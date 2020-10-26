ЦСКА разгромил «Арсенал» - 5:1

Аргументы Недели → Спорт → Футбол 13+

26 октября 2020, 21:10 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: cоцсети

Сегодня, в понедельник, 26 октября на стадионе ВЭБ Арена (Москва) состоялась встреча 12-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Арсеналом». Арбитр встречи - Игорь Панин (Дмитров).

Армейцы выиграли в 7 из 4 последних матчей в РПЛ. На неделе ЦСКА сыграл в Лиге Европы и разделил очки с «Вольфсбергом» (1:1). На своем поле «армейцы» не проиграли в 6 из 8 последних матчей в РПЛ (5 побед, 1 ничья).

«Арсенал» не выиграл в 5 из 7 последних матчей в РПЛ (2 ничьи, 3 поражения). На выезде «Арсенал» не победил в 5 последних матчах в чемпионате (2 ничьи, 3 поражения). В очных поединках в рамках РПЛ на поле ЦСКА тульская команда смогла победить всего 1 раз.

Игра началась с обоюдных атак, но защитные линии команд пока справляются. Ломовицкий прошёл вперёд по правому флангу, оторвался от Эджуке и выполнил прострел в центр штрафной площади, Дивеев удачно накрыл Джорджевича и не дал форварду "Арсенала" завершить атаку ударом по воротам.​ Продолжает "Арсенал" активно идти вперёд на первых минутах матча. Теперь уже Бауэр с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Панченко головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. Игра идет в центре поля, много ошибок в передаче мяча у туляков, москвичи больше владеют сферой. Болельщики ЦСКА активно гонят свою команду вперёд, но пока у хозяев поля далеко не всегда получается играть первым номером.​ Армейцы доминируют, уже 15 минут туляки не приближались к воротам ЦСКА. Эджуке и Дзагоев с левого фланга довели мяч до левого угла штрафной площади, Зайнутдинов в борьбе с Рассказовым оказался на газоне, Игорь Панин вновь не решился назначить пенальти, но при этом главный арбитр матча слушает подсказки из комнаты VAR.​ Игорь Панин проконсультировался с судьями из комнаты VAR, а затем сам отправился смотреть повтор момента.​ Игорь Панин посмотрел повтор и указал на "точку". Повтор показал, что Рассказов всё же зацепил Зайнутдинова.​ На 45 мин. Фёдор Чалов с "точки" пробил точно в левый угол ворот, Шамов пытался сыграть по удару, но форвард ЦСКА обманул голкипера "Арсенала", который так и остался стоять по центру ворот.​ Счет открыт 1:0. Звучит свисток на перерыв.​

Во 2-ом тайме армейцы продолжили агрессивную борьбу. На 53 мин. Влашич увеличивает счет - 2:0: После перехвата Эджуке Влашич убежал по левой половине поля вперёд, затем Никола выдержал паузу, нашёл у линии штрафной площади Чалова, который сразу же отдал ответную передачу на левый угол штрафной площади, Никола подработал мяч и точно пробил в правый угол ворот, Шамов был бессилен.​

На 58 мин. Влашич делает дубль - 3:0: Эджуке с левого фланга сместился в центр, затем через Кучаева мяч был доставлен до Влашича, а Никола немного прошёл вперёд и сильно пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Шамов на этот раз был бессилен . Армейцы переигрывают туляков во всех компонентах игры.

На 79 мин. Джорджевич забивает гол престижа 3:1: игроки "Арсенала" перехватили мяч у своей штрафной площади и сразу же бросились в контратаку. Хлусевич убежал на правый фланг и выполнил из центра поля хорошую передачу на ход Джорджевичу к линии штрафной площади, Лука оторвался от Магнуссона, Акинфеев вновь выбежал за пределы штрафной площади, но на этот раз Игорь не попал по мячу, а поэтому Джорджевич уже без проблем поразил пустые ворота.​

На 86 мин. Арнор Сигурдссон увеличивает счет - 4:1: Магнуссон из центра поля выполнил хорошую передачу на ход Влашичу по левому флангу, Никола обработал мяч и быстро отдал передачу в центр по линии штрафной площади на Сигурдссона, Арнор удачно подстроился под мяч и точно пробил в левый верхний угол ворот.​

На 88 мин. Обляков доводит счет до 5:1: Ахметов выполнил заброс в центр штрафной площади, Бауэр оказался первым на мяче и выбил его головой на правый фланг. На правом фланге мяч подхватил Влашич, Никола вернул мяч Ахметову, который на этот раз покатил мяч под удар Облякову, а Иван нанёс прекрасный удар в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади.​

ЦСКА уверенно побеждает «Арсенал», набирает 25 очков и поднимается на 2 место в турнирной таблице РПЛ.