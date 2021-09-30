«Наполи» сенсационно уступил «Спартаку» 2:3

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30 сентября 2021, 22:51 Борис Омельченко,

Сегодня, 30 сентября 2021 г. на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия) состоялась встреча 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Наполи» (Италия) и «Спартаком» (Россия) в квартете С. Арбитр матча Иван Кружляк (Словакия).

«Наполи» в первом туре группового этапа ЛЕ разделила очки с «Лестером» (2:2). «Наполи» подходит к предстоящей игре на 2-м месте в группе С. Отметим, что в 3 предыдущих сезонах, когда неаполитанцы участвовали на групповой стадии ЛЕ, они занимали 1-е место в квартете. «Наполи» не проиграл в 7 из 8 последних матчей в ЛЕ (4 победы, 3 ничьи). Команда подходит к этой встрече в отличной форме. Во второй раз в своей истории «Наполи» выиграл в 6 первых матчах в Серии А. При этом с российскими командами во всех официальных турнирах неаполитанцы встречались 6 раз и одержали только 1 победу (3 ничьи, 2 поражения).



«Спартак» в первом туре группового этапа ЛЕ проиграла «Легии» со счетом 0:1. «Спартак» подходит к этой встрече, занимая 4-е место в группе С. В последний раз, когда московский клуб играл на групповом этапе ЛЕ, он не смог подняться выше 4-й строчки. У «Спартака» 3-матчевая серия поражений в Лиге Европы. В гостях команда не выиграла в 4 из 5 предыдущих встреч в ЛЕ (1 ничья, 3 поражения). Да и противостояния с итальянскими клубами во всех официальных турнирах чаще заканчивались не в пользу «Спартака»: в 12 из 15 поединков российской команде не удалось одержать победу (4 ничьи, 8 поражений). «Спартак» подходит к предстоящему поединку с серией из 3 матчей без побед в ЛЕ (1 ничья, 2 поражения). В 2 последних встречах в РПЛ команде также не удалось выиграть (2 ничьи). Однако на выезде в ЛЕ «Спартак» не уступил в 8 из 10 предыдущих поединков (4 победы, 4 ничьи). С представителями итальянского футбола играет не очень удачно: в 12 из 13 предыдущих матчей во всех официальных турнирах «железнодорожники» не смогли победить (4 ничьи, 8 поражений).

Прозвучал стартовый свисток и на 1-ой мин. итальянцы открыли счет - 1:0: Эльиф Элмас! Быстрый гол удалось забить хозяевам, менее минуты прошло со старта игры. Прострелил с фланга Инсинье в центр штрафной, где на выходе ошибся Максименко и подарил мяч Элмасу, который отправил его уже в пустые ворота. Сместился с фланга Бакаев в штрафную, но напоролся на Кулибали, который спокойно вынес сферу в аут. Долго катают мяч в центре поля неаполитанцы, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону. Перехватил мяч на фланге Мозес и забросил на ход Понсе, но тот не смог оторваться от Маноласа и потерял мяч. Пауза в матче. Оказался на газоне после столкновения с соперником Джикия. Медики уже вышли на помощь футболисту. Выиграл подбор у штрафной соперника Мозес и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников. Прямой ногой Руй заехал в подкате в ногу Мозусу на фланге. Голкипер показал красную карточку и удалил игрока "Наполи". Своим свистком арбитр отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!



Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Свисток прозвучал, игра стартовала! Забросил Замбо-Ангисса в штрафную на ход Осимхену, но тот оторвался от защитника не смог и потерял мяч. Дальний заброс исполнял Джикия на ход Соболеву, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Манолас. Диагональный пас исполнял Умяров на правый фланг, куда забегал Бакаев, но мяч оказался за пределами поля.



На 55 мин. москвичи отквитали мяч — 1:1: Куинси Промес! Ушел на скорости от двоих соперников по флангу Мозес и прострелил в штрафную. Здесь в касание пробил Промес, а мяч рикошетом от ноги Кулибали влетел точно в дальний нижний угол. Ворвался в штрафную соперника Осимхен и прострелил назад на Замбо-Ангисса, но тот не понял партнера и не смог добраться до мяча. Пробивал головой Соболев на дальней штанге после навеса с фланга от Мозеса, но мяч полетел выше перекладины. Навесил со штрафного Политано на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу подальше Джикия.



На 80 мин. спартаковцы увеличивают счет — 1:2: Михаил Игнатов! Отличную атаку провели москвичи и смогли выйти вперед. Убежал на скорости по флангу Айртон и покатил поперек на Игнатова, который в одно касание пробил с линии штрафной точно в дальний нижний угол, без шансов для Мерета. На фланге Кофрие заехал ногой в голову Осимхену. Судья показал желтую карточку, которая стала для защитника второй. Составы команд уравнялись.



На 90 мин. спартаковцы увеличили счет — 1:3:Куинси Промес! Отличным пасом Умяров нашел в штрафной соперника Соболева, но тот вместо удара покатил поперек на Промеса, которому оставалось лишь отправить мяч в пустые ворота. Это уже заявка на победу



На 94 доп. мин. итальянцы сквитали гол — 2:3: Виктор Осимхен! Отыграли один гол неаполитанцы. Прошел с фланга в центр Ди Лоренцо и низом прострелил на дальнюю штангу, где в одно касание пробил по воротам Осимхен. Мяч полетел точно в нижний угол и оказался в сетке. Матч завершен, очень нервная игра, но мужество игроков «Спартака» позволило победить в этом поединке.

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