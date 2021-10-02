Инертный поединок ЦСКА-«Краснодар» 0:0

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2 октября 2021, 21:55 Борис Омельченко,

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня, 2 сентября 2021 г. на стадионе ВЭБ Арена (Москва, Россия) состоялась встреча 10-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром». Арбитр поединка Владимир Москалев (Россия).

ЦСКА в прошлом туре победил «Нижний Новгород» со счетом 2:0. ЦСКА не проиграл в 5 из 6 предыдущих матчей в РПЛ (4 победы, 1 ничья) и подходит к поединку с «Краснодаром» на 5-й строчке турнирной таблицы. На своем поле у «армейцев» 4 победы в 5 предыдущих встречах в чемпионате. Кроме того, ЦСКА в этом розыгрыше РПЛ дома пропустил всего 2 мяча. Так же мало на своем поле в текущем чемпионате пропустил только «Сочи». Кроме того, «Краснодару» «армейцы» не проиграли в 9 из 10 предыдущих домашних очных поединков в Премьер-лиге (6 побед, 3 ничьи). «Краснодар» в прошлом туре уверенно обыграл «Сочи» со счетом 3:0. «Краснодар» не проиграл в 4 предыдущих матчах в РПЛ (3 победы, 1 ничья). При этом все победы в указанном отрезке кубанцы одержали «всухую». «Краснодар» после 9 туров чемпионата – вторая по результативности команда в лиге с 17 забитыми мячами. На выезде же кубанцы не выиграли в 3 из 4 предыдущих матчей в РПЛ (1 ничья, 2 поражения). Как уже было отмечено, «Краснодару» в 10 последних личных встречах в Премьер-лиге на поле ЦСКА удалось одержать всего 1 победу (3 ничьи, 6 поражений).



Матч начался, после подачи с правого фланга Зайнутдинов пробивал по воротам головой из центра штрафной площади, но мяч попал в Кайо, от которого срикошетил на угловой. Но после этого судьями был зафиксирован офсайд. Активней на стартовых секундах встречи смотрятся "армейцы". Южане пока что как-то робко себя чувствуют на чужом газоне. После прострела с правого фланга Газинский едва не срезал мяч в собственные ворота, но мяч всё же в створ ворот не шёл, да и Сафонов в броске успевал спасать. Угловой с левого фланга москвичи подали без опасности для ворот соперника, но подбор остаётся за ними же, так что атака будет продолжена. Ещё один угловой с левого фланга подали футболисты ЦСКА, но надёжно в своих владениях на "втором этаже" работают краснодарцы. Впервые в контратаку выбрались игроки "Краснодара", но до логического завершения она не дошла. Эмоций не много, как на трибунах, так и на поле. Постепенно стартовый атакующий настрой ЦСКА стихает, и игра переходит в более спокойное русло. Алексей Березуцкий пока что спокойно расхаживает у кромки поля. Его визави Виктор Гончаренко, напомню, вынужден наблюдать за игрой только с трибун, по причине дисквалификации. Валерий Карпин и Виктор Онопко внимательно наблюдают за этой игрой с трибун. В составе обеих команд достаточно кандидатов в сборную России. Мячом продолжают больше владеть хозяева поля, но всё больше они начали пасоваться поперёк поля и назад. На левом фланге теперь угловой заработали гости. Кабелла выполнял подачу в район дальней штанги, но там борьба в воздухе была выиграна "армейскими" защитниками. Марио Фернандес в ответной атаке подавал с правого фланга на дальний край штрафной площади на Эджуке, который пытался подставиться под Кабелла, но француз всё-таки сумел чисто отобрать мяч. Всей командой сейчас на свою половину поля отошли "армейцы", спокойно наблюдая за тем, как соперники пасуются поперёк поля. Отбились после подачи углового южане, после чего с подбора следовал удар по воротам от кого-то из "армейцев", но мяч полетел прямо по центру ворот, и Сафонов уверенно поймал мяч в свои перчатки. Чалов отдал точную передачу на левый край штрафной площади на Эджуке, который на технику решил пробить по воротам, но направил мяч практически по центру, где и находился Сафонов. А вот сейчас было достаточно опасно, когда Кабелла принял мяч рядом с линией чужой штрафной площади, левее центральной оси, откуда мощно пробивал в ближний нижний угол - мяч рядом с целью пролетел, а Акинфеев даже не пошевелился.



А теперь Крыховяк пробивал по воротам соперника метров с 24, но сильно пущенный мяч улетел лишь на верхние ярусы трибун. Завелась публика на трибунах "ВЭБ Арены". Разумеется, подавляющее большинство здесь болеют з ЦСКА, но фаны "Краснодара" также присутствуют в небольшом количестве. Журналисты, работающие на кромке поля, обратили внимание, что ассистентам главного тренера "Краснодара" регулярно приходят на телефон сообщения. Скорее всего, их пишет Виктор Гончаренко, который вынужден за игрой наблюдать с трибун из-за дисквалификации. С левого фланга прошла подача на дальний край вратарской площади, откуда Чалов пробивал головой по воротам, но Сафонов среагировал и свою команду выручил. Первый тайм окончен! Ничья 0:0 пока что в Москве. Отдыхаем...



Второй тайм начался, обошлось без замен в перерыве матча. В рисунке игры также вряд ли что-то поменяется - мы продолжим наблюдать зрительно скучную, но упорно равную борьбу. Штрафной удар в глубине поля заработали краснодарцы. Мяч был доставлен на левый край штрафной площади, откуда на силу пробивал Газинский, но мяч полетел на пару метров выше ворот. Кордоба теперь с левого фланга сместился в центр, после чего пробивал метров с 25-ти по воротам, но у него также мяч полетел выше цели. А вот и ЦСКА огрызнулся, левым флангом проведя атаку, откуда Эджуке вырезал подачу на голову Заболотному, который пробивал с семи метров, но Сафонов в броске потащил сложный мяч. Весёлая игра идёт в эти минуты. Обе команды стараются не задерживаться в середине поля, поскорее переводя мяч к чужим владениям. Интересно, что обе команды в трёх предыдущих матчах сохраняли свои ворота в неприкосновенности. Неужели эти сухие серии продолжатся? Не хотелось бы сегодня остаться без голов. Сейчас инициативой владеет «Краснодар», они больше играют с мячом. 8:19 - такова статистика по ударам по воротам на эту минуту. Но если смотреть лишь на удары в створ ворот, то здесь преимущество "армейцев" - 5:1. Обляков со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, откуда последовала скидка на левый край вратарской площади, и Зайнутдинов пробивал без помех головой, но Сафонову удалось совершить сэйв, парировав мяч на угловой. А вот Крыховяк из-за пределов штрафной площади пробил куда лучше, но штанга прошла спасла ЦСКА. Кабелла пытался сыграть на добивании, но попал в защитника. Завелась "армейская" публика после выхода на поле Дзагоева. Очень любят этого парня на "ВЭБ Арене", и верят, что Алан сумеет помочь ЦСКА выиграть этот матч. Матч завершен, игра была пресноватой, апатичной и итог ЦСКА-«Краснодар» - 0:0.

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