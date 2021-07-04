Футболисты сборной Англии продолжают перед игрой преклонять колено, украинцы проигнорировали акцию

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4 июля 2021, 12:38 Диана Туманян

Фото: REUTERS/Alberto Pizzoli

Чемпионат Европы 2020 в самом разгаре. Недавно прошёл матч, где англичане разгромили украинцев со счетом 4:0.



Встреча сборных была на Олимпийском стадионе в Риме. Дубль в этом матче произвёл Харри Кейн - капитан команды Англии на 4 и 50 минуте. Кроме этого, мячи забили Харри Магуайр и Джордан Хендерсон на 46 и 63 минутах. Кстати, Кейн забил три гола на этом ЕВРО, такое же количество у Рахима Стерлинга. Интересный факт: продолжается акция Black Lives Matter, и футбол не исключение. Сборная Англии активно участвует и поддерживает это движение. Перед каждым матчем игроки встают на колено. Например, украинские футболисты не последовали этому примеру. А за выход в финал чемпионата англичане выйдут с датчанами, которые в недавнем матче одержали победу над чехами со счётам 2:1.



Напомним, что ЕВРО-2020 должен был состояться еще прошлым летом, но был перенесен из-за пандемии. Чемпионат пройдёт до 11 июля в различных странах и городах, в том числе прошёл уже и в Санкт-Петербурге. А каков будет финал чемпионата по футболу узнаём совсем скоро.

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