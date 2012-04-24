//Спорт : Футбол

24 апреля 2012, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Reuters/ Philip Brown

Голландский форвард лондонского "Арсенала" Робин Ван Перси признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов (FWA). Таким образом, он стал "дважды лучшим" - в воскресенье Ван Перси был назван игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

Ван Перси по итогам голосования опередил игроков "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни, ставшего обладателем приза в 2010 году, Пола Скоулза, объявившего о возвращении в футбол в середине сезона, а также полузащитника "Фулхэма" и сборной США Клинта Демпси, со ссылкой на Reuters, передает РИА Новости.

Голландец в нынешнем сезоне забил 34 гола во всех турнирах, что позволило "канонирам" вернуться в тройку лидеров премьер-лиги, несмотря на крайне неудачный старт чемпионата.

Последний раз голландец удостоился награды FWA в 1998 году: тогда приз вручили форварду "Арсенала" Деннису Бергкампу.

.