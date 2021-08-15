«Локомотив» и «Зенит» разошлись миром 1:1

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15 августа 2021, 20:30 Борис Омельченко,

Фото из открытых источников

Сегодня, 15 августа 2021 г. на стадионе РЖД Арена (Москва) встречаются в рамках 4-го тура Тинькофф РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом». Главный арбитр поединка Сергей Карасев(Москва). «Локомотив» не проиграл ни разу в первых 3 турах РПЛ (2 победы, 1 ничья), но в предыдущей встрече «Локомотив» потерял первые очки в этом сезоне, сыграв вничью с «Уфой» (1:1). На своем поле «железнодорожники» выиграли в 8 из 9 последних матчей в Премьер-лиге. Питерцы вместе с «Рубином» и «Динамо» набрали максимум очков по итогам первых 3 туров РПЛ. «Зенит» начинает выступление в чемпионате с 3 побед 5-й год подряд, а в сезоне-2014/2015 команда выиграла в 8 первых матчах в Премьер-лиге – этот результат остается рекордом лиги. На данный момент у питерцев 4-матчевая победная серия в РПЛ. А в гостях «Зенит» выиграл 3 предыдущие встречи в чемпионате.

Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли футболисты "Зенита". Желаем удачи всем действующим лицам на поле! Поехали. Идет позиционная разведка, пока все происходит в центре поля. Без особого сумбура начинается наш поединок. Зенитовцы принялись пасоваться поперёк поля, а "железнодорожники" не особо усердствуют в прессинге. После потери мяча гостями, москвичи также покатали мяч поперёк поля. На агрессию в атаке на первых минутах никто не ставит. Команды предпочитают просто присмотреться друг к другу, а также привыкнуть к газону. Первую атаку провели питерцы, и после подачи с правого фланга головой метров с 12-ти пробивал Азмун - получилось очень слабо и практически по центру ворот. Ловрен с правого края выполнил диагональную подачу в штрафную площадку в направлении Ерохина, но тому пробить по воротам прицельно не позволили - мяч срикошетил в руки Гилерме. Яркий матч, противостояние одних из лидеров турнирной таблицы и, несомненно, центральный матч тура. Оба клуба, казалось бы, отлично начали сезон. “Железнодорожники” обыграли ЦСКА на выезде и расправились с “Арсеналом” дома, но вот в Уфе у команды Марко Николича возникли проблемы. Смогут ли хозяева сдержать натиск “Зенита”? Если говорить об истории очного противостояния, то прогнозы сразу становятся неутешительными. “Локомотив” ни разу в последних пяти матчах не смог обыграть “Зенит” как дома, так и в гостях. Многие эксперты прогнозировали в этом матче результативный футбол, но по первым минутам мы не видим намёков на голевые моменты. Но темп игры всё же постепенно растёт. Круговой вскрыл вертикальным пасом центр обороны "Локомотива", пасуя на ход Азмуну, но того на мгновение сумел опередить Кастро, выбив мяч на угловой. 38 на 62 - такое преимущество сейчас на стороне "Зенита" по владению мячом в процентном соотношении. По ударам по воротам - 0:1. На левом фланге в касание пасовались зенитовцы, но при попытке проникнуть в штрафную площадку мяч был потерян. После этого гости стараются большими силами работать в прессинге. Малком с дальней дистанции решил попытать счастья, но мяч после выстрела олимпийского чемпиона улетел высоко на трибуны "РЖД Арены". Классную быструю контратаку через центр соорудили "железнодорожники", и Зе Луиш вышел на рандеву с Кержаковым, но на силу с левой ноги пробил прямо в грудь вратарю. Такое ощущение, что даже Валерий Карпин скучает на трибунах в одиночестве. Поприветствовали болельщики на "РЖД Арене" нового главного тренера сборной России. Совсем ничего интересного не происходит на поле, и телережиссёру постоянно приходится развлекать зрителей тем, что выхватывать известных личностей на трибунах. Обе команды не торопятся сейчас при построении своих атак. "Зенит" сейчас под свист болельщиков на трибунах перепасовывается поперёк поля. Новичок "Зенита" Клаудиньо пока что вынужден смотреть за игрой с трибун. Ещё не готова для него рабочая виза, поэтому бразилец не имеет права быть даже в заявке. Сергей Семак и Марко Николич выглядят достаточно спокойными в своих технических зонах, изредка что-то подсказывая своим подопечным. Задумчивыми выглядят оба главных тренера у кромки поля. Проворачивают они уже в своих головах варианты изменения тактики перед вторым таймом. Команды уходят на перерыв. Пока что без голов у нас на "РЖД Арене" в центральном матче четвёртого тура. Отдыхаем и надеемся на лучшее после перерыва.

