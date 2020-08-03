Лига чемпионов в Лиссабоне: гранды европейского футбола поборются за главный клубный титул

Аргументы Недели → Спорт → Футбол 13+

3 августа 2020, 15:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sport-express.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

«Финал восьми» Лиги чемпионов стартует на днях в Лиссабоне. Мы можем стать свидетелями уникального турнира, которому нет аналогов в истории. Европейские футбольные гранды собираются в одном месте, чтобы за короткий промежуток времени выявить сильнейшего.

Возобновление Лиги чемпионов в подобном формате является следствием пандемии COVID-19. Спортивные эксперты заявляют, что сильнейшие футбольные команды Европы - некие варианты сборных мира, а клубный футбол по качеству превосходит тот, что показывают национальные команды. После пандемии не все команды показывают по-настоящему классный футбол. Из лучших по качеству игры сейчас, пожалуй, можно выделить «Аталанту», «Баварию» и «Реал». Правда, мадридскому клубу нужно еще пройти в «Финал восьми», отыгравшись в ответной встрече 1/8 финала с «Манчестер Сити» после домашнего поражения со счетом 1:2.

У некоторых клубов появились проблемы с составом. Так, полузащитник «Барселоны» Артур, который в новом сезоне будет играть за «Ювентус», не желает ради Лиги чемпионов возвращаться из Бразилии в Европу. «Лейпциг» остался без Вернера – этот нападающий, заключивший контракт с «Челси», уже в расположении лондонского клуба и даже был на трибуне во время субботнего финала Кубка Англии. «ПСЖ» остался без Кавани, Менье и Куасси.

Уникальность предстоящего турнира еще в том, что все команды сконцентрируются только на нем. Отвлекаться попросту будет некогда и не на что. Мы привыкли к заявлениям вроде - «важны все турниры» и «думаем только о следующем матче». Тут этого не будет. В обычном формате, когда плей-офф растянут на несколько месяцев, очень много сторонних факторов - вероятный спад формы, важные матчи во внутреннем чемпионате, игры сборных. Тут же всего за 12 дней можно будет добраться до главной цели. Новый формат даже командам поскромнее дает дополнительный шанс, ведь исход любого из будущих поединков решается в одном матче на нейтральном поле.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи

7 августа, пятница

Ювентус — Лион (первая игра — 0:1)

Манчестер Сити — Реал (первая игра — 2:1)

8 августа, суббота

Барселона — Наполи (первая игра — 1:1)

Бавария — Челси (первая игра — 3:0)

1/4 финала

12 августа, среда

Аталанта — ПСЖ

13 августа, четверг

Лейпциг — Атлетико

14 августа, пятница

Наполи/Барселона — Челси/Бавария

15 августа, суббота

Реал/Манчестер Сити — Лион/Ювентус