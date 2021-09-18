«Ахмат» потерпел поражение от «Краснодара» 0:2

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18 сентября 2021, 22:57 Борис Омельченко,

Фото: ФК «Краснодар»

Сегодня, 18 сентября 2021 г. на стадионе Ахмат Арена (Грозный, Россия) состоялась встреча 8-го тура Тинькофф РПЛ между «Ахматом» и «Краснодаром». Арбитр поединка Иван Сиденков (Россия).

«Ахмат» в прошлом туре потерпела поражение от «Зенита» со счетом 1:3. «Ахмат» еще ни разу в этом сезоне РПЛ не сыграл вничью (3 победы, 4 поражения). При этом в 5 последних турах команда чередует победы и поражения. Дома грозненцы не уступили в 6 из 7 предыдущих матчей в Премьер-лиге (5 побед, 1 ничья). Да и «Краснодару» «Ахмат» в РПЛ не проиграл в 5 из 6 предыдущих личных встреч в чемпионате (4 победы, 1 ничья). «Краснодар» в прошлом туре разделил очки с «Ростовом» (1:1), играя почти час в меньшинстве. «Краснодар» не уступил в 3 из 4 последних матчей в РПЛ (2 победы, 1 ничья). Но на выезде кубанцы не смогли победить в 3 предыдущих поединках в чемпионате (1 ничья, 2 поражения). Да и «Ахмат» в гостях «Краснодар» не обыграл в 4 из 5 предыдущих личных встреч в РПЛ (1 ничья, 3 поражения).



Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня у нас игровой день проходит с обилием забитых голов, посмотрим, продолжат ли "Ахмат" и "Краснодар" голевое пиршество, либо в этом противостоянии команды сыграют уже в более спокойный футбол. Архипов сразу же попытался пройти вперёд по правому флангу, но в борьбе с Рамиресом Артём упустил мяч в аут. Кривцов прошёл вперёд по правой половине поля и затем Никита пробил в правый угол ворот, мяч попал в штангу, а затем ушёл за лицевую линию поля. С левой половины поля последовал заброс в штрафную площадь "Краснодара" на Конате, Сафонов вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. Тодорович с правой половины поля выполнил опасную передачу на правый угол штрафной площади, совсем немного не хватило Конате, чтобы зацепиться за мяч. Немного успокоилась у нас игра, но в целом пока можно сказать, что небольшое преимущество на старте матча всё же у "Ахмата". Лысцов из глубины поля выполнил заброс на половину поля "Краснодара", Конате сбросил мяч на своего партнёра по команде, но далее у "Ахмата" развить атаку не получилось. В очень среднем темпе сегодня действуют команды, "Ахмат" всё же пока никак не решится начать играть полноценным первым номером. "Краснодар" перехватил контроль над мячом, но пока дальше центра поля у "быков" пройти не получается. Тодорович выиграл борьбу за мяч у Газинского на правом фланге, далее Уткин выполнил передачу в центр штрафной площади на Конате, Сафонов вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. Ильин после подачи в штрафную площадь сбросил мяч немного назад к линии штрафной на Газинского, Юрий в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. С левого фланга последовала подача на правый угол штрафной площади "Краснодара", Лысцов подработал мяч и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. Заканчивается постепенно у нас первый тайм, пока всё идёт к тому, что на перерыв "Ахмат" и "Краснодар" уйдут при нулях на табло.



На 41 мин. краснодарцы открыли счет - 0:1: Кабелла! Классон на левом фланге на половине поля "Ахмата" перехватил мяч у Уциева, затем Виктор выполнил передачу на Сперцяна, Эдуард в свою очередь обыграл четверых соперников, вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу в центр штрафной на Кабелла, а Реми в касание точно пробил в правый угол ворот, мяч от штанги зашёл в сетку.



На 44 мин «Быки» увеличивают счет - 0:2: Ильин! Сперцян из глубины поля выполнил передачу на ход Кабелла по правому флангу, Реми успешно прошёл вперёд и затем выполнил передачу в центр штрафной площади, Ильин опередил Лысцова в позиционной борьбе и в касание отправил мяч в левый угол ворот. Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Краснодар" за счёт удачной концовки переигрывает на выезде "Ахмат" 2:0. Пока команда Виктора Ганчаренко впереди именно за счёт лучшей реализации моментов. "Ахмат" пока часто старается действовать за счёт длинных забросов вперёд, это работает у грозненского клуба не очень хорошо, а поэтому во втором тайме Андрей Талалаев должен изменить рисунок игры своей команды.



Начинается второй тайм. Посмотрим, как "Ахмат" будет пытаться спасать матч при своих болельщиках. "Краснодару" конечно же нельзя расслабляться, не будем забывать, что у "быков" сегодня практически нет игроков ротации, а поэтому в конце матча у гостей как раз могут возникнуть проблемы из-за усталости. Гудиев в своей штрафной площади попал под прессинг соперника, голкипер "Ахмата" сыграл без ошибок и выбил мяч на своего партнёра по команде на правый фланг. Коновалов удачно сыграл в подкате на левом фланге у штрафной площади "Краснодара" и перехватил мяч. Затем Садулаев сделал рывок на левый угол штрафной площади и получил хороший пас от Себаи, Лечи завершил атаку ударом в ближний угол ворот, Сафонов сыграл надёжно и перевёл мяч на угловой. Удаление в составе "Ахмата"! Иван Сиденков после длительной паузы всё же показал вторую жёлтую карточку Зорану Нижичу за фол на Сперцяне. Спайич чуть ранее при неудачной игре в подкате получил повреждение связок колена. Показывают игроки "Краснодара", что нужна замена. Уткин со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.



Сперцян из центра поля выполнил длинную передачу к правому углу штрафной площади на ход Ильину, Гудиев вышел за пределы штрафной площади и вновь грамотно выбил мяч на своего партнёра по команде. Интриги в матче не было, такие матчи не смотряться, зрители ждут, когда уже закончиться этот поединок. Классон от радиуса штрафной площади сильно пробил в левый угол ворот, вновь штанга спасла "Ахмат" от пропущенного мяча. Матч завершен, «Краснодар» победил на выезде и набрал 13 очков.

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