«Спартак» терпит поражение, а «Тамбов» вырывает волевую победу 2:3

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4 июля 2020, 20:47 [ «Аргументы Недели», Борис Омельченко ]

фото: соцсети

Сегодня,в субботу состоялась встреча 26-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Тамбовом»на стадионе «Открытие Арена» (Москва).Арбитр Владимир Москалев (Воронеж) Отметим, что это единственная игра в туре на которой не будет работать система VAR.

В прошлом туре «Спартак» потерпел поражение от ЦСКА со счетом 0:2. «Спартак» не может забить 2 матча подряд. На своем поле команда не выиграла в 8 из 9 последних встреч в РПЛ (2 ничьи, 6 поражений). После 25 туров «Спартак» на 8 очков отстает от зоны еврокубков. Из-за дисквалификации эту игру пропустит полузащитник Роман Зобнин.

«Тамбов» проиграл в 3 матчах после возобновления чемпионата России. В прошлом туре «Тамбов» потерпел поражение от «Зенита» со счетом 1:2. В гостях команда также проиграла в 3 предыдущих встречах в РПЛ.

Игра началась и проходит в основном в центре поля, активнее смотрятся спартаковцы.Сразу же хозяева поля постарались обострить игру, забросив мяч в штрафную площадь соперника, но Шелия спокойно забрал мяч на выходе, получив необходимый заряд уверенности.Тамбовцы с первых минут матча обосновались на своей половине поля, давая понять, что они совсем не против игры вторым номером.Немногочисленные болельщики на "Открытие Арене" ведут себя максимально активно, стараясь создать здесь настоящую футбольную атмосферу уровня Премьер-лиги.Не включают пока что спартаковцы максимальные скорости, пытаясь планомерно раскачивать оборонительные порядки соперника, неспешно прощупывая их на предмет слабых мест. Впервые гости выбрались на чужую половину поля и Килин решил пробить с дальней дистанции, но попал в одного из спартаковских полевых игроков. После подачи стандарта гостями мяч срикошетил на Федчука, который с ходу пробивал с восьми метров, но немного промахнулся мимо дальнего угла ворот.Поймали кураж тамбовцы в эти минуты и продолжают они владеть мячом в центре поля. "Красно-белые" в прессинг идти пока не хотят.

Игра продолжается в невысоком темпе. Мяч снова вернулся к спартаковцам, которые перекатывают его поперёк поля в центральной зоне. «Тамбов» пробует высокий прессинг, что немного выровняло игру Половина тайма у нас уже позади. Один по-настоящему острый момент мы видели у ворот "Спартака" после подачи стандартного положения. В целом же игру пока никак нельзя назвать зрелищной.Симпатичную контратаку левым флангом разогнали тамбовцы, но её испортил Шляков, который пытался выполнить слишком тонкий пас в штрафную площадку. Фланги спартаковцев не работают, нет и кроссов во фланги гостей. Игровой ритм не могут найти команды, пока это не футбол, а последовательная цепь разочарований

На 36 мин арбитр назначает пенальти в ворота «Тамбова» за снос нападающего в штрафной, Бакаев исполнял наказание и счет становится 1:0 :Зелимхан Бакаев хладнокровно развёл мяч и вратаря по разным угла, несильно пробив в левую "шестёрку".Взяли мяч гости под контроль, но строить атаки им мешает высокий прессинг со стороны соперников. Поэтому приходится тамбовцам лишь на своей половине поля комбинировать мяч.Сергей Первушин засуетился у кромки поля, принявшись расхаживать взад-вперёд по своей технической зоне. Но при этом он не пытается что-то подсказывать своим подопечным.Первый тайм окончен! "Спартак" пока что минимально обыгрывает "Тамбов".

Во 2-ом тайме уже на первых минутах стали возникать опасные моменты.На 50 мин. Шляков в глубине поля заработал штрафной удар для "Тамбова". Со стандарта последовала подача в штрафную площадку и один из "красно-белых" срезал мяч в собственные ворота, но Максименко в броске сумел спасти свою команду. Решили оттянуться сейчас на свою половину поля всем составом тамбовцы, которые в последнее время допускали слишком много обрезок в центральной зоне.

На 60 мин игрок гостей Чуперка сравнивает счет 1:1:Очень неожиданный поворот! Молниеносную контратаку провели тамбовцы, в ходе которой Рыбин выполнил чёткий навес с правого края в район дальней штанги, и кросс замкнул Чуперка ударом с лёта, расстреляв ворота Максименко.

На 64 мин. Джордан Ларсон прошел в штрафную гостей и нанес неотразимый удар 2:1:Очень быстро удалось хозяевам вернуть себе преимущество. После подачи с правого фланга Ларссону удалось обработать мяч в полукружии штрафной площади, после чего швед с левой ноги мощно и точно пробил в правую "девятку".Опасно, не отчаиваются тамбовцы и создают острый момент у ворот хозяев: после подачи Килина с правого фланга Каплиенко пробивал в противоход Максименко, но немного не попал в ворота.Оживилась игра после размена голами в середине первого тайма, хотя спартаковцам вряд ли стоит рисковать и ввязываться в открытый футбол.Красно-белые" это понимают и тактикой мелкого фола стараются сбивать темп. В течение минуты подопечные Тедеско умудрились трижды нарушить правила.

На 73 мин со штрафного Алексей Грицаенко сравнивает счет 2:2: так и есть! Идеальная подача от Каплиенко прилетела на голову Грицаенко, и Алексей послал снаряд чётко в правую "девятку".

На 82 мин Жиго нарушил правила в штрафной спартаковцев. Арбитр назначает пенальти,исполнял Владимир Обухов и счет становится 2:3:близок Максименко был к тому, чтобы спасти свою команду, но уж слишком сильно пробил Обухов, из-за чего мяч от перчаток вратаря попал в штангу и оказался в сетке ворот.Звучит финальный свисток, «Тамбов» поддерживает волевую победу, набирает 3 очка и понимается на 12 место в турнирной таблицею.