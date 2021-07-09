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Англия - Италия: после драматичных полуфиналов зрители ожидают 11 июля на «Уэмбли» яркий финал

, 13:23

Англия - Италия: после драматичных полуфиналов зрители ожидают 11 июля на «Уэмбли» яркий финал
Фото: sport24.ru

Заключительный матч ЕВРО 2020 скоро обрадует фанатов. В финале чемпионата по футболу встретятся Италия и Англия.

В недавней игре итальянцы одержали победу над испанцами со счетом 1:1. Ход событий решила серия пенальти. Ничьей закончилось основное время, хотя Испания владела мячом первые пол часа лучше. А итальянцы реже проводили контратаки, а те что были, становились опасными. Италия пробилась в полуфинал играя, как Испания, но победила соперников  итальянской классикой.

На следующий день был ещё один решающий матч. Англичане вышли в финал, забив Дании 2 мяча (2:1). Фанаты предполагали, что именно Англия победит, однако, никто не мог ожидать и другой исход. На удивление зрителей, первый гол совершили датчане со штрафного. К тому же, уже через девять минут Симон Кьер забил в свои ворота, сравняв счёт.

Нет сомнений, что Англия имеет сейчас одну из самых сильных составов, которые могли конкурировать с Францией, но где сейчас французы? А вот Италия с начала чемпионата показала яркий футбол. Кроме этого, именно у этой команды можно заметить командный дух, хорошая атмосфера, душевное пение гимна - все это качества дружного коллектива.

А финал ЕВРО 2020, где сыграют классики мирового футбола Англия и Италия пройдёт на «Уэмбли» 11 июля.

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