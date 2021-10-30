«Рубин» вырвал победу у ЦСКА 1-0

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30 октября 2021, 16:26 Борис Омельченко,

Фото: ФК «Рубин»

Сегодня, 30 октября 2021 г. на стадионе Ак Барс Арена (Казань, Россия) состоялась встреча 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Рубином» и ЦСКА. Арбитр матча Владислав Безбородов (Россия).

Казанцы не выиграли в 8 из 9 последних матчей в РПЛ (4 ничьи, 4 поражения). В прошлом туре «Рубин» разделил очки с «Уфой» (1:1). На своем поле команда в чемпионате не выиграла в 4 из 5 предыдущих матчей (2 ничьи, 2 поражения). Да и ЦСКА «Рубин» не обыграл в 5 из 6 последних личных встреч в РПЛ на домашнем стадионе (1 ничья, 4 поражения). Отметим, что оба очных поединка в прошлом розыгрыше Премьер-лиги завершились в пользу казанцев. ЦСКА не проиграла в 6 последних матчах в РПЛ (4 победы, 2 ничьи). При этом за 5 предыдущих игр в чемпионате ЦСКА пропустил всего 1 мяч. В прошлом туре «армейцы» победили «Крылья Советов» со счетом 3:1. На выезде ЦСКА не уступил в 4 из 5 предыдущих матчей в РПЛ (3 победы, 1 ничья).



Игра началась, обе команды сразу стараются действовать активно, демонстрируя свои намерения играть первым номером. Посмотрим, у кого лучше это получится. У "Рубина" пока что не держится матч под контролем. Попытались казанцы провести контратаку левым флангом, но ничем интересным она не закончилась. Постепенно переводят казанцы игру на чужую половину поля. В движении команда Леонида Слуцкого в начале матча смотрится немного предпочтительней. Подача углового снова не получилась опасной у ЦСКА - "Рубин" очень внимательно действует в своих владениях на стандартных положениях. Выскочил Дюпин за пределы штрафной площади, но не сумел выбить мяч. Чалов тут же отпасовал на Эджуке, который пытался забросить мяч в ворота, но вратарь успел вернуться в штрафную площадку и перевести мяч на угловой. Кварацхелия пока что не может найти свободного пространства на своём левом фланге. Очень плотно его опекают "армейцы", понимая, что если Хвича наберёт скорость, остановить его будет практически невозможно. Немного тише стало на трибунах "Казань Арены". Приуныла местная публика по той причине, что у их любимцев не получается ничего конструктивного. Правым флангом сейчас всё же провёл атаку "Рубин", откуда следовала подача от Бакаева в центр штрафной площади, и в борьбе с Дивеевым головой пробивал Онугха, но получилось очень неточно.



Хвича забросил мяч на правый угол штрафной площади на Бакаева, но тот не придумал там ничего оригинального, и потерял мяч в борьбе с Обляковым. Хакшабанович через центральную ось разгонял контратаку "Рубина", и его только с помощью рук сумел остановить Мухин, который заслуженно получил в свой пассив жёлтую карточку. Сам Хакшабанович решил пробить по воротам со штрафного удара метров с 30-ти, но Акинфеев уверенно поймал мяч, несмотря на то, что снаряд ударился прямо перед вратарём о газон.



Многовато брака допускают обе команды при попытках обострения игры. Защитники пока что играют на порядок лучше нападающих. Аут с правого фланга "армейцы" вбросили в штрафную площадку, где Чалов сбросил мяч на Заболотного, а тот дальше в центр переадресовал мяч на Зайнутдинова, который пробивал с девяти метров без помех, но в створ ворот не попал. Первый тайм окончен! Без голов пока что на "Казань Арене".



Второй тайм начался. Бакаев с дальней дистанции здорово пальнул по воротам гостей, и Акинфееву пришлось серьёзно потрудиться, чтобы в прыжке перевести мяч на угловой. Отбились "армейцы" после подачи углового с левого фланга, после чего с подбора со средней дистанции по воротам пробивал Зотов, но это было несложно для Акинфеева, который намертво мяч поймал. Чалов с правого края сместился в центр и мощно пробивал по воротам, метя в дальний угол, но Дюпину удалось в броске парировать мяч в сторону, избежав углового. А теперь Эджуке пробивал по воротам "Рубина" с дальней дистанции, но прицел на створ ворот ему никак не удаётся настроить - снаряд снова улетел над целью. Хакшабанович протащил мяч на левый край штрафной площади соперника, обыгрался в пас с Онугхой, после чего мощно пробивал низом с острого угла, но Акинфееву удалось ногой парировать мяч в поле. Немного успокоилась игра после очень активного старта второго тайма. Начали команды подолгу пасоваться поперёк поля на своей половине поля. В ответной атаке "армейцев" с правого фланга вырезал подачу Марио Фернандес на Заболотного, который пробивал головой в противоход Дюпину, но вратарь сумел изловчиться, и в падении поймал мяч намертво. Заболотный тут же решил пробить по воротам соперника метров с 32, но мяч пошёл прямо по центру ворот, так что у Дюпина проблем с ловлей мяча не было. Лучше в последние минуты мяч начал держаться в ногах игроков ЦСКА, которые стараются строить свои атаки по разным направлениям, используя как фланги, так и центральную ось. Хакшабанович с левого фланга выполнял сильную прострельную передачу вдоль ворот, но никто из партнёров на замыкание не успевал, так что мяч улетел в аут на противоположный край. На 92 добавленной минуте казанцы забивают гол - 1:0: Михаил Костюков! Разыграли угловой накоротке казанцы, после чего Хакшабанович вырезал подачу на дальнюю штангу, куда в одиночестве набежал Костюков и вколотил мяч в сетку ворот. Матч окончен, казанцы переиграли армейцев и у «Динамо» осталось 23 очка, 13-й тур только начался посмотрим чем это завершится.

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