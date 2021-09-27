«Нижний Новгород» проиграл — ЦСКА - 0:2

Аргументы Недели → Спорт → Футбол 13+

27 сентября 2021, 21:41 Борис Омельченко,

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня, 27 сентября 2021 г. на стадионе Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия) состоялась встреча 9-го тура Тинькофф РПЛ между «Нижний Новгород» и ЦСКА. Арбитр поединка Кирилл Левников (Россия).

Нижегородцы проиграли в прошлом туре РПЛ тульскому «Арсеналу» со счетом 2:3, а после в Кубке России победили барнаульское «Динамо» со счетом 1:0. В чемпионате «Нижний Новгород» не выиграл в 4 из 5 предыдущих матчей (1 ничья, 3 поражения). При этом команда забивает в каждом матче РПЛ. Дома «Нижний Новгород» потерпел поражение в 3 предыдущих играх в Премьер-лиге. ЦСКА в прошлом туре одержала победу в дерби со «Спартаком» со счетом 1:0. После этого ЦСКА в Кубке России разгромил ижевский «Зенит» со счетом 4:0. В РПЛ команда не уступила в 4 из 5 предыдущих матчей (3 победы, 1 ничья). При этом на выезде «армейцы» не выиграли в 6 из 7 последних встреч в чемпионате (1 ничья, 5 поражений).



Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Букмекеры уверены, что в этом матче ЦСКА является явным фаворитом, по составу, скорее всего, так оно и есть, но на своём поле крепкий «Нижний Новгород» под руководством Александра Кержакова наверняка сможет дать хороший бой "армейцам". Очень резко и бойко начали армейцы. Фернандес отыгрался с Яковлевым при проходе вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Калинского и ушёл на угловой. Обляков с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Калинский держал Яковлева за плечо, Владислав в итоге в прыжке головой не смог пробить по воротам, Чалову у левой штанги по воротам не дал пробить Козлов, а затем мяч из вратарской в аут уже выбил Гоцук. Не нашли судьи из комнаты VAR оснований для назначения пенальти в ворота «Нижнего Новгорода», а Кирилл Левников сразу показал, что пенальти ждать не нужно. Всё нормально со всеми пострадавшими футболистами, все избежали серьёзных повреждений, игра продолжается. Болельщиков ЦСКА в Нижний Новгород приехало сегодня немало, сейчас они активно гонят свою команду вперёд. Козлов выполнил передачу с правого фланга к правому углу вратарской на Горбунова, Зайнутдинов удачно накрыл Игоря и выбил мяч на угловой, но Кирилл Левников при этом показал, что будет удар от ворот. Странное решение главного арбитра матча. Дивеев из центра поля выполнил сильный заброс на правый угол штрафной площади на ход Чалову, Нигматуллин прочитал момент и перехватил мяч при игре на выходе. Яковлев уже перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади «Нижнего Новгорода», правила были нарушены против Гоцука. Игроки ЦСКА решили немного отойти в центре поля и пока просто покатать мяч между собой, спешить командам некуда. Совсем уже в среднем темпе начали играть команды, но нечто подобного стоило ожидать, оба клуба в середине недели провели гостевые матчи в Кубке России. Эджуке совершил хороший рывок вперёд в центре поля и затем Чидера выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Чалову, Фёдор прошёл немного вперёд, а далее пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. Игроки «Нижнего Новгорода» перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля команде Александра Кержакова продвинуться не удаётся. Довольно медленно ЦСКА стал развивать свои атаки, хозяева поля без особого труда успевают перекрывать все зоны.



На 31 мин. армейцы открыли счет забитым голам - 0:1. Зайнутдинов выполнил передачу на ход Эджуке по левому флангу, а сам Бактиёр отправился в штрафную площадь «Нижнего Новгорода», Чидера после небольшой серии финтов выполнил подачу в центр вратарской, Зайнутдинов в прыжке умудрился интересно извернуться, в итоге Бактиёр уже поясницей отправил мяч в сетку. VAR заинтересовался моментом с голом ЦСКА, но никаких нарушений правил при развитии атаки у "армейцев" не было. Кирилл Левников послушал судей из комнаты VAR и справедливо показал, что гол засчитан, «Нижнему Новгороду» придётся пытаться теперь уже действовать в роли догоняющей стороны. Болельщики «Нижнего Новгорода» активизировались, сейчас команде Александра Кержакова конечно же нужна поддержка. Заканчивается у нас уже постепенно первый тайм, для ЦСКА важно не увлекаться теперь уже атаками, чтобы не получить ответный мяч в свои ворота. Форвард «Нижнего Новгорода» Беким Балай получил жёлтую карточку за опасную игру в центре штрафной площади ЦСКА против Фернандеса. При попытке пробить в падении через себя Балай попал по голове сопернику, а не по мячу.



Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма московский ЦСКА пока спокойно переигрывает «Нижний Новгород» с минимальным счётом. Можно сказать, что сегодня мы наблюдаем прагматичный футбол от команды Алексея Березуцкого, но пока у гостей это работает здорово, а значит и возмущаться особо не нужно, для "армейцев" важно набрать три очка в этот вечер.



Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас будет складываться игра для команды Александра Кержакова, если «Нижний Новгород» не перестроит свою игру в атаке, на что-то серьёзное сегодня ему рассчитывать будет крайне трудно. Калинский из центра радиуса штрафной площади в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.



Перехватили игроки ЦСКА вновь контроль над мячом, нужно "армейцам" отвести игру от своих ворот. Яковлев на этот раз удачно вошёл в штрафную площадь с правого фланга, от лицевой линии Владислав в падении выполнил прострел во вратарскую, Нигматуллин неудачно отбил мяч точно на ногу Эджуке, но Чидера при ударе в касание запустил мяч над перекладиной.



Пенальти назначается в ворота «Нижнего Новгорода»! Яковлев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ахметов обработал мяч и затем уже Масоэро сбил Ильзата, Кирилл Левников сразу же дал свисток и указал на "точку".



На 62 мин. арбитр назначает пенальти в ворота «Нижнего Новгорода» и армейцы увеличивают счет - 0:2:Ильзат Ахметов с "точки" уверенно пробил под правый угол ворот, Нигматуллин гадал и прыгнул в левый угол. Ничего толком не получается у «Нижнего Новгорода» сегодня, ЦСКА, если сами гости ничего не придумают лишнего, такую игру отдавать не будет. Зайнутдинов выполнил заброс на левый угол штрафной площади на Эджуке, Нигматуллин успел сократить дистанцию и спасти свою команду после удара по воротам, будет угловой. Матч завершен, победа ЦСКА досталась в половину возможностей армейцев, со счетом 0:2.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости