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Караваев заявил, что ситуацию с отсутствием Дзюбы в сборной нужно «отпустить»

, 11:18

Караваев заявил, что ситуацию с отсутствием Дзюбы в сборной нужно «отпустить»

Ситуацию с отсутствием в сборной России форварда «Зенита» Артема Дзюбы нужно «отпустить». Об этом заявил защитник петербургского клуба Вячеслав Караваев.

Игрок национальной команды подчеркнул, что в коллективе эта тема не обсуждается: «Мне кажется, этого не стоит делать. Артема нет, это надо отпустить и больше не рассуждать об этом».

В конце сентября Дзюба отказался приезжать в сборную России на матчи со Словакией и Словенией. Он мотивировал это плохой физической формой.

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