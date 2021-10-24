«Зенит» крупно разгромил «Спартак» 7:1

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24 октября 2021, 21:27 Борис Омельченко,

Фото: ФК «Зенит»

Сегодня, 24 октября 2021 г. на стадионе Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия) состоялась встреча 12-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Арбитр матча Сергей Иванов (Россия).

В октябре зенитовцы проиграли оба матча в РПЛ. Впервые с декабря 2018 года питерцы потерпели поражение в 2 играх Премьер-лиги подряд. В прошлом туре «Зенит» уступил «Арсеналу» со счетом 1:2. Тем не менее питерцы остаются лидерами турнирной таблицы с 23 набранными очками. Также команда остается самым результативным клубом в этом розыгрыше Премьер-лиги с 23 забитыми мячами. На своем поле «Зенит» победил в 8 из 9 предыдущих матчей в РПЛ. Да и у «Спартака» команда выиграла в 7 из 9 последних домашних очных поединков в чемпионате. На своем поле «Зенит» в РПЛ не уступил московскому клубу ни разу с мая 2012 года. «Спартак» набрал неплохую форму и не проиграл в 4 из 5 предыдущих матчей в РПЛ (3 победы, 1 ничья). В прошлом туре чемпионата «Спартак» разделил очки с «Динамо» (2:2). В гостях москвичи не проиграли в 3 из 4 предыдущих матчей в Премьер-лиге (2 победы, 1 ничья). При этом на выезде «Спартак» в этом сезоне РПЛ забил всего 3 гола, хуже показатель только у «Урала» (1 мяч). Но и пропустили «красно-белые» на выезде также 3 мяча, а это лучший результат в лиге на данный момент. Отметим, что «Спартак» не может обыграть «Зенит» в чемпионате уже на протяжении 6 матчей (3 ничьи, 3 поражения).



"Зенит" сразу же проводит атаку, левым флангом. Азмун входит в штрафную площадь и выполняет неточную передачу под удар. Снова через левый край хозяева убегают в атаку. Азмун режет угол, чем пользуется Рассказов и мяч отбирает. А сразу после этого звучит свисток арбитра - в офсайд забрался Сердар. Ракицкий выполняет прекрасную передачу со своей половины поля на Азмуна, который пробивает из пределов штрафной площадки и не переигрывает Максименко, корнер для хозяев. Стремительную атаку левым флангом проводит "Спартак", которую ударом завершает Айртон и не попадает в створ. Ой-ой, Дуглас Сантос оказывается на газоне и получает медицинскую помощь. Но уже известно, что он не сможет продолжить поединок. Руслан Литвинов пробивает по воротам с дальней дистанции и попадает в Вилмара Барриоса. Четвёртый удар нанесли гости, у "Зенита" столько же.



На 20 мин. зенитовцы открывают счет — 1:0: АЗМУН! Разыграли хозяева корнер. Далее Вендел отдал на левый фланг на Ракицкого, которого никто не встречал, чем и воспользовался Ярослав - прицелился и отправил мяч во вратарскую, откуда ударом головой отличился Сердар Азмун. "Спартак" проводит затяжную позиционную атаку, но пока ограничивается лишь перепасовкой, без продвижения к воротам "Зенита". Всей командой "Зенит" находится за линией мяча, что не нравится Сергею Семаку, который просит своих подопечных выше встречать оппонентов.



На 28 мин. зенитовцы увеличивают счет — 2:0: КЛАУДИНЬО! Потрясающий удар наносит Клаудиньо с левого края штрафной площадки - с правой ноги в правый верхний угол. Любопытную статистику ударов по воротам нам показали: по ударам из штрафной счёт 5-0, из-за штрафной — 0:6. С фланга на фланг перекатывает мяч "Спартак", а вариантов для обострения попросту нет, легко "Зенит" держит оборону. Барриос врывается в штрафную площадку, обыгрывает Литвинова, а вот с Рассказовым не справляется - Николай выбивает мяч за лицевую линию.



На 36 мин. питерцы громят спартаковцев — 3:0: АЗМУН! Ракицкий выполняет подачу с углового, отправляя мяч во вратарскую, где выигрывает позицию Азмун и ударом головой оформляет дубль.



На 45 мин. зенитовцы доводят счет до — 4:0: МОСТОВОЙ!



Оборона "Спартака" в очередной раз проваливается. Мостовой выходит 1 на 1 с Максименко, выдерживает паузу, смещается влево и поражает пустые ворота.



Сергей Иванов даёт свисток и отправляет команды на перерыв.



Пока "Зенит" громит "Спартак" со счётом 4:0.



Во 2-ом тайме Круговой набирает скорость, вбегает в штрафную площадку и падает после борьбы с Рассказовым, но Сергей Иванов показывает, что фола не было.



На 53 мин. москвичи отквитали гол — 4:1: ПРОМЕС!! Соболев делает скидку на Киунси, тот убирает на замахе Чистякова и поражает правый угол.



На 56 мин. зенитовцы увеличивают счет — 5:1: МОСТОВОЙ!!! Клаудиньо выполняет передачу на правый фланг на Караваева, который выходит в штрафную площадку и катит на дальнюю штангу, откуда ударом в касание мяч в сетку переправляет Мостовой. Арбитр назначил пенальти за нарушение в штрафной «Зенита».



На 80 мин. счет становится 6:1: ДЗЮБА! Артём пробивает в левый нижний угол - Максименко прыгает туда же, но мяч не отражает.



На 88 мин. зенитовцы окончательно разгромили вечных соперников 7:1: ЕРОХИН! Разыгрывает "Зенит" угловой на правом фланге и следует подача - Дзюба бьёт, Максименко отбивает, Чистяков несильно переправляет мяч в створ, а завершающий удар наносит Ерохин, практически с линии.



Зенитовцы разгромили «Спартак» по всем компонентам игровой составляющей. «Зенит» показал стремительный, динамичный футбол, где есть рисунок игры, основной прием, тактика нападения. Движение совпадает с комбинацией и быстротой реакции принятия решения. Если бы они все делали это еще быстрее, тогда результаты можно ждать в Лиге Чемпионов.

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