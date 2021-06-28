Хорватия проиграла Испании 3:5

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28 июня 2021, 22:28 Борис Омельченко

Фото из открытых источников

Как и полагается турниру такого уровня, каждая встреча ЕВРО-2020 - настоящий праздник футбола! По ходу группового этапа мы видели буквально все: падения и взлеты фаворитов, выжигающую каждый участок поля борьбу в исполнении аутсайдеров, красивые голы и невероятные промахи. Теперь наступил еще более важный и ответственный этап - плей-офф! В ⅛ финала сыграют сборные Хорватии и Испании. И те, и другие скромно начали, но раскрылись в заключительных играх. Так, в последнем туре хорваты уверенно разобрались с шотландцами, а Испания после возвращения Бускетса не оставила камня на камне от Словакии (5:0). Очевидно, что команды осознанно подводили себя к данному этапу и сейчас находятся на пике.



Ориентировочные составы на матч Хорватия - Испания:



Хорватия (4-2-3-1): Ливакович - Гвардиол, Вида, Чалета-Цар, Юранович - Брозович, Ковачич - Влашич, Модрич, Перишич - Петкович;

Не сыграют: Ловрен;



Испания (4-3-3): Симон - Альба, Лапорт, Гарсия, Аспиликуэта - Педри, Бускетс, Коке - Морено, Мората, Сарабия;



Главный арбитр Джюнейт Чакыр (Турция).



Игра началась, испанцы с мячом переместилась на чужую половину поля, но все действия проходят недалеко от центрального круга. Хорваты на чужой половине поля соперника не прессингуют, но и не дают спокойно переходить через центральную линию. Хорваты в стартовые минуты никак не отметились в атаке. Балканцы заняты только обороной. Коке по центру партнёры вывели один на один с голкипером, но удар Хорхе Ливакович парировал ногой. Испанцы продолжают наращивать своё преимущество по владению мячом. К острым моментам это приводит очень редко.



На 20 мин. хорваты открывают счет - 1:0: автогол! УНАЙ!!! Курьёзнейший гол. Унай не смог остановить мяч после передачи партнёра назад от центральной линии поля. Хорваты пока не нанесли ни одного удара в сторону чужих ворот, но уже повели в счёте. Редко такое встречается в футболе. Ковачич слева немного сместился к центру и с двадцати двух метров пробил немного выше перекладины. Испанцы вновь надолго забрали мяч, но держат его у центрального круга.



На 38 мин. испанцы забивают ответный мяч — 1:1: Сарабия! Ливакович отразил мощнейший удар Гайя слева из пределов штрафной площади. На добивании никто не помешал сыграть Сарабии, который и сравнял счёт в матче. Хорваты под давлением допускают ошибки. В каждом компоненте игры все надо делать быстрее. Перерыв! Хорватия - Испания - 1:1. Новые поколения французских и швейцарских футболистов регулярно пересекались в товарищеских матчах. Но, что любопытно, первой официальной встречи между этими сборными пришлось ждать аж до 2004 года и португальского Евро! С тех пор Les Bleus и Nati часто пересекаются и на турнирах, причем швейцарцам еще ни разу не удавалось победить более именитых соперников – три ничьи, два поражения. Явным аутсайдером команда Владимира Петковича будет и на этот раз. Чемпионы мира французы вышли с первого места из "группы смерти" — при этом по ходу матчей с Португалией и Венгрией сложилось впечатление, что Франция задействовала далеко не все свои мощности. Швейцарцы, с другой стороны, пока что победили только совершенно разобранных турок, а той же Италии уступили по всем статьям.



«Я верю, что наша команда, сыграв на пределе возможностей, способна сотворить сенсацию. Конечно, для этого понадобится, чтобы и французам не везло. Но в футболе без удачи никак", — рассуждает легенда сборной Швейцарии Стефан Шапюиза.



Второй тайм в Копенгагене... Заброс Коке со штрафного на дальнюю штангу до партнёров не дошёл. Хорваты выбили мяч во фланг. Хорваты подержали мяч на своей половине поля, но на чужую перейти не смогли. Торрес слева навесил на дальнюю штангу, откуда Сарабия мягко пробил в руки Ливаковичу.



На 57 мин. испанцы увеличивают счет - 1:2: Аспиликуэта! Педри слева отправил вперёд Торреса. Ферран навесил к воротам, где Аспиликуэта вверху всех опередил и головой точно пробил по воротам. Хорваты забрали мяч, но тут же очутились под прессингом соперников по всему полю. Испанцы забрали мяч и неспешно катают его у центрального круга.



На 77 мин. испанцы увеличивают счет - 1:3: Ферран. Торрес справа в штрафной площади получил длинную передачу от партнёра, обыграл Гвардиола и точно пробил по воротам мимо Ливаковича.



На 85 мин. хорваты забивают ответный мяч - 2:3: Ошич! Модрич справа прорвался к воротам и прострелил в центр. Последовала серия ударов, но после удара Оршича испанцы выбили мяч уже из-за линии.



На 90 + 3 добавленной мин. хорваты сравняли счет 3:3: Пашалич! После навеса Оршича слева Пашалич головой переправил мяч в сетку. Перерыв! Хорватия - Испания - 3:3. У нас овер-тайм (2 тайма по 15 мин) и если не будет примущества в мячах - пенальти.



Оршич слева с линии штрафной площади пробил в сантиметрах над перекладиной. Оршич слева вошёл в штрафную площадь и прострелил в центр. Мяч заметался между игроками, а удар Крамарича в упор сумел отразить Унай.



На 100 мин. испанцы забивают гол и счет становится 4:3: Мората! Ольмо справа навесил на Морату. Альваро сделал себе скидку и с восьми метров сильно пробил под перекладину.



На 103 мин. испанцы увеличивают счет до - 3:5: Оярсабаль! Ольмо прошёл справа вперёд и выдал пас в центр на Оярсабаля. Микель не дал добраться до мяча Брекало и с восьми метров точно пробил в левый угол.



Испанцы продолжают контролировать мяч. До конца дополнительного времени остаётся меньше десяти минут. Звучит финальный свисток арбитра. Обе команды показали эмоциональный, агрессивный, атакующий и зрелищный футбол. Команды показали настоящий азарт игры. Однако в этом противостоянии испанцы оказались сильнее и удачливее, они едут в Петербург на ¼ финала.

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