«Ювентус» показал класс и уверенно обыграл «Зенит» 4:2

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3 ноября 2021, 09:23 Борис Омельченко,

Фото: twitter.com

Сегодня, 02 сентября 2021 г. на стадионе Ювентус (Турин, Италия) состоялась встреча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов 2021/2022 в квартете H между «Ювентусом» (Италия) и «Зенитом» (Россия). Арбитр матча испанец Алехандро Хосе Эрнандес (Испания).

Очный поединок команд в прошлом туре ЛЧ завершился победой «Ювентуса» со счетом 1:0. Итальянцы лидируют в группе H с 9 набранными очками. В случае победы или ничьей в этой игре команда гарантирует себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.



Ювентус вот уже второй сезон подряд выглядит крайне слабо по результатам и игре. Но в этом сезоне ситуация стала еще куда более печальной нежели была в сезоне прошлом. Уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что Ювентус не станет чемпионом страны в этом сезоне, и сейчас стоит вопрос о том, а попадут ли они хотя бы в чемпионскую зону в итоге... Ведь сейчас туринская команда только на 9-й позиции... В прошлом туре "Серии А" Ювентус очередной ляп совершил, на этот раз проиграли скромному середняку в лице Вероны 1:2. Ну а вообще в текущем сезоне у Ювентуса пока есть только одна уверенная победа, это они обыграли шведский Мальмё 3:0, остальные виктории подопечные Массимилиано Аллегри одерживали исключительно только с разницей в один гол... Ну а к отчетному матчу туринская дружина подходит вообще на серии из 2-х поражений подряд в чемпионате страны, 1:2 Вероне проиграли, и 1:2 Сассуоло уступили. В "лиге чемпионов" пока у Ювентуса как ни странно, сто процентный показатель, но победы тоже на тоненького, 1:0 Челси обыграли, 1:0 Зенит, и вот только с Мальмё 3:0 справились. Как сообщает Football Italia, главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри решил, что футболистам команды нужно максимально сосредоточиться на предстоящих встречах. В связи с этим Аллегри принял решение, что все футболисты команды будут жить на тренировочной базе до следующей субботы. Во вторник «Ювентусу» предстоит матч Лиги чемпионов против «Зенита», а в следующую субботу — игра против «Фиорентины» в чемпионате Италии.



Интересно, а помышляет ли Зенит вообще о попадании в топ-2 в групповой стадии данного турнира?.. Если такие планы у Питера имеются, то в предстоящем поединке им обязательно нужно цеплять очки, и даже забирать все три балла! Ну и ведь ничего фантастического в этом нет, так как Ювентус сейчас очень плох и любая второсортная команда "Серии А" на них найти управу может, так почему бы собственно Зениту не замахнуться на очки в данном поединке! Зенит сейчас на очень благополучной волне, 7:1 Спартак разнесли, 4:1 Динамо. Так столица унижена Питером давно не была... Зенит проиграл что Ювентусу, что Челси, поединки первого круга с одинаковым счетом 0:1. Что касается содержания тех матчей, они были равные, и даже с Челси на поражения Зенит не наиграл. Вот собственно недооценивать питерскую команду в матче предстоящем и не стоит, ничего фантастического не будет в том, если Зенит сможет набрать в этом поединке баллы.



Прозвучал стартовый свисток, поехали! Забросил в штрафную Клаудиньо на ход Азмуну, но того опередил Де Лихт и вынес мяч на угловой. Получил мяч на фланге Сутормин и прострелил во вратарскую, но на выходе Щесны забрал мяч в свои руки. Накрутил соперника на фланге Дибала и покатил в центр на ход Морате, но Ракицкий перехватил мяч в подкате.



На 12 мин. туринцы открывают счет — 1:0: Пауло Дибала! Все же удалось забить гол туринцам после стартового штурма. Выиграл верх в чужой штрафной Де Лихт и после навеса с угла поля смог сбросить головой в район одиннадцатиметровой отметки, где с лету пробил Дибала точно в дальнюю девятку. Взял инициативу на себя Дибала, прошел финтом мимо троих защитников и покатил под удар Морате, но тот с лету пробил выше ворот.



На 26 мин. автогол Бонуччи и зенитовцам засчитывают ответный гол — 1:1: Бонуччи! Прорвался на скорости по флангу Караваев и навесил в штрафную. Мяч угодил в голову Бонуччи, от которой по невероятной траектории полетел точно в дальний верхний угол, без шансов для Щесны. Откровенно грубо Данило сбивал в центре поля Клаудиньо. Можно было показать желтую карточку, но судья не стал столь строго наказывать нарушителя. Судья отправил футболистов на перерыв своим свистком. Команды обменялись голами в первом тайме!



Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, второй тайм стартовал! Ворвался в штрафную соперника Дибала, но упал на газон в борьбе с защитником. Судья без раздумий назначил пенальти. Нет гола! Дибала пробил крайне неудачно, не попав в створ ворот, но судья заставил перебивать туринцев, ведь игрок "Зенита" еще до удара забежал в пределы штрафной. 2-1! Пауло Дибала! Со второй попытки уверенно пробил Дибала в нижний правый от себя угол. Мяч в притирку со штангой влетел в сетку. Неожиданно решил пробить по воротам издали Клаудиньо. Мяч рикошетом от ноги защитника едва не влетел в нижний угол, но Щесны справился. Ничего не смогли извлечь из углового петербуржцы. После навеса в центр поля мяч головой вынес подальше Де Лихт. Долго катают мяч в центре поля гости. Пытаются они выманить соперника, который ушел в оборону всей командой.



На 74 мин. туринцы забивают гол — 3:1: Федерико Кьеза! Поймали вновь соперника на контратаке хозяева. Прошел по флангу Бернардески и пасом запустил в штрафную Кьезу, который расшатал финтами защитника и пробил низом точно в дальний угол. Ворвался в штрафную соперника на скорости Маккенни, обыграл защитника и пробил в ближний угол. Перекладина сейчас спасла гостей от пропущенного гола. Двойная замена в составе "Зенита". Вместо Ракицкого и Клаудиньо на поле вышли Ерохин и Дзюба.



На 82 мин. туринцы увеличивают своё преимущество — 4:1: Альваро Мората! Полностью расклеились петербуржцы и вновь пропустили. Зацепился за мяч перед чужой штрафной Кьеза и забросил на ход Морате, который оторвался от опеки и в падении вколотил снаряд в ближний нижний угол. С фланга навесил Сутормин в центр штрафной в направлении Азмуна, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Ругани.



На 93 добавленной мин. зенитовцы отквитали еще один гол — 4:2: Сердар Азмун! Смог зацепиться за мяч в чужой штрафной Дзюба в окружении двоих защитников и сбросил на Азмуна, который без труда переиграл Щесны, пробив низом точно в "домик" голкиперу. На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 4:2!

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