В Челябинске проходит финал областного турнира «Кожаный мяч»

Лучшие команды представят Южный Урал на всероссийских соревнованиях.
17-18 июня в Челябинске проходит финал областных соревнований по футболу «Кожаный мяч», сообщает сайт правительства региона. В турнире участвуют юноши 2006-2007, 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения.
В областном этапе участвуют команды, успешно прошедшие муниципальный этап. Сегодня проходят матчи среди сборных их Карталинского, Ашинского, Саткинского, Варненского, Аргеяшского районов и Челябинска. Завтра на поле встретятся игроки из Южноуральска, Варненского и Саткинского районов.
Победители и призеры соревнований получат награды, а чемпионы получат возможность защитить честь Челябинской области на всероссийском уровне.
Добавим, что мероприятие посвящено 90-летию Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне».
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