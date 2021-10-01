«Лацио» уверенно побеждает «Локомотив» 0:2

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1 октября 2021, 00:16 Борис Омельченко,

Фото: официальный Твиттер ФК «Лацио»

Сегодня, 30 сентября 2021 г. на стадионе Олимпико (Рим, Италия) состоится встреча 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Лацио» (Италия) и «Локомотивом» (Россия) в квартете Е. Арбитр матча Крэйг Поусон (Англия).

«Лацио» в первом туре группового этапа ЛЕ потерпела поражение от «Галатасарая» со счетом 0:1. В последний раз «Лацио» участвовал в этом турнире в сезоне-2019/2020 и тоже проиграл в первой встрече в группе. Тогда итальянская команда заняла 3-е место в квартете и не вышла в плей-офф Лиги Европы. Тем не менее в 6 из 7 предыдущих выступлений на групповом этапе ЛЕ «Лацио» пробивался в следующую стадию. Команда проиграла в 4 из 5 предыдущих матчей в ЛЕ. Дома же «Лацио» не уступил в 10 из 13 предыдущих встреч в этом турнире (8 побед, 2 ничьи). У команды небогатая история противостояний с российскими клубами. «Лацио» встречался с представителями российского футбола в официальных турнирах всего 6 раз и не проиграл им ни одного матча (2 победы, 4 ничьи). «Локомотив» в первом туре группового этапа ЛЕ разделила очки с «Марселем» (1:1). «Локомотив» – единственный российский клуб в этом розыгрыше еврокубков, которому удалось набрать очки в первом туре. В 3 предыдущих выступлениях на групповом этапе ЛЕ команда выходила в плей-офф турнира. «Локомотив» подходит к предстоящему поединку с серией из 3 матчей без побед в ЛЕ (1 ничья, 2 поражения). В 2 последних встречах в РПЛ команде также не удалось выиграть (2 ничьи). Однако на выезде в ЛЕ «Локомотив» не уступил в 8 из 10 предыдущих поединков (4 победы, 4 ничьи). С представителями итальянского футбола «Локомотив» играет не очень удачно: в 12 из 13 предыдущих матчей во всех официальных турнирах «железнодорожники» не смогли победить (4 ничьи, 8 поражений).



Матч начался, подача в первой атаке последовала от римлян в нашу штрафную площадку, но там уверенно на выходе отработал Гильерме. Российская команда левым флангом пошла вперёд, но Рыбчинскому подать в центр не позволил защитник, в подкате выбив мяч в аут.



Игровой ритм матча пока что сложно назвать высоким. Команды предпочитают просто присматриваться друг к другу. Больше мячом, конечно, на правах хозяев поля владеют римляне. С правого фланга у них сейчас следовала подача в штрафную площадь гостей, но там надёжны на "втором этаже" "железнодорожники". Два российских клуба уже выиграли в этот мидуик. Очень хотелось бы, чтобы "Локомотив" поддержал победный почин "Зенита" и "Спартака". Луис Альберто пальнул по воротам на силу метров с 22-х, метя в левый нижний угол, но Гильерме кончиками пальцев перевёл мяч на угловой. После подачи углового Гильерме ошибся на выходе, но Иммобиле каким-то чудом ударом головой промахнулся по чужим воротам. Успокаивают тут же игру "железнодорожники" поперечными передачами. Ввязываться в открытый футбол команда Марко Николича точно не будет. Публика на "Стадио Олимпико" завелась, требуя своих любимцев продолжать атаковать большими силами и создавать голевые моменты.



На 14 мин. итальянцы открыли счет - 1:0: Башич. Педро на правый край штрафной площади ворвался, и от лицевой линии набросил мяч на голову Башичу, который не промахнулся. Едва Педро не оформил второй голевой пас, но Иммобиле запорол свой второй шанс в этот вечер, не попав в ворота из центра штрафной площади. В восторге болельщики "Лацио" на трибунах. Всё пока что прекрасно у их команды в этом матче. Важно "Локомотиву" перетерпеть этот натиск, чтобы не пропустить второй гол. "Спартак" также проигрывал в Неаполе, но сумел совершить камбек. Жаль, что нет сегодня российских болельщиков на трибунах. Римская полиция сегодня приняла решение не пускать на трибуны граждан не из Евросоюза. Давненько уже "Локомотиву" не удаётся выйти на чужую половину поля. Доминируют сейчас на поле римляне полностью. Сбавляют постепенно в атакующей агрессии футболисты "Лацио", но при этом продолжают владеть мячом, пасуясь поперёк поля. Наконец, ответили "железнодорожники" своей контратакой, которую дальним ударом завершал Анджорин, но игровой снаряд пролетел на пару-тройку метров выше цели. Начали в последние минуты понемногу выравнивать статистику по владению мячом москвичи. Хорошо бы попытаться ещё и счёт на табло сравнять до перерыва.



На 38 мин. итальянцы увеличивают счет — 2:0: Патрик. Ой-ой-ой. Подача углового пошла на ближнюю штангу, куда неосмотрительно на выход пошёл Гильерме. Ачерби головой выполнил скидку дальше к центру вратарской площади, откуда Патрик коленом переправил мяч в ворота. Спокойно доигрывают первый тайм римляне. "Локомотив" также вряд ли что-то сможет предпринять активное на последних минутах. Первый тайм окончен! "Локомотив" "горит" в Риме со счётом 0:2. Отдыхаем...



Второй тайм начался. В спокойном темпе начался второй тайм. "Лацио" владеет мячом, а "Локомотив" не стремится сразу организовать агрессивный командный прессинг. Бека в середине поля грубовато сфолил против Лаццари, за что получил жёлтую карточку.



Анджорин в первой атаке "Локомотива" на левом фланге обыграл Лаццари, после чего простреливал вдоль ворот, но никто из партнёров по команде не успевал в этом эпизоде на замыкание. Недовольно засвистели и загудели болельщики "Лацио" на трибунах, которые недовольны, что "Локомотив" в последние минуты владеет инициативой. Матч завершился, к сожалению «железнодорожники» не смогли показать характер, напор и стремительность и потерпели поражение 0:2.

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