Немцы остались верны своим постулатам: Португалия - Германия 2:4

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19 июня 2021, 21:58 Борис Омельченко

Фото из открытых источников

В группе F собралась шикарная статусная компания, ведь помимо немцев и португальцев здесь играет действующий чемпион мира - Франция. Есть, против кого бороться. Германия свой первый матч на ЧЕ проиграла французам с минимальным счетом. Автогол Хуммельса пока что определил Германию на четвертое место в группе, но вряд ли Йоахим Лев и компания смирятся с таким результатом.

Последнее время Германия играет нестабильно, что доказывает поражение от Северной Македонии со счетом 1:2 в отборе на ЧМ-2022. Ответственность за результат ляжет, в первую очередь, на Лева, для которого это последний турнир у руля национальной команды. Португальцы же в первом матче турнира ярко реализовали свои моменты и обыграли сборную Венгрии со счетом 3:0. Дубль и несколько важных рекордов турнира на счету Роналду.



Фаворитом предстоящей встречи специалисты считают немцев. В пяти последних очных играх Германия одержала четыре победы, что добавляет уверенности и болельщикам, разочаровавшимся в отрицательном результате против сборной Франции. Стоит учитывать, что Португалия в статусе чемпиона Европы будет действовать агрессивно, искать шанса в контратаках и рассчитывать на голевое чутье лучшего бомбардира в истории ЧЕ Криштиану Роналду. Оформив дубль в игре против венгров Роналду стал самым возрастным игроком, забившим два гола в одном матче чемпионата. Приоритетной задачей немцев будет удержать лидера португальской команды, а Хуммельс и Рюдигер с этой задачей обязаны справиться



Ориентировочные составы на матч Португалия - Германия:

Португалия (4-3-3): Патрисиу - Семеду, Пепе, Диаш, Геррейро - Фернандеш, Данилу, Карвальо - Роналду, Феликс, Жота.



Германия (3-4-3): Нойер - Рюдигер, Хуммельс, Гинтер - Госенс, Гюндоган, Кроос, Киммих - Гнабри, Мюллер, Хаверц.



Не сыграют: Горетцка, Хоффман, Клостерманн.



Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор даёт первый свисток — начинаем! Немцы ведут жесткий контроль мяча, португальцы играют под давлением. Сегодня им нужна победа, так как в первом поединке они проиграли Франции 0-1. Португалия имеет три очка, переиграв в дебютном туре Венгрию со счётом 3-0. Для немцев даже ничья практически не оставляет шансов. На 5 мин. забивают немцы - Госенс замыкает дальнюю штангу после подачи с правого фланга, но гол отменяется, так как Гнабри, который пытался добраться до мяча перед Робином, был в офсайде. Гнабри ворвался в штрафную площадь правым краем, убрал на замахе соперника и навесил во вратарскую, а там первый на мяче Руй Патрисиу. Роналду ошибается в центре поля, немцы тут же пробуют провести атаку при помощи заброса в штрафную площадь, но защитники сборной Португалии справляются - выбивают мяч в аут. Немцам нужно рисковать в завершающей стадии атак и использовать неожиданные комбинации.