Мы уже видим второй тайм. С левого фланга острая подача прошла на ближний угол вратарской площади, откуда в падении головой пробивал Ерохин, но Гилерме кончиками пальцев перевёл мяч ан угловой. Жёлтую карточку за грубый фол в глубине поля заработал Камано. По предупреждениям счёт уже 4:1 в пользу "Локомотива". Всё отчетливей запах красной карточки в нашем матче. А вот она и «красная карточка» Далер Кузяев доигрался, наступив в центре поля на ногу Жемалетдинову. Теперь уже никакой пощады от Сергея Карасёва. Что-то сказал Сергей Семак уходящему в подтрибунное помещение Кузяеву, при этом иронично улыбаясь. Подвёл свою команду Далер, и теперь его партнёрам по команде придётся работать гораздо тяжелее. Снова "Зенит" близок к голу! С левого фланга прошла подача на дальний край штрафной площади, откуда Вендел с лёту пробивал внешней стороной стопы - мяч просвистел рядом с дальней "девяткой". Счастье на стороне "Локомотива"! Малком разогнал контратаку левым флангом, откуда точно прострелил в центр штрафной площади на Азмуна, которому никто не мешал забивать, но иранец двинул мяч рядом с правым нижним углом ворот. А теперь Малком уже правым краем разгонял острую контратаку "Зенита", но бразильца успел срубить Кастро, за что незамедлительно получил жёлтую карточку. После всплеска активности "Зенит" обосновался всей командой на одной трети поля, сдерживая позиционные атаки "Локомотива". Зе Луиш заработал сейчас угловой на правом фланге.Вендел с дальней дистанции пробивал с дальней дистанции, но его выстрел был блокирован. Тут же после рикошета бил по воротам Караваев, но мяч полетел примерно на полтора метра выше перекладины. Дзюба продолжает разминаться с группой других запасных "Зенита". Появится ли на поле сегодня Артём при таком сценарии матча? Возможно, в численном меньшинстве он не сможет быть максимально полезным для своей команды. Проблемы у Малкома - не может он подняться с газона. Проблемы с головой у бразильца. Видимо, сказываются последствия удара по голове от Магкеева. Азмун в контратаке отдал точный пас на Ерохина на правый край штрафной площади, и Александр с полуразворота со всей силы пробивал по воротам - Гилерме парировал мяч в центр, где сработали защитники "Локомотива".

На 84 мин. пенальти, а ворота «Локомотива» обрезались "железнодорожники", и получили молниеносную контратаку на свои ворота. Азмун вышел на рандеву Гилерме, обыграв его, и вратарю оставалось только сбивать иранца. Арбитр назначает пенальти в ворота «Локомотива», пробивал Сутормин и счет - 0:1! Алексей Сутормин! Сутормин решился взять на себя ответственность, и пробит с точки идеально точно в левый нижний угол ворот. Гилерме реагировал и пытался спасти свою команду, но не дотянулся. Бросается в атаку "Локомотив", и на линии штрафной площади Жемалетдинов падает наткнувшись на соперника. Свисток Карасёва молчит. Ждём решения VAR! пенальти в ворота"Зенита"! Сергей Карасёв пересмотрел эпизод на повторе, после чего указал на точку. Ерохин поймал на бедро Жемалетдинова — 1:1 Фёдор Смолов! Форвард"железнодорожников" уверенно развёл мяч и Кержакова по разным углам. Быстро понесли мяч на центр поля хозяева - они будут стараться вырвать победу в этом матче. Звучит финальный свисток фиксирующий боевую ничью 1:1.

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