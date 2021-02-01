Футболисты РПЛ назвали лучшего игрока чемпионата России

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1 февраля 2021, 14:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sports.ru

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Согласно результатам опроса, проведенного изданием Sports.ru, лучшим в РПЛ подавляющее большинство российских футболистов признало игрока ЦСКА Николу Влашича. Оказалось, что мастерство хорвата ценят даже соперники.

Отец футболиста Йошко Влашич предопределил будущее сына. Когда Николе было 4 года, папа купил ему футбольные ворота. К игре он подключал и соседских детей.

«Он смастерил настоящий спортивный зал в кузове небольшого грузовика – туда приходили все мои друзья. Папа придумывал много разных штук для занятий. Однажды он построил полосу препятствий: сначала надо пробежать, потом – проползти, запрыгнуть куда-то. Мы с друзьями очень любили бегать по этому полигону. Тогда я не придавал этому особого значения – думал, просто игра. А потом папа говорил, как это было важно для развития координации», - вспоминает Никола Влашич.

Карьера его начиналась в «Омладинаце», а затем отец перевез его в «Хайдук». В 16 лет Влашич забил в дебютном матче против «Дандолка», а уже в 18 лет стал капитаном команды.

В 2017 году интерес к футболисту проявили «Эвертон» и «Интер». В итоге Роналд Куман убедил хорвата поехать в Англию. Там все закончилось печально: при Кумане Никола играл нечасто, вскоре голландец покинул тренерский пост.

Последовавший тренерский бардак в «Эвертоне», недостаточное количество игрового времени на поле, слабая адаптация к новому чемпионату, неудобная позиция – все это не способствовало рывку Влашича.

Йошко Влашич вспоминал: «Во дворе дома в Ливерпуле мы постелили искусственный газон. Я построил трассу для спринтов, оборудовал тренажерный зал. Мы купили систему электронного хронометража, а еще я привез из Сплита радар для измерения скорости мяча. За это время мы провели 58 тренингов. Он прогрессировал в стартовом ускорении, ловкости, силе и технике. Это помогло ему сразу проявить себя в чемпионате России».

В России Никола действительно выстрелил. Отец Влашича продолжил помогать сыну и составлял личные планы для физической подготовки. Во время карантина в 2020 году Никола был полностью погружен в тренировочный процесс, находясь в Хорватии.

У Влашича отличная взрывная скорость и очень гибкий голеностоп, позволяющий резко менять движение и направление атак. Для РПЛ это особенно важные качества, так как у нас играют глубоко. Никола говорил, что между линиями зачастую очень мало пространства, сложно отдавать пас в середину и подходить ближе к воротам.

Из-за такой закрытости атакующим полузащитникам необходимо обыгрывать соперников за счет индивидуального мастерства и физики – нет свободного пространства, минимум чистых мячей. В этом смысле Влашич уникален для нашего чемпионата: он постоянно набирает очки и создает моменты, а у нас почти нет атакующих полузащитников, которые настолько эффективны и стабильны – Головин и Промес уехали, Кабелла и Классон часто травмируются, а роль Малкома пока непонятна.

С сезона-2018/19 у Влашича 25+15 по системе «гол+пас» – больше только у Дзюбы (36+26), Азмуна (41+15) и Чалова (28+14).

Согласно аналитике Total Football Analysis, показатели игры Влашича делают его заметным не только в РПЛ, но и в Европе. Самая интересная черта дриблинга хорватского футболиста – умение держать защитников на расстоянии. Резкая смена темпа и направления заставляет соперников пятиться, не вступая в отбор. А своевременные решения и вовсе делают этот скилл уникальным.

Зачастую Влашич бьет из средних позиций из-за проблем ЦСКА в позиционных атаках. Если соперник грамотно закрывается, то удары из-за пределов штрафной становятся главной надеждой на гол: либо Влашич катит под удар, либо бьет издали сам.

Согласно аналитическим данным, у Влашича есть ключевая способность, выделяющая его даже на европейском уровне – феноменальный объем работы. Еще интересна разница показателей ожидаемых и забитых голов. Количество голов Николы уже второй сезон в 1,4-1,9 раза превышает xG (ожидаемые голы). Он в топе нашего чемпионата по ударам (в среднем 4,3 удара за 90 минут) и лучший по количеству точных ударов (1,9). Еще Влашич среди лидеров РПЛ по передачам под удар.

Никола Влашич - одна из ярчайших звезд РПЛ последних лет. После отъезда Халка, Головина и Промеса в России нет игроков, которые настолько стабильно создают голевые моменты.