Сейчас мы видим большое давление немцев. Как это обычно бывает, немцы увлеклись атакой, застряли на своей половине поля и упустили Криштиану Роналдо: фантастика, иначе и не скажешь. Контратака Португалии. Бернарду Силва выполняет передачу с правого фланга на левый на Жоту, Диогу сближается с Нойером и пробивает - Мануэль отражает влево, а там одинокий Роналду, который решил не промахиваться с двух метров. И на 16 мин. счет становится - 1:0. Бруну Фернандеш ошибается около своей штрафной - Серж Гнабри подбирает мяч и катит на ход Кроосу, но Тони не хватает скорости. Португалия отбирает мяч и не спешит с ним расставаться - затяжной контроль на своей половине поля устраивает. Вот и Руй Патрисиу подключается к этому увлекательному занятию. После бурного начала Германия берёт небольшую паузу. Уже не так активно идёт в атаку, задерживаясь с мячом в центре поля подольше. Диогу Жота пробивает из-за пределов штрафной площадки - попадает в соперника, от которого игровой снаряд уходит за лицевую линию. Небольшой перерыв на «водопой», в Мюнхене очень жарко, но это и понятно в это время года. В каком-то анабиозе находятся игроки Германии. Показывают нам Йоахима Лёва, который не понимает, что происходит не так - его подопечные атакуют, владеют инициативой, а забивает соперник. Тем временем матч снимается с паузы. Не видно той мощи к которой уже привыкли болельщики. Ответная атака Германии - Киммих получает пространство на правом фланге, а вместе с ним и мяч, а затем простреливает во вратарскую, но там дежурит Руй Патрисиу. В контратаку могла убежать Германия, но Томас Мюллер не сумел дотянуться до мяча после передачи из глубины поля.



На 36 мин. автогол от Диаша и счет становится 1:1. Игра в касание от сборной Германии. Госенс откликнулся на подачу с правого фланга и сделал скидку на линию вратарской, откуда попытался пробить Хаверц, но его опередил Рубен, срезав мяч в свои ворота.



На 39 мин. авогол от Геррейро: Хаверц оказывается перед Патрисиу, но не пробивает, а делает скидку на правый край вратарской, откуда простреливает Киммих, а Геррейро поражает свои ворота.



Просто что-то невероятное - португальцы забивают два гола в свои ворота и Германия уже ведёт в счёте. Госенс! Робин снова оказывается в одиночестве на левом крае штрафной площадки и мощно стреляет в ближний - Руй Патрисиу отбивает в центр, а добить никто не успевает. Контратака Германии. Серж Гнабри доходит до штрафной площадки, раскачивает Пепе и пробивает по воротам - Патрисиу отбивает, а Мюллер не дотягивается до мяча, чтобы добить. Свисток Энтони Тэйлора сообщает об окончании первого тайма.



Время второго тайма в Мюнхене. В перерыве произошла замена в составе сборной Португалии. Вместо Бернарду Силвы на поле вышел Ренату Саншеш. Немцы провели атаку левым краем и отправили мяч в штрафную площадь, но успешно сыграл на перехвате Семеду и выбил игровой снаряд на чужую часть поля.



На 51 мин. сборная Германии доводит счет до 1:3: Хаверц! В очередной раз Госенс открывается под передачу на левом крае штрафной площадки, получает мяч и простреливает во вратарскую, откуда ударом в касание мяч в ворота отправляет Кай. Так в защите играть нельзя. Переходят центр поля португальцы и устраивают серию коротких и средних передач, которые остроты в себе не несут.



На 60 мин. немцы доводят до разгромного 1:4: Госенс! Киммих выполняет подачу с правого фланга на дальний угол вратарской, где оказывается неугомонный Робин и поражает головой открытый угол ворот. При такой пустоте на флангах, которую мы сегодня видим у сборной Португалии, рассчитывать даже на ничейный результат сложно.



На 67 мин. португальцам удалось сократить разрыв в счете 2:4-Жота! Моутинью выполняет подачу с левого фланга на правый край вратарской, оттуда мяч в центр переводит Роналду, а результативным ударом отмечается Диогу Жота. Небольшую паузу выдержал Энтони Тэйлор, так как гол проверялся системой ВАР, в итоге приняли решение, что всё чисто, Португалия начинает камбэк. Время паузы во втором тайме: футболисты пьют воду и думают, как действовать в оставшейся части поединка. В контратаку 3 в 2 убегают немцы. Горецка берёт мяч, доходит до линии штрафной площадки и пробивает чуть выше перекладины. Германия играет по счёту, устраивая затяжную перепасовку на своей половине поля. Португальцы пока безрезультатно двигаются без мяча. Сборная Германии сумела перевернуть всю игру, показать, что такое современный футбол: резкий, стремительный, упорный и эффективный.

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