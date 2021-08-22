«Локомотив» добился победы над «Краснодаром» 2:1

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22 августа 2021, 18:38 Борис Омельченко,

Фото из открытых источников

Сегодня, 22 августа 2021 г. на стадионе РЖД Арена (Москва) состоялась встреча 5-го тура Тинькофф РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром». Арбитр матча Виталий Мешков (Москва).

«Локомотив» в прошлом туре разделил очки с «Зенитом» (1:1). До этого с таким же счетом закончился поединок «Локомотива» с «Уфой». «Железнодорожники» пока единственные в этом сезоне РПЛ дважды сыграли вничью. Беспроигрышная серия «Локомотива» в чемпионате увеличилась уже до 6 матчей (3 победы, 3 ничьи). Дома же команда не уступила в 10 предыдущих поединках в РПЛ (8 побед, 2 ничьи). Да и «Краснодару» москвичи не проиграли в 4 из 5 предыдущих личных встреч в Премьер-лиге (2 победы, 2 ничьи). Кубанцы в прошлом туре обыграли тульский «Арсенал» со счетом 3:2. В 4 матчах на старте сезона РПЛ у «Краснодара» 2 победы и 2 поражения. В гостях 3 выигрыша в 5 предыдущих матчах чемпионата. В последнем очном поединке в Премьер-лиге кубанцы разгромили «Локомотив» со счетом 5:0.



Итак, встреча в Москве стартовала! Удачи командам, и пусть в этой игре победит сильнейший! Поехали! Игра началась с взаимных позиционных атак, все события разворачиваются пока в центре поля



На 7 мин. «железнодорожники» открыли счет в матче - 1:0: Смолов открывает счет. Отличную контратаку провели игроки хозяев. Смолов получил мяч от Жемалетдинова. Федор смог акцентировано пробить в левый от себя угол. Мяч ударился в дальнюю штангу и влетел в сетку. Свой четвертый гол в пяти матчах забивает сегодня Фёдор Смолов! Большой молодец форвард "Локомотива", которого, к слову, Валерий Карпин вернул в сборную. Слегка ошарашены игроки "Краснодара" пропущенным голом. Озадачен чем-то сидящий на трибунах Валерий Карпин, еще раз убеждающийся в правильности своего выбора и ставке на голевое чутье Фёдора Смолова. Запели болельщики "Локомотива", которые гонят свою команду вперед. Как мне кажется, "Краснодар" еще скажет свое слово в матче. К примеру, сейчас "быки" подали первый в игре угловой. Правда, стандарт разыграть соответствующим образом не удалось. Лисакович! 3 в 3 убежали футболисты "Локомотива" в атаку. Лисакович получил мяч на дужке штрафной, после чего не стал отдавать пас на стоящего в выгодном положении Смолова, а сам двинул в правый от себя угол. Голкипер "Краснодара" в броске дотянулся до снаряда. Нельзя сказать, что на все 100% выкладывается "Краснодар". Такое ощущение, что переживают "быки" и боятся пропустить второй гол. Отлично играет "Локомотив" в первом тайме, а у "Краснодара" таких игровых эпизодов не было. Подходы к воротам мы видели, но не более того. По-прежнему безмолвны в атаке футболисты "Краснодара", в то время как "Локомотив" без конца беспокоит оборону и голкипера соперника, держа их в напряжении.



На 33 мин. москвичи увеличивают преимущество - 2:0: Смолов 2:0! Есть дубль Фёдора! Снова на фланге мяч получил Жемалетдинов, который выкатил сферу на линию штрафной, там сферу принял Смолов, который уверенно расстрелял ворота своего соперника, отправив мяч в правый нижний угол. Еще один угловой подали футболисты "Краснодара". Дело закончилось ударом Петрова намного выше цели. Никак не могут пробить в цель "быки". Запела железнодорожная торсида. Фанаты в восторге от того, как играет "Локомотив", и как же чудесно себя проявляют в атаке хозяев Лисакович, Жемалетдинов и Смолов! Макеев неудачно выбил мяч из своей штрафной, и едва этой ошибкой не воспользовался Кордоба. Из рамки вовремя вышел Гилерме, который подстраховал партнера. Не видно в атаке в последние несколько минут Фёдора Смолова, который перестал получать мяч под свой контроль ввиду увеличившейся активности "Краснодара". Прозвучал свисток арбитра. Первый тайм подошел к концу. 2:0, "Локо" пока впереди.



Стартовала вторая половина встречи. В перерыве, судя по всему, замен не произошло. Спокойно мяч в районе центрального круга перекатывает "Локомотив". Теперь игровое время играет исключительно в пользу "железнодорожников". Сафонов поскользнулся на газоне, но не упал, сумев продолжить футбольный поединок. Как мне кажется, коллектив гостей продолжает нервничать и сейчас. В частности, нервозность передается от голкипера к игрокам "Краснодара". Кордоба скинул сферу на Рамиреса, который в касание пробил по воротам соперника, однако направил сферу значительно левее цели. Мог и получше распорядиться эпизодом игрок "Краснодара". Снова нам Валерия Карпина показали. Крайне задумчив наставник сборной России по футболу. Масса у него, конечно, предметов для размышления и слишком много кандидатов на место в национальную команду. Куликов издали проверил в рамке Сафонова. Спокойно в воротах стоял голкипер "Краснодара", который сумел поймать сферу в свои перчатки. Петров ворвался в штрафную "Локомотива", после чего с правого края выполнил прострел на ближнюю штангу, где уверенно сыграл в рамке Гилерме. Менее получаса остается играть соперникам. Все больше вопросов у нас к "Краснодару", которому никак не удается прибавить. А времени остается все меньше. Подача с левого фланга на дальнюю штангу, и Кайо головой пробил по рамке соперника, однако попал в правую "крестовину"! Как же так?



На 71 мин. «быки» отквитали один мяч — 2:1: Кордоба! Классон отдал передачу пяткой на Кордобу, который поставил корпус Едваю, после чего развернулся к воротам и пробил в правый от себя угол. Казалось бы, спокойно играла оборона "Локомотива", но пропустила она гол в свои ворота, и теперь концовка нас ждет просто невероятная. Против Магкеева были сейчас нарушены правила. Судья определил нарушение правил и встречу остановил. Фолов во втором тайме немного. Кордоба отцепился от Баринова, который активнейшим образом цеплял соперника руками, не позволяя ему протиснуться к воротам. Карточка игроку "Локо" и опасный штрафной для "Краснодара". Сперцян в итоге пробивал со штрафного, но попал в лицо Смолову. Фёдор завалился на газон, явно показывая, что требуется ему помощь медицинского штаба. Классон отдал передачу пяткой на Ильина, который в касание наносил удар по воротам соперника, но Магкеев успел сыграть против него в подкате, выбив мяч на угловой! Масса подач в штрафную "Локомотива", и сразу три навеса нейтрализовал один и тот же игрок "Локомотива". Речь идет о Пабло. Рамирес отдал Сорокину, тот выполнил навес в штрафную "железнодорожников", где уверенно головой сыграл Магкеев, вызвав бурные овации у болельщиков. Классон с правой бровки выполнял подачу на ближнюю штангу. На выходе спокойно сыграл Гилерме, который в уверенном броске забрал снаряд в свои перчатки. Звучит финальный свисток. Матч завершен очень важной победой «Локомотива».

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