Матч «Арсенал» - ЦСКА закончился боевой ничьей 2:2

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12 сентября 2021, 16:24 Борис Омельченко,

Фото: РПЛ

Сегодня, 12 сентября 2021 г. на стадионе Арсенал (Тула) состоялась встреча 7-го тура Тинькофф РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА. Арбитр матча Иван Сиденков (Санкт-Петербург).

Туляки в прошлом туре уступили «Ахмату» со счетом 1:2. «Арсенал» в этом сезоне РПЛ не выиграл в 5 из 6 матчей (1 ничья, 4 поражения). Команда перед стартом тура занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Результаты не удовлетворяют ни болельщиков, ни руководство, поэтому в клубе во время паузы на матчи сборных произошла смена тренера. Миодраг Божович, который сменил на посту Дмитрия Парфенова, уже руководил «Арсеналом» в сезоне - 2017/2018. Тогда команда заняла по итогам чемпионата 7-е место и остановилась в шаге от Лиги Европы. До сих пор этот результат остаётся лучшим для тульского клуба за все время выступления в Премьер-лиге. Сейчас же для черногорского тренера задача минимум – сохранить прописку в РПЛ. «Армейцы» перед паузой на матчи сборных уступили «Зениту» со счетом 0:1. У ЦСКА в этом сезоне РПЛ 3 победы и 3 поражения. После 6 туров чемпионата «армейцы» занимают 6-е место в турнирной таблице. На выезде команда в последнее время играет неудачно: в 6 предыдущих встречах 5 поражений и 1 победа. Как уже было отмечено, «Арсеналу» ЦСКА уступил в 3 из 4 предыдущих очных поединков на его домашнем стадионе в РПЛ. Тем не менее гости – фавориты в предстоящей игре.



Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт интересная битва. Тульский "Арсенал" после неудачного начала сезона принял решение сменить главного тренера, а поэтому теперь с клубом будет работать Миодраг Божович, который умеет хорошо действовать как раз с клубами среднего уровня. Посмотрим, что "Арсенал" сегодня на своём поле покажет против ЦСКА и смогут ли туляки отобрать очки у "армейцев".



На 5 мин. армейцы открывают счет - 0:1: Дивеев! Угловой удалось заработать ЦСКА. Дзагоев выполнил подачу в центр штрафной площади, Бийол головой сбросил мяч к правому углу вратарской, где уже удачно сыграл Дивеев, который головой отправил мяч в ближний угол ворот. У армейцев лучше ходит мяч и они его пока жестко контролируют, вся игра проходит на поле арсенальцев. Очень хорошее начало матча получается для ЦСКА, но расслабляться команде Алексея Березуцкого нельзя, впереди ещё практически вся встреча. Мухин выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Дзагоева, Алан в борьбе с Костадиновым не смог развернуться и обострить ситуацию. Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Кангва.



На 18 мин. арсенальцы выравнивают положение - 1:1: Марков! Ткачёв со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Дивеев головой выбил мяч к радиусу штрафной площади, Чаушич в касание пробил плотно в правый угол ворот, Акинфеев в прыжке отбил непростой мяч, но точно перед собой, Марков оказался первым на добивании и с близкой дистанции Евгений отправил мяч под Игорем. Удалось "Арсеналу" достаточно быстро сравнять счёт в матче, как мы и говорили, быстрый гол ЦСКА не особо сильно помог, всё нужно начинать с самого начала. "Арсенал" продолжает играть от обороны, не хочет команда Миодрага Божовича раскрываться в противостоянии с ЦСКА, возможно, это правильно. Обляков выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Дзагоев попытался пяткой выполнить передачу в штрафную площадь, но Алана накрыл Суханов, мяч в итоге улетел в аут. Удалось «Арсеналу» выровнять игру и счет. Показали нам повтор гола "Арсенала", при создании офсайда ошибся Васин, ну никуда без него при "пожарах" в обороне ЦСКА. Ткачёв со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. Игра потеряла остроту и движение, это стало скучно смотреть. Дзагоев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, но при этом Алан так сильно закрутил мяч, что тот в полёте ушёл за лицевую линию поля. Мухин прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Костадинов успел вернуться назад и спокойно перехватить мяч.



Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма тульский "Арсенал" на своём поле играет вничью с московским ЦСКА 1:1. Пока команда Миодрага Божовича грамотно играет от обороны против более сильного соперника, но быть может во второй половине матча уже будет сказываться усталость футболистов и ЦСКА будет чуть проще атаковать. Травма Антона Заболотного конечно же немного спутала планы "армейцам", но при этом сегодня свой шанс вновь себя проявить получил Фёдор Чалов.



Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас будет складываться игра. ЦСКА в Туле, конечно же, нельзя терять очки, если "армейцы" по итогам седьмого тура хотят закрепиться у зоны еврокубков. ЦСКА вновь старается активно начать тайм, "армейцы" сразу же пошли в высокий прессинг, но толку от этого не особо много. Чалов сместился к радиусу штрафной площади с левого фланга, затем Фёдор выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Эджуке сместился в центр штрафной и пробил в правый угол ворот, штанга спасла "Арсенал" от второго пропущенного мяча. Костадинов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Марков в борьбе с Васиным не смог зацепиться за мяч. Эджуке совершил отличный рывок вперёд по центру, Чидера ушёл от нескольких соперников и затем пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Коченков в прыжке перевёл мяч на угловой.



На 66 мин. арсенальцы увеличили счет - 2:1: Новосельцев! Ткачёв с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Марков головой хорошо сбросил мяч к левой штанге, защитники ЦСКА упустили Новосельцева, который уже без всякого труда вколотил мяч в сетку. Ахметов в центре поля нарушил правила против Давиташвили. "Арсенал" конечно же не стал торопиться при розыгрыше мяча. Давиташвили разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Хлусевич подработал мяч, а после пробил в ближний угол ворот, Акинфеев выручил свою команду.



На 74 мин. армейцы отыграли мяч - 2:2: Чалов! Эджуке из центра поля выполнил передачу на ход Чалову к левому углу штрафной площади, Фёдор не смог сразу войти в штрафную площадь, но затем форвард ЦСКА выполнил передачу в центр к радиусу штрафной площади, Бистрович удачно подключился к атаке. Кристиян выполнил передачу на правый угол штрафной площади, оттуда уже Ахметов выполнил передачу в центр штрафной, Чалов вновь получил мяч в ноги, затем Фёдор развернулся и из-под Новосельцева точно пробил в левый угол ворот. Панченко прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил передачу к линии штрафной площади, после рикошета мяч оказался в ногах у Васина. Матч завершился вничью «Арсенал» - ЦСКА 2:2.

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