостовой снова протащил мяч на левый край штрафной площади, отдавая передачу в центр на Дзюбу, но Артём в подкате немного не дотянулся, чтобы сработать на замыкании. Правым флангом две очередные атаки пытались построить зенитовцы, но они не получились опасными - у Малкома и Ерохина не получилось должным образом обострить игру. Каким-то чудом "Зенит" не открыл счёт! После прострела с правого фланга от Караваева, два защитника пошли на Дзюбу, но мяч пошёл дальше на Ерохина, которому никто не мешал забивать, но Александр пробил во вратаря.



На 24 мин. зенитовцы открыли счет — 1:0: Малком! С левого фланга Мостовой сыграл на ближний край штрафной площади на Дзюбу, который пяткой красиво выполнил передачу на угол вратарской площади, откуда бразилец мощно пробил под ближнюю штангу. «Зенит» после локального успеха останавливаться не планирует, большими силами продолжая атаковать. После подачи углового с левого фланга Ерохин головой с трёх метров пробивал, но умудрился попасть прямо в Нигматуллина. Счастье на стороне волжан!



На 34 мин. зенитовцы увеличивают счет — 2:0: Артём Дзюба! Прошла передача на правый край штрафной площади на Ерохина, который от лицевой линии прострелил в центр и назад на Дзюбу, а Артём в касание просто покатил мяч в полупустые ворота.



На 39 мин. волжане отквитали один гол — 2:1: Алексей Козлов! Вот это да! Как гром среди ясного неба! Юлдошев протащил мяч по левому флангу в атаку, обыграл Караваева, после чего вырезал отличную подачу на голову Козлову, который пробил без шансов для Кержакова. Бумаль потерял мяч на своей половине поля, поскользнувшись, после чего пришлось откровенно руками держать Мостового, что наказуемо жёлтой карточкой и в итоге Бумаль покидает поле.



На 45 добавленной мин. питерцы увеличивают счет — 3:1: Артём Дзюба! Малком выдал вертикальную передачу в штрафную площадку, где Дзюба как от ребёнка ушёл от Кечкеша, и силовым ударом чуть не порвал сетку ворот. Первый тайм окончен! "Зенит" легко справляется дома с "Нижним Новгородом". Отдыхаем...



Второй тайм начался! Уже на 59 мин. зенитовцы делают разгромный счет — 4:1: Артем Дзюба делает хэт-трик. Кержаков тут же вбрасыванием мяча руками начал контратаку своей команды, которая закончилась тем, что Малком вывел Дзюбу на рандеву с Нигматуллиным, и Артём элегантно подсёк мяч над вратарём. Круговой с левого фланга выполнял классный навес в район линии вратарской площади на свободного Ерохина, но тот умудрился с лёта пробить над перекладиной.



На 88 мин. зенитовцы доводят до 5:1:! Дмитрий Чистяков! Штрафной удар на левом фланге заработали хозяева. Круговой со стандарта вырезал шикарную подачу на голову Чистякову, который не промахнулся. Матч закончен, «Зенит» набирает 33 очка, укрепляет свое положение в турнирной таблице и показывает динамичный, темпераментный футбол.

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