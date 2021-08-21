«Уфа» вырывает ничью у «Зенита» 1:1

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21 августа 2021, 20:55 Борис Омельченко,

Фото: Российская премьер-лига

Сегодня, 21 августа 2021г. на стадионе: BetBoom Арена (Уфа) состоялась встреча 5-го тура Тинькофф РПЛ между «Уфой» и «Зенитом». Арбитр поединка Алексей Сухой (Люберцы).



Уфимцы в прошлом туре одержали первую победу в этом сезоне РПЛ, обыграв «Нижний Новгород» со счетом 2:1. После 2 поражений на старте Премьер-лиги «Уфа» постепенно набирает форму и в 2 последних встречах в чемпионате получает очки (победа и ничья). Дома команда не уступила в 3 из 4 предыдущих матчей в РПЛ (1 победа, 2 ничьи), в числе этих игр и ничья с «Зенитом» (0:0). Питерцам «Уфа» не уступила в 3 из 4 предыдущих очных поединков в чемпионате (1 победа, 2 ничьи). Питерцы потеряли первые очки в этом сезоне РПЛ, сыграв в прошлом туре вничью с «Локомотивом» (1:1). Несмотря на ничью в последнем матче, Зенит все равно на 1-м месте в турнирной таблице РПЛ. У команды на счету 10 очков. Беспроигрышная серия «Зенита» в чемпионате увеличилась до 13 матчей (10 побед, 3 ничьи). За последние 2 сезона в РПЛ питерцы только 1 раз обыграли «Уфу», но зато со счетом 6:0.



Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты "Уфы". Тысяча болельщиков сегодня только присутствует на трибунах. Больше сюда просто не пускали из-за карантинных ограничений. Первую атаку провели уфимцы, и с левого края следовала диагональная передача в центр штрафной площади, но там всё под контролем защитников "Зенита". Малком с дальней дистанции пробил по воротам соперника, метя в левую "девятку", но ошибся - мяч просвистел чуть выше и левее цели. Питерцы пока что не торопятся включать максимальные скорости продолжая больше присматриваться к сопернику.

На 10 мин. зенитовцы открывают счет — 0:1: Малком! Потрясающе! Ничего не предвещало беды, но Ракицкий со своей половины поля забросил мяч на правый край штрафной площади на Малкома, который умело подработал мяч и точно пробил под Беленовым. Более высокий класс "Зенита" сказался на исходе первой десятиминутки, и теперь уже "Уфе" надо стараться идти вперёд в поисках шанса для ответного гола. Отошли питерцы практически полным составом на свою треть поля, спокойно сдерживая попытки позиционных атак соперника, выжидая возможностей для контратак. Вышли гости сейчас в контратаку, но она получилась не самой скоростной, и подача с правого фланга стала добычей Беленова, который сработал на выходе. До конца первого тайма "Уфа" вряд ли будет рисковать и идти вперёд большими силами даже уступая в счёте. Сейчас главная задача для башкирцев - не пропустить больше. "Уфа, Уфа", - дружно скандируют немногочисленные болельщики на трибунах. Йокич подключился к атаке хозяев и пробивал издали, но несильным и неточным получился его выстрел. Команды ушли на водопой. Нужны оригинальные идеи уфимцам для вскрытия насыщенной обороны "Зенита", но их пока нет. Команда Алексея Стукалова, конечно, надеялась изначально работать на контратаках. Дуглас Сантос на левом фланге прошёл Касинтуру, после чего подавал на ближний край штрафной площади, и головой по воротам пробивал Ерохин - промах. Ракицкому очень больно досталось от Касинтуры, и требуется медицинскую помощь оказать украинскому защитнику. При отборе мяча у уфимцев нет возможностей для проведения быстрой контратаки - всё пресекается полузащитниками "Зенита". Хорошо в последние минуты держится мяч в ногах петербургской команды. Нервничают из-за этого уфимские футболисты, но не могут ничего поделать. Клаудиньо продемонстрировал классный дриблинг, обыгрался с Дзюбой, после чего был сбит метрах в 20-ти от ворот соперника. Опаснейший штрафной для "Зенита". Быструю контратаку разогнали зенитовцы, которая могла оказаться голевой, но последний обостряющий пас всё же не прошёл - Йокич спас свою команду от серьёзных неприятностей. Малком выдал тонкий пас в штрафную площадку на Вендела, который без замаха пробивал с носка в правый нижний угол ворот, но Беленову удалось в броске потащить мяч. 2 минуты компенсировано.



Первый тайм окончен! "Зенит" с минимальным счётом пока что выигрывает, благодаря быстрому голу Малкома. Пока много передач и мало интересных голевых комбинаций, а уфимцы держат жесткую оборону и игра идет в основном в центре поля. Штрафной удар в глубине поля заработали "сине-бело-голубые". Со стандарта Ракицкий забросил мяч на левый фланг на Дугласа, который пытался низом прострелить в центр, но попытка была заблокирована. Неохотно в атаку идут футболисты "Зенита". Судя по всему, они совсем не против просто защитить минимальное преимущество в счёте. Команды идут на водопой. В борьбе за мяч в штрафной площади гостей Ловрен врезался в Агаларова, но на пенальти этот эпизод не тянет, что подтвердили главному арбитру видеоассистенты. Активно начали общаться друг с другом Сергей Семак и Анатолий Тимощук. Видимо, тренеры "сине-бело-голубых" обсуждают скорые замены в составе "Зенита". У питерцев замены выходят Азмун и Сутормин вместо Дзюбы и Ерохина.



На 73 мин. уфимцы забивают ответный гол - 1:1: Гамид Агаларов! Барриос у своей штрафной площади потерял мяч, тут же Кротов отдал передачу в центр штрафной площади на Агаларова, и тот в касание переправил мяч в цель. Доигралась петербургская команда. Нельзя было так откровенно защищать минимальное преимущество в счёте на протяжении более чем часа игрового времени. Рискует "Зенит" во втором матче подряд потерять очки. Неделю назад, напомню, питерцы сыграли вничью 1:1 в гостях с "Локомотивом", также упустив минимальное преимущество в счёте. В быстрой контратаке "Уфа" едва не забила! Урунов пасовал в штрафную площадку на Агаларова, который пытался проткнуть мяч мимо бросившегося навстречу Кержакова, но вратарь "Зенита" вышел победителем из этого эпизода. Красиво накоротке сейчас разыграли мяч питерцы, через центр проникнув в штрафную площадь соперника, но завершающий удар от Клаудиньо с шести метров получился слабоватым - Беленов ногой парировал мяч. Не получается у "Зенита" полноценный финальный штурм. Достаточно уверенно держатся уфимцы, всё ещё стараясь бегать в контратаки по возможности. Зенитовцы теряют два очка и набирают 11 очков.

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