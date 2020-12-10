«Бавария» выигрывает у «Локомотива» - 2:0

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10 декабря 2020, 01:20 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: cоцсети

В среду, 9 декабря, на стадионе Альянц Арена Мюнхен, состоялась встреча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» - «Локомотивом» в квартете A. Арбитр матча - Сандро Шерер (Швецария).

Московский «Локомотив» ещё имеет шанс занять третье место в группе А и попасть в Лигу Европы. Для этого надо обыграть «Баварию» в Мюнхене.

«Локомотив» в Лиге чемпионов заставил говорить о себе в радужных красках. До прошлого тура команда Марко Николича проиграла только однажды, только «Баварии» и с разницей всего в один мяч. Тем печальнее получилось поражение от «Зальцбурга»: австрийцы выиграли (3:1) полностью по делу. К сожалению, сил на два фронта у «Локо» просто не хватило. В Мюнхен, к тому же, придётся ехать без Зе Луиша​ —​ у форварда травма. Немецкая Бундеслига в текущем сезоне пройдёт без традиционного перерыва на Новый год – клубы уже 2 и 3 января сыграют в 14-м туре. За один декабрь «Бавария» проведёт шесть матчей, то есть почти каждые пять дней. Естественно, в таком бешеном графике Ханс Флик не может не использовать возможность ротации. Но даже неосновной состав «Баварии» в прошлом туре добыл ничью в игре с «Атлетико» Мадрид в гостях. Нет сомнений, что дома Мюнхен будет ещё опаснее.

Игра началась с позиционных атак «Баварии», они не выпускают «железнодорожников» со своей половины поля. И сразу же активно включается в игру восстановившийся от травмы Дэвис, с левого фланга выполнял подачу канадец, но адресата она не нашла. Зюле потащил мяч вперёд, не смогли ему помешать три футболиста "Локомотива", много пространства для своей команды создал защитник хозяев. Напомню, что "Локомотиву" нужно одерживать сегодня победу, чтобы были шансы на выход в Лигу Европы, но пока "железнодорожники" не покидают свою половину поля. Мюллер с правого фланга выполнил заброс на дальнюю штангу, оставили там одного Дугласа Косту, но бразилец не справился с обработкой мяча. Игроки «Баварии» доминруют в штрафной «Локомотива», но конвертировать свое преимущество пока не могут, гости построили три линии обороны и отбиваются удачно, пока без мысли об атаке. Сарр оказался первым на подборе у штрафной площади "железнодорожников" и пробил в касание, мяч пролетел сильно выше створа. Судья дает свисток на перерыв.​ Счет после первого тайма - 0:0.

Во 2-ом тайме активно прессингуют соперника футболисты "Локомотива", Камано не позволил убежать Дэвису в атаку по левому флангу, выбив мяч за боковую линию. Опаснейший момент! Гнабри с правого фланга выполнил подачу на Зюле, который выиграл верховую борьбу и с близкой дистанции пробил по воротам, спасает свою команду Гилерме. Гнабри красиво ушёл от Рыбуса и вдоль ворот прострелил на Чупо-Мотинга, но успевает заблокировать удар соперника Чорлука.​ Очень красиво. Заброс на Сане, который прострелил на Чупо-Мотинга, а тот пяткой в касание пробил точно в Гилерме, классный момент.​ Отметим, что особо некем усилить игру "железнодорожникам", придется таким составом решать исход.

На 63 мин. Никлас Зюле открывает счет -1:0:Дуглас Коста от левого углового флажка выполнил подачу в штрафную "Локомотива". Выиграл там верховую борьбу Зюле и головой отправил мяч в левый нижний угол. Кажется, что теперь уже нет шансов у "Локомотива" на выход в Лигу Европы. Всё, конечно, возможно, но верится в это с трудом. Во втором тайме «Локомотив» ни разу не ударил по воротам мюнхенцев, тогда как хозяева 6 раз попадали в створ ворот Гилерме. Сарр с правого фланга выполнил подачу в направлении Сане, а Лерой головой пробил чуть правее створа, опасно было.

На 80 мин. Эрик Чупо-Мотинг увеличивает счет до - 2:0: Гнабри проникающей передачей нашел в чужой штрафной Чупо-Мотинга, который расстрелял ближний угол ворот Гилерме. Перекатывают мяч мюнхенцы на чужой половине поля, но даже не пытаются проникнуть в штрафную площадь "Локомотива".​ Звучит финальный свисток арбитра, матч завершен. «Локомотив» проиграл «Баварии» 2:0 и завершил выступление в еврокубках.